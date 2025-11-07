Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні: що сказав глава США

Сполучені Штати прагнуть закінчити війну Росії та України, і в цьому питанні є просування.

https://glavred.net/war/tramp-sdelal-novoe-zayavlenie-o-zavershenii-voyny-v-ukraine-chto-skazal-glava-ssha-10713113.html Посилання скопійоване

Трамп заявив про просування в питанні завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

США хочуть закінчити війну Росії та України

У переговорах є прогрес

Президент США Дональд Трамп заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні.

Під час спілкування з пресою глава Білого дому зазначив, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він підкреслив, що це одна з восьми воєн, яку США припинили за 8 місяців. Тепер же Сполучені Штати прагнуть закінчити війну в Україні, і в цьому питанні є просування.

відео дня

"Ми прагнемо закінчити ще одну (війну - ред), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав президент США.

Дивіться відео - Трамп зробив заяву про війну в Україні:

Нещодавня заява Трампа про війну в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп прокоментував небажання глави РФ Володимира Путіна закінчувати війну в Україні.

"Останньої краплі не буде. Іноді потрібно дати їм можливість з'ясувати стосунки. І вони борються, і вони з'ясовують стосунки. І для Путіна це була важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато солдатів. І це було важко для України. Важко довелося обом. Іноді потрібно просто дозволити війні дійти до кінця", - сказав глава Білого дому.

На саміті керівників країн АТЕС Трамп заявив, що війна між Україною та Росією неминуче буде врегульована. "Теплі стосунки" з російським лідером Володимиром Путіним мали б призвести до простого її завершення.

"Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований - Росія та Україна", - заявив глава Білого дому.

Коли закінчиться війна в Україні: що говорять у ВР

Війна Росії проти України може закінчитися або до кінця 2025 року, або на початку наступного. Про це заявив представник оборонного комітету Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський.

"На мій погляд, шанси [на завершення війни] є. Наскільки вони будуть використані - зараз складно сказати", - сказав Веніславський.

Путін може сам оголосити про закінчення війни: думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що тільки військово-стратегічна поразка або виснаження ресурсів може змусити російського диктатора Путіна закінчити війну проти України.

"Я не очікую раптового припинення бойових дій, але наступного року, особливо після зими, інтенсивність боїв може дещо зменшитися через демотивацію і виснаження матеріальних ресурсів росіян", - сказав Горбач в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред