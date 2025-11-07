Вогняна ніч у Криму: ССО знищили ворожі резервуари та поїзди з паливом

Коротко:
- ССО завдали ударів по логістичних об'єктах РФ у Криму
- Основна ціль - нафтобаза "Гвардійська"
- Знищено резервуар РВС-400, уражено два потяги з цистернами
У ніч на 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій вразили логістичні об'єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим.
Дрони ССО вразили нафтобазу "Гвардійська", поблизу селища Гвардійськ, повідомляє пресслужба спецпідрозділу.
"Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений", - йдеться в повідомленні.
У цьому ж районі було уражено два потяги з цистернами на зливно-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.
Також дрони ССО вразили кілька нафтобаз і складів ПММ у Сімферополі та околиці, селище Бітумне. Знищено об'єкти резервуарного парку. Зафіксовано численні загоряння.
Дивіться відео - ССО випалює нафтобази ворога в тимчасово окупованому Криму:
Удари по Криму - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 6 листопада в окупованому Сімферополі прогриміла серія вибухів. У районі з почалася сильна пожежа на нафтобазі. За попередніми даними, горить підприємство "Кримнафтозбут".
Нафтобаза, пов'язана з компанією ТОВ "Кримнафтозбут", є важливим елементом паливної інфраструктури в районі Сімферополя. Підприємство розташоване в селищі Бітумне на південній околиці Сімферополя.
Компанія займається оптовою торгівлею різними видами палива, нафтопродуктами, газом і паливно-мастильними матеріалами (ПММ).
У ніч на 2 листопада українські розвідники знищили чергові об'єкти протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.
Уранці 29 жовтня в різних куточках тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи. Під ударом була щонайменше одна нафтобаза та, ймовірно, військовий об'єкт.
