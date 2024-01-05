Витримати цей рік означає витримати всю війну, це вирішальний час – Зеленський

Зараз пріоритетом нашої держави є дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій, наголосив президент.

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Витримати цей рік означає витримати всю війну, це вирішальний час, зазначив Зеленський/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 17 окрема танкова бригада імені Костянтина Пестушка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поточний рік є дуже важливим для оборони нашої держави. Витримати 2024-й рік означає витримати всю цю війну.

За його словами, нинішній час дуже важливий і багато в чому вирішальний. Про це глава Української держави сказав у вечірньому зверненні у п’ятницю, 5 січня.

"Головний пріоритет нашої держави – незмінно – дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій. Боєприпаси. Дрони. Техніка. Особовий склад. Витримати цей рік – означає витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює. Хто допомагає державі ставати сильнішою, а нашим воїнам – мати змогу знищувати ворога", – зазначив Зеленський. відео дня

Він розповів, що зараз інтенсивні бої відбуваються в Авдіївці, на Мар’їнському, Бахмутському, Лиманському, Куп’янському напрямках, а також на південній ділянці фронту.

Також президент зазначив, що українська влада працює з усіма партнерами, щоб наша держава цього місяця отримала "достатній обсяг оборонних пакетів". Він зазначив, що вже був зроблений черговий оборонний крок Німеччини для України.

"Це ракети для ППО, це артилерія калібру 155, а також інші необхідні речі. Дякую! Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні в чому не міг виграти", – сказав глава Української держави.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відвойовують населені пункти, але армія РФ тримає ініціативу на полі бою. На південному фронті українським військовим вдалося частково звільнити населені пункти поблизу Великої Новосілки.

Також раніше повідомлялося, що росіяни на лівобережжі Дніпра посилюють натиск, використовують бронетехніку. Російські окупанти, які до цього економили на бронетехніці, відновили її застосування на лівобережжі Херсонщини.

Нагадаємо, в МЗС відповіли на гучну заяву Деждепу США про "зменшення військової допомоги". Речник Держдепу США Метью Міллер раніше заявив, що Вашингтон не підтримуватиме військове фінансування України на рівні 2022-23 років. Речник українського МЗС Олег Ніколенко відповів на таку заяву і наголосив, що заяву Міллера не потрібно сприймати як намір США зменшити підтримку України.

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