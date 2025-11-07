Є влучання: росіяни атакували енергетику в Одеській області

Окупанти здійснили масовану атаку дронами.

https://glavred.net/ukraine/est-popadanie-rossiyane-atakovali-energeticheskuyu-infrastrukturu-v-odesskoy-oblasti-10713143.html Посилання скопійоване

Атака РФ на енергетику в Одеській області / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ОВА

Головне:

Росіяни здійснили чергову масовану атаку безпілотниками

Під удар портапила енергетична інфраструктура Одеської області

Сили ППО знищили більшість цілей, водночас зафіксовано влучання по об’єктах енергетики

Російські війська вночі, 7 листопада, ударними безпілотниками атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області.

В результаті обстрілу виникло кілька пожеж. Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

відео дня

"У ніч на 7 листопада регіон зазнав чергового удару ворожих безпілотників. Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об’єктах енергетики", - йдеться в повідомленні.

Крім того, унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідували рятувальники.

Олег Кіпер, додав, що обійшлося без постраждалих.

Тактика ударів РФ по енергетиці України - думка експерта

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років. Про це Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

За словами експерта, Росія використовує "тактику асфальтоукладальника", тобто планомірно "укатує" на конкретній території всю енергетичну інфраструктуру: всі об'єкти, пов'язані з газом, електроенергією, нафтою, водним господарством. І так, регіон за регіоном, Росія виносить усе, що може.

"Росія намагається створити дисбаланс в енергетичній системі України. Адже в нашій енергосистемі електроенергію звідти, де її більше, переправляють туди, де її не вистачає. Ось Росія і намагається створити нестачу електрики в східних регіонах, щоб її потрібно було перерозподіляти із західних областей" - додає Ступак.

Атаки РФ на енергетичні об'єкти - останні новини

Як писав Главред раніше, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей. По всій території України запроваджували графіки відключень електроенергії. Про це повідомляло Міненерго у четвер, 6 листопада.

Крім того, нещодавно російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Росіяни цілились по газовій інфраструктурі. Внаслідок атаки здійнялися сильні пожежі у багатьох областях.

Нагадаємо, у суботу, 1 листопада, місто Суми та частина Сумського району залишилися без електропостачання через чергову ворожу атаку. У місті розгортали пункти незламності.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред