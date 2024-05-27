УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дві системи Patriot захистять Харків: Зеленський назвав головну проблему на фронті

Олексій Тесля
27 травня 2024, 16:02
33
Тільки за місяць Росія застосувала на фронті понад три тисячі КАБів, повідомив президент.
Дві системи Patriot захистять Харків: Зеленський назвав головну проблему на фронті
Володимир Зеленський закликав посилити ППО України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Найбільшою проблемою, з якою стикаються Сили оборони України, є активне застосування російськими окупантами на полі бою коригованих авіаційних бомб, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив він під час візиту до Іспанії, тільки за місяць Росія застосувала на фронті понад 3 тисячі КАБів. При цьому наступного місяця очікується застосування 3,5 тисяч КАБів.

"Цього місяця - 3200. Просто на голови людям прилітають тисячі авіабомб. Будь-яка людина, яку підготовку вона не мала, який би захист у неї не був, не може витримати. І як із цим боротися? Немає достатньої кількості ракет у ППО, щоб їх зупинити", - каже глава держави.

відео дня

Водночас він зазначив, що Україні необхідно додатково 7 систем ЗРК Patriot, з яких дві системи ППО мають захищати Харків.

"Якщо у вас є Patriot, ці літаки не можуть підлітати так близько до цивільних міст. Тому нам потрібні ці системи відповідної якості та кількості", - пояснив він.

Президент звернув увагу на те, що необхідно не дати Росії використати тисячі КАБ у війні з Україною.

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Іспанія надасть Україні підтримку на $1 млрд

Зі свого боку прем'єр Іспанії Педро Санчес сказав, що офіційний Мадрид продовжує працювати над поставками для України систем ППО. Йдеться про платформи для запуску.

Санчес уточнив, що "це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктуру, міста, які продовжують страждати від атак, як це сталося цими вихідними в Харкові".

Він також зазначив, що Іспанія надасть підтримку Україні в 1 млрд євро на рік згідно з підписаною в понеділок у Мадриді угодою у сфері безпеки.

Посилення ППО України - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Німеччина терміново шукатиме Patriot для України. Німеччина як очільник коаліції з ППО ініціює аналіз усіх наявних не тільки у союзників, а й у світі батарей Patriot та інших систем ППО, розповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна веде переговори про 2 батареї Patriot і одну Samp-T. Якби зараз країни, які мають ці системи, були б готові їх передати, то питання їхнього отримання зайняло б лише тижні, каже глава МЗС.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський висловився про дефіцит систем ППО. Він зазначив, що Україна поки що не має комплексного захисту неба від атак РФ і прокоментував ситуацію з поставками нових систем ППО.

Дві системи Patriot захистять Харків: Зеленський назвав головну проблему на фронті
/ Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ПВО Володимир Зеленський ЗРК Patriot
Реклама

Головне за день

Росія могла втратити до 50% усіх РЛС у бік Китаю: ЗМІ - про наслідки удару ГУР

Росія могла втратити до 50% усіх РЛС у бік Китаю: ЗМІ - про наслідки удару ГУР

16:23 Україна
Дві системи Patriot захистять Харків: Зеленський назвав головну проблему на фронті

Дві системи Patriot захистять Харків: Зеленський назвав головну проблему на фронті

16:02 Україна
Дрони атакували "палац Путіна" в Геленджику: нові деталі нічних вибухів у Росії

Дрони атакували "палац Путіна" в Геленджику: нові деталі нічних вибухів у Росії

15:42 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Немає Олега Винника : розкрилася правда про артиста-втікача 10570

"Немає Олега Винника": розкрилася правда про артиста-втікача

У Грузії оголосили про плани щодо Абхазії та Південної Осетії: заява прем'єра 8084

У Грузії оголосили про плани щодо Абхазії та Південної Осетії: заява прем'єра

Чого домоглася Росія терактом у Харкові 3033

Чого домоглася Росія терактом у Харкові

Гороскоп на завтра 28 травня: Дівам - небезпека в невинних речах, Терезам - дратівливість 2801

Гороскоп на завтра 28 травня: Дівам - небезпека в невинних речах, Терезам - дратівливість

Останні новини

16:33

5 суворих заборон: що категорично не можна робити 28 травня

16:23

Росія могла втратити до 50% усіх РЛС у бік Китаю: ЗМІ - про наслідки удару ГУР

16:11

Кримський міст треба "упідводнити": Черник сказав, скільки для цього потрібно ATACMS

16:02

Дві системи Patriot захистять Харків: Зеленський назвав головну проблему на фронті

