Україна підписала важливу безпекову угоду з Нідерландами

У п'ятницю, 1 березня, президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів. Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
"Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема міста Харкова, де ми сьогодні зустрілися", - зазанчив президент.
Згідно з угодою, Нідерланди нададуть Україні важливу військову підтримку у розмірі двох мільярдів євро у 2024 році. Також країна зобов'язується надавати оборонну допомогу протягом наступних десяти років.
"Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України", - написав Володимир Зеленський.
Крім цього, угода формалізує позицію Нідерландів стосовно посилення санкцій проти Росії, примушення її відшкодувати збитки Україні та притягнення країни-агресорки до відповідальності.
Водночас документ засвідчує підтримку Нідерландами майбутнього членства України в Європейському Союзі та НАТО.
Також Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів Харкова, та вшанували пам’ять дітей, які загинули через агресію Росії.
"Ми працюємо з партнерами, щоб дати більше захисту людям, місту та регіону. Дякую всім, хто працює, відновлює зруйноване, рятує, допомагає людям, які постраждали від ворожих обстрілів. Світла пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор", - додав президент України.
Угода про співробітництво у сфері безпеки
Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної.
Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.
Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.
Безпекові угоди з Україною
Нагадаємо, 24 лютого президент України Володимир Зеленський підписав двосторонні безпекові угоди з Італією і Канадою. Згідно з угодами, Україна отримає понад 3 мільярди доларів у 2024 році від Канади як макрофінансову та оборонну допомогу, а Італія надаватиме військову допомогу до завершення дії угоди.
Також 16 лютого Україна та Франція підписали угоду про гарантії безпеки для України. Угода діятиме 10 років та перебачає додаткову допомогу у розмірі 3 млрд євро на 2024 рік.
Як повідомляв Главред, того ж дня Зеленський зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. На зустрічі у Берліні була підписана угода про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку з Німеччиною.
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