Армія РФ вперше за понад два роки близька до великого завоювання України - WSJ

Хоча ситуація на фронті дуже складна, та в українських військових все ще є шанс послабити вороже угруповання.

Путін сподівається, що його стратегія щодо Покровська спрацює / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 24 ОМБр

Головне:

Росіяни на порозі захоплення Покровська

Ворог сподівається, що перевага у живій силі допоможе дотиснути ЗСУ

Українські військові знищують у 10 разів більше противників, ніж армія РФ

Армія країни-агресорки Росії перебуває на порозі найбільшого за останні 2,5 роки завоювання України. Але потенційна перемога - це захоплене, повністю зруйноване місто Покровськ. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Видання пише, що поки росіяни роблять ставку на воєнну машину, яка може дати змогу перемогти у битві за Покровськ, Україна прагне виснажити ці ресурси ворога та покладається на західних союзників у забезпеченні її фінансування та озброєння.

В чому переважає армія РФ

Українські військові неодноразово повідомляли про перевагу окупантів у живій силі, а також безпілотниках. Через це військові аналітики кажуть, що місто може "впасти" у найближчі тижні. Натомість українська влада прийняла рішення продовжувати боротьбу за місто.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Що дасть Росії захоплення Покровська

Видання стверджує, що захоплення Покровська в першу чергу підкріпить аргумент, який кремлівський диктатор Володимир Путін висуває президенту Трампу: перемога Росії неминуча, а відправка зброї до Києва – марна трата.

Чому Україна продовжує боротьбу за місто

І поки Путін женеться за "підтвердженням" для Трампа, Україна має шанс на послаблення противника. Вже є ознаки того, що попри перевагу у людських ресурсах, воєнна машина РФ може дати збій.

Окрім цього українські військові продовжують боротьбу за Покровськ, бо у випадку виходу Сил оборони з міста, їм доведеться і залишити сусідній Мирноград, який також опинився під загрозою.

Як оцінюють рішення щодо продовження боїв за Покровськ військові

Один офіцер з 25-ї повітряно-десантної бригади України вважає, що бої в Покровську все ще на користь України, оскільки його бригада вбиває приблизно від 50 до 100 росіян на день і залишає ще більше поранених. Кілька інших військових заявили, що співвідношення втрат може сягати 10 до 1 на користь України.

"За всю війну я не бачив, щоб вони зазнавали таких шалених втрат і все одно продовжували тиснути", - наголосив офіцер.

Водночас військові не приховують того, що росіяни постійно обстрілюють шляхи постачання до міста, солдатам часто доводиться проходити пішки понад 15 кілометрів, щоб дістатися позицій, а в небі домінують дрони та літаки противника.

"У них просто більше ресурсів — людей, дронів, екіпажів. Вони намагаються вирішити проблеми кількістю: більше тіл або більше метал", - зауважили вони.

Офіцер 68-ї бригади висловив думку, що настав час відступити з міста, бо втрати України, в якої і без того нестача військових на фронті, того не варті.

Що думає аналітик про можливе захоплення Покровська

Аналітик Інституту вивчення війни, вашингтонського аналітичного центру Джордж Баррос сказав, що Покровськ навряд чи впаде неминуче, враховуючи, скільки часу знадобилося Росії, щоб захопити інші міські райони.

На його думку, продовжуючи боротьбу там, Україна мала шанс виснажити росіян, зазнавши при цьому набагато менших втрат сама.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося, що воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" звільнили будівлю міської ради в Покровську від російських загарбників і встановили на ній державний прапор України.

Напередодні стало відомо, що на Покровському напрямку у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ фіксується суттєве зростання штурмових дій російських військ по всій лінії оборони.

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно на Покровському напрямку Донецької області російські окупанти намагалися скористатися погодними умовами - туманом для просування вперед.

