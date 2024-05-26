УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ збирає нове угруповання військ на кордоні: Зеленський звернувся до світових лідерів

Юрій Берендій
26 травня 2024, 11:07
335
Зеленський наголосив, що у Саміті миру у Швейцарії приймуть участь офіційні делегації із вісімдесяти країн світу.
РФ збирає нове угруповання військ на кордоні: Зеленський звернувся до світових лідерів
Росія готується до нового наступу / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Російське військово-політичне керівництво прийняло рішення про формування нового ударного угрупування військ поблизу кордону з Україною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до світових лідерів напередодні Саміту миру з Харкова 26 травня.

За його словами, саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну.

"Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця (Харкова - ред.) від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси (від Харкова - ред.) на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру", - зазначив Зеленський.

відео дня

Крім того він прокоментував можливість переговорів з російським керівництвом. Зеленський наголосив, що Україна не один раз була обманута російською стороною в ході переговорів між країнами.

"І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути. Саміт, який покаже, хто у світі дійсно хоче завершити війну, а не просто заявити про припинення вогню, яке буде неодмінно порушене російськими ракетами та артилерією, як це вже відбувалося десятки, десятки разів до цього. Разом зі Швейцарією ми готуємо такий Саміт. 15 червня його початок. Понад вісімдесят країн підтвердили свою участь", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що не існує нації, яка лише власними силами зможе завершити такий конфлікт. Для цього необхідна активна участь світових лідерів.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден, ймовірно, не візьме участь у саміті миру в Швейцарії в червні, оскільки буде на заході, присвяченому збору передвиборчих коштів у Каліфорнії, разом з голлівудськими зірками, такими як Джордж Клуні, Джулія Робертс та інші.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін не лише намагається зірвати саміт миру, але і боїться можливої зустрічі на ньому.

Китай та Бразилія пропонують провести мирну конференцію, яку, можливо, визнають як Росія, так і Україна. Китайці та бразильці погодили текст "документу шести пунктів" для врегулювання української кризи. Проте в цьому документі немає засудження злочинів Росії та вимоги про виведення російських військ з України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Володимир Зеленський Саміт миру
Реклама

Головне за день

У РФ максимальні втрати: тисячі росіян знищено разом із технікою

У РФ максимальні втрати: тисячі росіян знищено разом із технікою

11:45 Україна
РФ збирає нове угруповання військ на кордоні: Зеленський звернувся до світових лідерів

РФ збирає нове угруповання військ на кордоні: Зеленський звернувся до світових лідерів

11:07 Україна
Не було шансу на успіх: в ISW оцінили провал російського наступу на Харківщині

Не було шансу на успіх: в ISW оцінили провал російського наступу на Харківщині

10:13 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться 5106

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

У Кейт Міддлтон рак: телеграм-канал опублікував фото принцеси з лікарні 3110

У Кейт Міддлтон рак: телеграм-канал опублікував фото принцеси з лікарні

Загадка для найкмітливіших: лише справжні детективи знайдуть число 1 за 10 секунд 3104

Загадка для найкмітливіших: лише справжні детективи знайдуть число 1 за 10 секунд

Дощів з грозами стане більше: синоптик попередила про небезпечну погоду 2665

Дощів з грозами стане більше: синоптик попередила про небезпечну погоду

Останні новини

12:02

"Я сказав йому в Швейцарії": Байден зробив нову різку заяву про Путіна

11:45

У РФ максимальні втрати: тисячі росіян знищено разом із технікою

11:07

РФ збирає нове угруповання військ на кордоні: Зеленський звернувся до світових лідерів

10:46

Дженніфер Лопес спіткала свіжа величезна невдача: що сталося

10:13

Не було шансу на успіх: в ISW оцінили провал російського наступу на Харківщині

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатіїФормула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії
10:11

Скільки стажу мінімально потрібно для пенсії: як правильно порахувати

09:55

Гороскоп Таро на тиждень з 27 травня по 2 червня: Козерогам - сюрприз, Дівам - успіх

