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Україна підписала важливу безпекову угоду з Нідерландами

Руслана Заклінська
1 березня 2024, 16:59
Угода про гарантії безпеки передбачає потужну для України підтримку.
Україна підписала важливу безпекову угоду з Нідерландами
Зеленський підписав з Рютте двосторонню безпекову угоду / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

У п'ятницю, 1 березня, президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів. Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

"Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема міста Харкова, де ми сьогодні зустрілися", - зазанчив президент.

Згідно з угодою, Нідерланди нададуть Україні важливу військову підтримку у розмірі двох мільярдів євро у 2024 році. Також країна зобов'язується надавати оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

відео дня

  • Безпекова угода з Нідерландами
    Безпекова угода з Нідерландами Фото: Офіс президента
  • Безпекова угода з Нідерландами
    Безпекова угода з Нідерландами Фото: Офіс президента
  • Безпекова угода з Нідерландами
    Безпекова угода з Нідерландами Фото: Офіс президента
  • Безпекова угода з Нідерландами
    Безпекова угода з Нідерландами Фото: Офіс президента
  • Безпекова угода з Нідерландами
    Безпекова угода з Нідерландами Фото: Офіс президента
  • Безпекова угода з Нідерландами
    Безпекова угода з Нідерландами Фото: Офіс президента
  • Безпекова угода з Нідерландами
    Безпекова угода з Нідерландами Фото: Офіс президента

"Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України", - написав Володимир Зеленський.

Крім цього, угода формалізує позицію Нідерландів стосовно посилення санкцій проти Росії, примушення її відшкодувати збитки Україні та притягнення країни-агресорки до відповідальності.

Водночас документ засвідчує підтримку Нідерландами майбутнього членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Також Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів Харкова, та вшанували пам’ять дітей, які загинули через агресію Росії.

"Ми працюємо з партнерами, щоб дати більше захисту людям, місту та регіону. Дякую всім, хто працює, відновлює зруйноване, рятує, допомагає людям, які постраждали від ворожих обстрілів. Світла пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор", - додав президент України.

Угода про співробітництво у сфері безпеки

Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.

Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Безпекові угоди з Україною

Нагадаємо, 24 лютого президент України Володимир Зеленський підписав двосторонні безпекові угоди з Італією і Канадою. Згідно з угодами, Україна отримає понад 3 мільярди доларів у 2024 році від Канади як макрофінансову та оборонну допомогу, а Італія надаватиме військову допомогу до завершення дії угоди.

Також 16 лютого Україна та Франція підписали угоду про гарантії безпеки для України. Угода діятиме 10 років та перебачає додаткову допомогу у розмірі 3 млрд євро на 2024 рік.

Як повідомляв Главред, того ж дня Зеленський зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. На зустрічі у Берліні була підписана угода про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку з Німеччиною.

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Нидерланды Володимир Зеленський Марк Рютте гарантії безпеки
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