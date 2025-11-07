Анну Асті та її вокальні дані висміяли на її новій батьківщині - Росії.

Анна Asti намагається будувати кар'єру в терористичній РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Asti,

У терористичній Росії, мабуть, вирішили повільно згорнути кар'єру співачки з України, яка зрадила свою країну під час вторгнення Росії, Анну Асті.

Як пишуть російські пропагандисти, на співачку-зрадницю вже почали "полювання" "великі" російські музичні критики. Одним із таких "спеців" є українофоб Сергій Сосєдов.

Зокрема, коли мова зайшла про Анну Асті, Сосєдов пригадав виконавиці її титул. На його думку, називати царицями можуть лише справді поважні та величні жінки зі світу музики, а не з шоу-бізнесу, що має на увазі різне.

Символи зради: Лорак і Асті на музичному фестивалі / Скриншот відео

"Ось, до речі, Анна Асті, не розумію успіху. Ну і що в цій Анні Асті? Цариця... Та яка ти, до біса, цариця? Це ж курям на сміх! Цариця - це взагалі інше. Ось виходила Галина Павлівна Вишневська, і у своїх партіях вона цариця. Олена Образцова виходила, і вона цариця. Там не треба про це співати, хто ти, і так уже все зрозуміло. А коли співачка кричить "Я цариця", вона, мабуть, себе хоче переконати в цьому й інших", - висловився Сергій.

Сосєдов озвірів на Асті / stories-of-success

Пісні зрадниці Сосєдов також не вважає видатними. "Співає вона все на один мотив. Я не знаю, хто ходить на ці концерти. Це абсолютно нецікаво, я не розумію, в чому успіх", - додав він.

Як раніше писав Главред, напередодні Асті заявила, що втомилася від російського шоу-бізнесу і вирішила кардинально змінювати своє життя. В інтерв'ю запроданка зізналася, що хоче відкрити ферму і розводити худобу подалі від бомонду країни-агресора.

Раніше також стало відомо про те, що зі співачкою Анною Asti, яка зрадила Україну і втекла до країни-терориста РФ, сталася чергова неприємність.

Про персону: Анна Асті Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом із Черкас, колишня солістка гурту Artik & Asti, повідомляє Вікіпедія. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити в Росію після 24 лютого 2022 року, де працює, і жодним словом не обмовилася про повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

