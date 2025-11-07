Вогняна ніч у Криму: ССО знищили ворожі резервуари та поїзди з паливом

Під удар українських військових потрапила нафтобаза "Гвардійська".

ССО України вдарили по нафтобазах і поїздах із паливом у Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

ССО завдали ударів по логістичних об'єктах РФ у Криму

Основна ціль - нафтобаза "Гвардійська"

Знищено резервуар РВС-400, уражено два потяги з цистернами

У ніч на 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій вразили логістичні об'єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим.

Дрони ССО вразили нафтобазу "Гвардійська", поблизу селища Гвардійськ, повідомляє пресслужба спецпідрозділу.

"Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений", - йдеться в повідомленні.

У цьому ж районі було уражено два потяги з цистернами на зливно-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Дрони атакували об'єкти РФ у Криму / скріншот

Українські сили вразили логістичні об'єкти РФ / скріншот

Також дрони ССО вразили кілька нафтобаз і складів ПММ у Сімферополі та околиці, селище Бітумне. Знищено об'єкти резервуарного парку. Зафіксовано численні загоряння.

Дивіться відео - ССО випалює нафтобази ворога в тимчасово окупованому Криму:

Удари по Криму - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 листопада в окупованому Сімферополі прогриміла серія вибухів. У районі з почалася сильна пожежа на нафтобазі. За попередніми даними, горить підприємство "Кримнафтозбут".

Нафтобаза, пов'язана з компанією ТОВ "Кримнафтозбут", є важливим елементом паливної інфраструктури в районі Сімферополя. Підприємство розташоване в селищі Бітумне на південній околиці Сімферополя.

Компанія займається оптовою торгівлею різними видами палива, нафтопродуктами, газом і паливно-мастильними матеріалами (ПММ).

У ніч на 2 листопада українські розвідники знищили чергові об'єкти протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Уранці 29 жовтня в різних куточках тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи. Під ударом була щонайменше одна нафтобаза та, ймовірно, військовий об'єкт.

Інші новини:

