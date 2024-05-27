Дві системи Patriot захистять Харків: Зеленський назвав головну проблему на фронті

Тільки за місяць Росія застосувала на фронті понад три тисячі КАБів, повідомив президент.

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Володимир Зеленський закликав посилити ППО України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Найбільшою проблемою, з якою стикаються Сили оборони України, є активне застосування російськими окупантами на полі бою коригованих авіаційних бомб, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив він під час візиту до Іспанії, тільки за місяць Росія застосувала на фронті понад 3 тисячі КАБів. При цьому наступного місяця очікується застосування 3,5 тисяч КАБів.

"Цього місяця - 3200. Просто на голови людям прилітають тисячі авіабомб. Будь-яка людина, яку підготовку вона не мала, який би захист у неї не був, не може витримати. І як із цим боротися? Немає достатньої кількості ракет у ППО, щоб їх зупинити", - каже глава держави.

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Водночас він зазначив, що Україні необхідно додатково 7 систем ЗРК Patriot, з яких дві системи ППО мають захищати Харків.

"Якщо у вас є Patriot, ці літаки не можуть підлітати так близько до цивільних міст. Тому нам потрібні ці системи відповідної якості та кількості", - пояснив він.

Президент звернув увагу на те, що необхідно не дати Росії використати тисячі КАБ у війні з Україною.

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Іспанія надасть Україні підтримку на $1 млрд

Зі свого боку прем'єр Іспанії Педро Санчес сказав, що офіційний Мадрид продовжує працювати над поставками для України систем ППО. Йдеться про платформи для запуску.

Санчес уточнив, що "це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктуру, міста, які продовжують страждати від атак, як це сталося цими вихідними в Харкові".

Він також зазначив, що Іспанія надасть підтримку Україні в 1 млрд євро на рік згідно з підписаною в понеділок у Мадриді угодою у сфері безпеки.

Посилення ППО України - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Німеччина терміново шукатиме Patriot для України. Німеччина як очільник коаліції з ППО ініціює аналіз усіх наявних не тільки у союзників, а й у світі батарей Patriot та інших систем ППО, розповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна веде переговори про 2 батареї Patriot і одну Samp-T. Якби зараз країни, які мають ці системи, були б готові їх передати, то питання їхнього отримання зайняло б лише тижні, каже глава МЗС.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський висловився про дефіцит систем ППО. Він зазначив, що Україна поки що не має комплексного захисту неба від атак РФ і прокоментував ситуацію з поставками нових систем ППО.

/ Главред

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