09:27

Обстріли лише посиляться: в ISW назвали мету російських ударів по Харкову

09:23

Гороскоп на завтра 27 травня: Ракам - пригоди, Рибам - важливий дзвінок, який стане у нагоді

Реклама
09:21

"Гарний хлопчик": Іван Дорн потрапив у черговий скандал із російською мовоюВідео

08:45

РФ атакувала Україну "Кинджалами" та десятками "Шахедів": скільки цілей вдалось збити

08:28

Оновлення даних у ТЦК: коли і за що може затримати поліція - пояснення юриста

07:52

Вибухи в Старокостянтинові: у Повітряних силах озвучили деталі нічного ракетного удару

06:48

Путін може готувати атаку на одну з країн НАТОПогляд

05:53

Чи зможе Путін "взяти" Харків: журналіст оцінив ризики

04:10

"Зловили 7 кліщів": нова "коханка" Путіна потрапила в конфуз

03:37

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

03:30

Потрібен лише один продукт: 4 кроки, щоб відбілити одяг від жовтизни

02:20

4 заборони, які не можна порушувати 26 травня: важливі прикмети дня

01:30

"Європа допоможе живою силою": несподіваний сценарій перекидання військ в Україну

Реклама
01:00

РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

00:19

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в ХарковіФотоВідео

25 травня, субота
23:57

Зеленський заявив, що Китай має захищати Україну та розкрив деталі

23:55

Російський окупант-музикант звалився з інсультом на фронті

23:17

В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

23:15

Поліція затримала популярну американську співачку за наркотики

22:40

Неможливість переговорів з ПутінимПогляд

22:32

Летіли бити по Харкову: РФ скинула бомбу біля Бєлгорода – несподівані деталі

22:22

США погрожують РФ "знищенням усіх позицій" у разі застосування "ядерки" - МЗС Польщі

21:42

Є два способи: Кулеба назвав, як Захід може запобігти ударам по Харкову

21:02

Росіяни вчетверте за день обстріляли Харків: вдарили по житловій забудові, є пораненіФотоВідео

20:51

"Мирна пропозиція Путіна": в ОП жорстко відреагували на удар РФ по Харкову

20:43

Ти сама справляєшся: чоловік Єфросиніної, на тлі чуток про розлучення, звернувся до ведучої

20:21

Скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла: у ДТЕК відповіли

19:41

"Усе сипалося": електрик урятував людей з Епіцентру в Харкові та розповів про вибухиВідео

19:32

"Знято" і "виключено з військового обліку": юрист пояснив велику різницю в поняттях

19:03

Чи вимикатимуть світло українцям 26 травня: "Укренерго" дало позитивний прогноз

18:40

Комбат ЗСУ назвав імовірні терміни й напрямки перелому ситуації на полі бою

18:25

"Це – прояв божевілля": Зеленський емоційно відреагував на удар по ХарковуФотоВідео

17:57

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

Реклама
17:43

ЗСУ зупинили штурм РФ і вибивають ворога на Харківщині: названо напрямок

16:41

"Штурмовик догорає в степах": знищення Су-25 РФ на сході потрапило на відеоВідео

16:38

РФ вдарила по будівельному гіпермаркету Харкова: є жертви та багато постраждалихФотоВідео

16:24

Чому в унітазі постійно тече вода: прості та дешеві способи виправити проблему

16:17

Вона втрачає: подруга Пугачової розкрила таємницю голосу співачки

16:10

"Вмієш читати - знайди висновок": Зеленський різко відповів на заяви Путіна про легітимність

15:56

Загадка для найкмітливіших: лише справжні детективи знайдуть число 1 за 10 секунд

15:14

ЗСУ "перемололи" десятки росіян і поліпшили становище на півдні: названо напрямок

15:06

Від Путіна: Орбакайте молить вищі сили захистити її від "зла"

15:02

Ароматний напій прямо з городу: топ-3 рослин для чайної клумбиВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти