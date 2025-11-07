РФ атакувала Запоріжжя дронами: під удар потрапили багатоповерхівки та дитячий садок

Ударною хвилею вибило вікна в багатоповерхівці та садочку. Постраждалих, на щастя, немає.

https://glavred.net/war/rf-atakovala-zaporozhe-dronami-pod-udar-popali-mnogoetazhki-i-detskiy-sad-10713116.html Посилання скопійоване

Наслідки атаки на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

Вибухи прогриміли після опівночі

Пошкоджено житлові будинки та будівлю дитячого садка

Комунальні служби вже усувають наслідки атаки

У ніч на 7 листопада російські окупаційні війська завдали удару дронами по Запоріжжю. Про вибухи в регіоні стало відомо після опівночі. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, ударною хвилею вибило вікна житлової багатоповерхівки.

відео дня

"Унаслідок атаки росіян, вибито вікна в житлових будинках і дитячому садку в одному з районів Запоріжжя", - написав Федоров.

Комунальники вже почали ліквідацію наслідків.

Федоров також підкреслив, що цього разу російська атака обійшлася без постраждалих.

Атаки РФ на Запоріжжя - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 2 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий сектор. Двоє людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Ще одна людина загинула.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

У ніч на 30 жовтня Запорізька область була під масованою атакою ворога. Армія РФ застосувала ударні дрони, які становили загрозу обласному центру, а потім завдала ударів балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури.

У ніч на 10 жовтня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Окупанти завдали ударів по приватному сектору та об'єктах інфраструктури. Унаслідок обстрілу сталися пожежі. Загинув 7-річний хлопчик, ще п'ятеро людей дістали поранення.

Зазначимо, у вересні стало відомо, що в Запоріжжі у дворах багатоповерхових будинків будуть побудовані спеціальні модульні укриття.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред