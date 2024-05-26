РФ збирає нове угруповання військ на кордоні: Зеленський звернувся до світових лідерів

Зеленський наголосив, що у Саміті миру у Швейцарії приймуть участь офіційні делегації із вісімдесяти країн світу.

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Росія готується до нового наступу / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Російське військово-політичне керівництво прийняло рішення про формування нового ударного угрупування військ поблизу кордону з Україною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до світових лідерів напередодні Саміту миру з Харкова 26 травня.

За його словами, саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну.

"Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця (Харкова - ред.) від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси (від Харкова - ред.) на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру", - зазначив Зеленський. відео дня

Крім того він прокоментував можливість переговорів з російським керівництвом. Зеленський наголосив, що Україна не один раз була обманута російською стороною в ході переговорів між країнами.

"І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути. Саміт, який покаже, хто у світі дійсно хоче завершити війну, а не просто заявити про припинення вогню, яке буде неодмінно порушене російськими ракетами та артилерією, як це вже відбувалося десятки, десятки разів до цього. Разом зі Швейцарією ми готуємо такий Саміт. 15 червня його початок. Понад вісімдесят країн підтвердили свою участь", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що не існує нації, яка лише власними силами зможе завершити такий конфлікт. Для цього необхідна активна участь світових лідерів.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден, ймовірно, не візьме участь у саміті миру в Швейцарії в червні, оскільки буде на заході, присвяченому збору передвиборчих коштів у Каліфорнії, разом з голлівудськими зірками, такими як Джордж Клуні, Джулія Робертс та інші.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін не лише намагається зірвати саміт миру, але і боїться можливої зустрічі на ньому.

Китай та Бразилія пропонують провести мирну конференцію, яку, можливо, визнають як Росія, так і Україна. Китайці та бразильці погодили текст "документу шести пунктів" для врегулювання української кризи. Проте в цьому документі немає засудження злочинів Росії та вимоги про виведення російських військ з України.

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