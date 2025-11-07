Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Армія РФ вперше за понад два роки близька до великого завоювання України - WSJ

Анна Косик
7 листопада 2025, 08:31оновлено 7 листопада, 09:24
1491
Хоча ситуація на фронті дуже складна, та в українських військових все ще є шанс послабити вороже угруповання.
Покровское направление, воин ВСУ
Путін сподівається, що його стратегія щодо Покровська спрацює / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 24 ОМБр

Головне:

  • Росіяни на порозі захоплення Покровська
  • Ворог сподівається, що перевага у живій силі допоможе дотиснути ЗСУ
  • Українські військові знищують у 10 разів більше противників, ніж армія РФ

Армія країни-агресорки Росії перебуває на порозі найбільшого за останні 2,5 роки завоювання України. Але потенційна перемога - це захоплене, повністю зруйноване місто Покровськ. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Видання пише, що поки росіяни роблять ставку на воєнну машину, яка може дати змогу перемогти у битві за Покровськ, Україна прагне виснажити ці ресурси ворога та покладається на західних союзників у забезпеченні її фінансування та озброєння.

відео дня

В чому переважає армія РФ

Українські військові неодноразово повідомляли про перевагу окупантів у живій силі, а також безпілотниках. Через це військові аналітики кажуть, що місто може "впасти" у найближчі тижні. Натомість українська влада прийняла рішення продовжувати боротьбу за місто.

Армія РФ вперше за понад два роки близька до великого завоювання України - WSJ
Покровськ / Інфографіка: Главред

Що дасть Росії захоплення Покровська

Видання стверджує, що захоплення Покровська в першу чергу підкріпить аргумент, який кремлівський диктатор Володимир Путін висуває президенту Трампу: перемога Росії неминуча, а відправка зброї до Києва – марна трата.

Чому Україна продовжує боротьбу за місто

І поки Путін женеться за "підтвердженням" для Трампа, Україна має шанс на послаблення противника. Вже є ознаки того, що попри перевагу у людських ресурсах, воєнна машина РФ може дати збій.

Окрім цього українські військові продовжують боротьбу за Покровськ, бо у випадку виходу Сил оборони з міста, їм доведеться і залишити сусідній Мирноград, який також опинився під загрозою.

Як оцінюють рішення щодо продовження боїв за Покровськ військові

Один офіцер з 25-ї повітряно-десантної бригади України вважає, що бої в Покровську все ще на користь України, оскільки його бригада вбиває приблизно від 50 до 100 росіян на день і залишає ще більше поранених. Кілька інших військових заявили, що співвідношення втрат може сягати 10 до 1 на користь України.

"За всю війну я не бачив, щоб вони зазнавали таких шалених втрат і все одно продовжували тиснути", - наголосив офіцер.

Водночас військові не приховують того, що росіяни постійно обстрілюють шляхи постачання до міста, солдатам часто доводиться проходити пішки понад 15 кілометрів, щоб дістатися позицій, а в небі домінують дрони та літаки противника.

"У них просто більше ресурсів — людей, дронів, екіпажів. Вони намагаються вирішити проблеми кількістю: більше тіл або більше метал", - зауважили вони.

Офіцер 68-ї бригади висловив думку, що настав час відступити з міста, бо втрати України, в якої і без того нестача військових на фронті, того не варті.

Що думає аналітик про можливе захоплення Покровська

Аналітик Інституту вивчення війни, вашингтонського аналітичного центру Джордж Баррос сказав, що Покровськ навряд чи впаде неминуче, враховуючи, скільки часу знадобилося Росії, щоб захопити інші міські райони.

На його думку, продовжуючи боротьбу там, Україна мала шанс виснажити росіян, зазнавши при цьому набагато менших втрат сама.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося, що воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" звільнили будівлю міської ради в Покровську від російських загарбників і встановили на ній державний прапор України.

Напередодні стало відомо, що на Покровському напрямку у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ фіксується суттєве зростання штурмових дій російських військ по всій лінії оборони.