15:56

Новий церковний календар на червень 2024: дати всіх свят

Путіну загрожує фатальна поразка, Україні потрібно 200 ракет, щоб знищити Кримський міст - ЧерникПутіну загрожує фатальна поразка, Україні потрібно 200 ракет, щоб знищити Кримський міст - Черник
15:42

Дрони атакували "палац Путіна" в Геленджику: нові деталі нічних вибухів у Росії

15:28

Помітити помилку за 5 секунд зможуть одиниці: складна загадка для кмітливих

15:24

"Нам всім дуже боляче": Світлана Тарабарова повідомила про горе в родині

15:23

У США розстріляли попуярного молодого актора

Реклама
15:17

Загроза наступу РФ на півночі: ворог закидає ДРГ і обстрілює дві області

15:12

Фінансовий гороскоп на червень: Дівам - віддавати борги, Ракам - витрати

15:04

Військовий експерт пояснив, чи побоїться Захід масово постачати Києву ATACMS і Taurus

14:58

Коли Україна отримає перші снаряди в межах ініціативи Чехії: глава МЗС назвав місяць

14:20

"Важко без сім'ї": Тодоренко кинула дітей і страждає з цього приводу

14:13

Існує дієве застосування: чому хитрі дачники ніколи не викидають кавову гущу

14:11

Коли військовозобов'язані мають повторно оновити дані: пояснення Міноборони

13:50

Зеленський прибув до Іспанії і розкрив деталі майбутніх переговорів: що відомо

13:47

У розлученої Камалії психологічні проблеми - що відбувається зі співачкою

13:23

Відправка військ НАТО до України: Столтенберг зробив рішучу заяву

13:19

НАТО потрібно два тижні, щоб допомогти Польщі або Румунії під час атаки РФ - Годжес

Реклама
13:13

РФ має сили для наступу на новому напрямку: комбат розкрив можливості ворога

12:33

У Пенсійному фонді змінили важливий показник для розрахунку пенсій: що буде з виплатами

12:24

Я намагаюся вижити: голлівудська акторка, яка сильно схудла, розповіла про проблеми зі здоров'ям

12:15

НАТО може закрити небо над Заходом України: ЗМІ розкрили деталі

12:08

"Метастази пішли": дружина Ігоря Ніколаєва розповіла про горе в їхній родині

12:01

Українцям можуть частіше вимикати світло: чому нові тарифи ускладнять ситуацію

11:59

Тоня Матвієнко зізналася, що просила у Вакарчука після смерті мами

11:50

Що Путін сказав Шольцу напередодні вторгнення в Україну: канцлер розкрив подробиці

11:40

Перейшли в наступ і вибили окупантів: ЗСУ просунулись вперед на Харківщині - ISW

11:07

Церковне свято 28 травня: що категорично заборонено робити на святого Микиту

11:07

Путініст Євген Петросян вийшов у люди з новою супутницею - деталі

11:01

Тонни пилу з Азії та спека: синоптики попередили українців про мінливу погоду

11:01

Величезна цифра: Шольц назвав щомісячні втрати РФ у війні проти України

10:58

Росіяни захопили близько 60% Красногорівки: в Bild назвали села, які втратили ЗСУ

10:39

Гороскоп на червень 2024: Водоліям - пристрасть, Тельцям - трансформація

10:33

РФ проводить диверсії по всій Європі: хоче зупинити постачання зброї Україні - NYT

10:31

Іспанія виділить Україні безпрецедентний пакет допомоги на 1,1 млрд євро: що до нього увійде

10:19

Китайський гороскоп на завтра 28 травня: Щурам - нещасний випадок, Бики - будьте обережні

10:19

РФ нарощує сили на Запоріжжі: перекидає десятки одиниць військової технікиВідео

10:02

Як за допомогою "Оберіга" шукатимуть ухильників: у ТЦК розповіли подробиці

Реклама
09:30

Дрон ГУР пролетів рекордну відстань і атакував ворожу РЛС в Орську - ЗМІ

09:24

"Немає Олега Винника": розкрилася правда про артиста-втікача

09:00

Гороскоп на завтра 28 травня: Дівам - небезпека в невинних речах, Терезам - дратівливість

08:58

Удари по Росії західною зброєю: прем'єр Мелоні озвучила позицію Італії

08:29

"Не могла знайти собі багатого": Ольга Сумська розповіла правду про шлюб із Борисюком

08:24

РФ стягує сили на кордоні для наступу: в ISW розкрили небезпеку для двох областей

08:02

Джамала втретє стала мамою і показала фото

07:35

Армія РФ окупувала ще одне село в Донецькій області - DeepState

07:12

Зеленський їде в Мадрид на зустріч із Санчесом: названо дату і мету візиту

06:36

У РФ поскаржилися на атаку дронів на паливно-заправну станцію та нафтобазу

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти