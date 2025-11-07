Україні загрожує "вічна війна": з’явився тривожний прогноз

Колишній генеральний секретар НАТО закликав європейські країни діяти рішучіше у відповідь на дії Росії.

Колишній генеральний секретар НАТО озвучив негативний прогноз для України / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Вікіпедія

Ключові тези екс-секретаря НАТО:

Україні загрожує "вічна війна"

Європа повинна посилити тиск на Росію

Києву необхідно надати далекобійні ракети

Україна може зіткнутися з "вічною війною" та повільним "розпадом" території, якщо Європа різко не посилить тиск на країну-агресора Росію. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, пише The Guardian.

Він заявив, що якщо такі країни, як Польща, погодяться розмістити у себе системи ППО, Росія зрозуміє, що напад на них буде нападом на весь альянс НАТО.

"Ми повинні допомогти українцям захиститися від російських ракет і безпілотників, побудувавши повітряний щит, який допоможе українцям збивати російські ракети та безпілотники. Країни НАТО, що межують з Україною, можуть бути місцем розташування системи протиповітряної оборони та ракет НАТО", — додав він.

Расмуссен закликав розгорнути європейські сили для захисту України ще до підписання угоди про припинення вогню. За його словами, так звана "коаліція охочих", яка мала сформуватися після завершення бойових дій, фактично перетворилася на "коаліцію тих, хто вичікує".

"Якщо ми не внесемо серйозних змін у стратегію, ми зіткнемося з нескінченною війною. У Путіна немає стимулу вести мирні переговори, поки він вважає, що може перемогти на полі бою. Необхідні зміни в темпі та менталітеті", - сказав він.

Колишній генеральний секретар НАТО також закликав надати Україні ракети великої дальності для ураження більшої кількості цілей на території Росії.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у коментарі Главреду розповідав, що війна в Україні може завершитися в проміжку від кількох місяців до одного року, і вирішальну роль у цьому відіграватиме позиція Китаю.

За його словами, якщо Пекін відмовиться від підтримки Росії, досягне домовленостей зі Сполученими Штатами, а Північна Корея приєднається до цих рішень, то прогноз голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо завершення війни протягом кількох місяців може стати цілком реальним.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні. Він підкреслив, що США прагнуть закінчити ще одну війну, "якщо це можливо, між Росією та Україною".

Тим часом російські окупаційні війська завдали удару дронами по Запоріжжю. Про вибухи в регіоні стало відомо після опівночі. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок.

Крім цього, у статті The Wall Street Journal йдеться, що армія країни-агресора Росії перебуває на порозі найбільшого за останні 2,5 роки завоювання України. Але потенційна перемога - це захоплене, повністю зруйноване місто Покровськ.