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно на Покровському напрямку Донецької області російські окупанти намагалися скористатися погодними умовами - туманом для просування вперед.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія РФ вперше за понад два роки близька до великого завоювання України - WSJ

Армія РФ вперше за понад два роки близька до великого завоювання України - WSJ

08:31Фронт
Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні: що сказав глава США

Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні: що сказав глава США

06:53Війна
Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

02:04Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

Китайський гороскоп на сьогодні 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

Останні новини

09:23

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

09:15

Гороскоп на завтра 8 листопада: Терезам - велика удача, Стрільцям - радість

09:00

300+ курсів замість хаотичних тренінгів: БаДМ формує культуру навчання новини компанії

08:45

Tomahawk і не тільки: Україна веде позитивні переговори зі США

08:31

Армія РФ вперше за понад два роки близька до великого завоювання України - WSJ

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
08:27

Бої за Покровськ: що відбувається у містіПогляд

08:21

У Росії знищують зрадницю України Анну Асті

07:24

РФ атакувала Запоріжжя дронами: під удар потрапили багатоповерхівки та дитячий садокФото

06:53

Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні: що сказав глава СШАВідео

Реклама
06:10

Путін перейшов в контратаку до ТрампаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з білками за 23 секунди

05:30

Гроші поллються рікою: які знаки зодіаку зірвуть куш достатку найближчим часом

04:47

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

04:14

Розрахунок пенсії: що чекає на українців зі стажем 35 років

03:45

Учені б'ють на сполох: сумний прогноз неминучого глобального потепління

03:10

Грошове дерево цвістиме цілий рік: секретна підгодівля для всіх рослинВідео

02:43

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

02:04

Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

01:30

Міс Всесвіт-2025: учасниця достроково покинула конкурс

00:54

Знайшов дружині заміну: Роман Сасанчин "засвітив" обличчя нової дівчини

Реклама
00:32

"Динамо" феєрично розгромило суперника в Лізі конференцій: подробиці матчу

00:01

Не в столиці і не у великому місті: де сховалася найдовша вулиця УкраїниВідео

06 листопада, четвер
23:29

Уперше в історії участі: українка стала Віцеміс Земля-2025

23:17

Ліга конференцій: "Шахтар" з великою перевагою здобув другу перемогу

23:08

Росіяни активізуються: військовий попередив про загрозу на важливому напрямку

22:19

Жінка-цукерочка: який зараз вигляд має вдова Миколи Мозгового

22:10

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт нявкає вночіВідео

22:09

"По чарочці": Остап Ступка висловився про свій алкоголізм

21:53

ЗМІ розкрили "сімейну імперію" Путіна: диктатор влаштував у владу 24 родичів

21:52

Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

21:43

Нова начинка і смак ще кращий - рецепт ідеальних фаршированих перцівВідео

21:06

Зламана корона: Король завдав останнього нищівного удару по колишньому принцу

20:59

Трансмісія цього не прощає: які звички водіїв непомітно "вбивають" коробку

20:49

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

20:48

"Перший вирок в історії України": окупанту дали довічне за розстріл полоненого

20:45

ДАСУ назвало компанії, на які з "Укренерго" виводилися найбільші кошти за каденції Кудрицького

20:35

У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

20:27

Порошок чи гель для прання: названо засіб, який працює найкраще

19:49

Стартує програма "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

19:47

Свіжі огірки без теплиці й городу: експерт розкрив сорти та покрокову схемуВідео

Реклама
19:45

MELOVIN розкрив шокуючу суму, яку вклав у створення свого нового альбому

19:34

Новий удар по гаманцю: названо терміни і причини зростання цін на продукти

19:26

Влупить -4 градуси: названо регіони, де буде мороз

19:25

Одна помилка під час варіння макаронів псує смак: вчені розповіли, як правильноВідео

19:10

Почалася ядерна Санта-Барбара: Путін розіграв цілий спектакльПогляд

18:52

Склянки засяють за секунди: чим натерти посуд, щоб прибрати весь налітВідео

18:50

"Взяв пісню без дозволу": гурт "Тінь Сонця" розкрив деталі скандалу з Усиком

18:38

"Національний кешбек": Мінекономіки повідомило, коли будуть виплати за серпень

18:37

У Ніцці виявили квартиру родини Гетманцева вартістю 930 тисяч євро - журналіст

18:32

Чи є загроза тотального блекауту: РФ обрала цілі нових масованих ударів

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти