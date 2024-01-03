Латвія зміцнює військову оборону на кордонах з РФ та Білоруссю: що відбувається

Східний кордон також має бути укріплено з огляду військової інфраструктури.

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Латвія готується посилити кордони / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, ua.depositphotos.com

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що у 2024 році країна має намір зміцнити військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.

Одним із пріоритетів Рінкевичс назвав зміцнення східного кордону не тільки з Білоруссю, а й з Росією, передає Delfi.

За його словами, східний кордон також має бути укріплено з огляду військової інфраструктури. Лідер Латвії зауважив, що сам лише паркан не захистить від серйозної військової небезпеки.

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"Паркан призначений для запобігання гібридній загрозі", - зазначив Ринкевич.

Він додав, що цього року необхідно працювати над впровадженням системи цивільної оборони, водночас вказавши на першочергову важливість збільшення фінансування системи внутрішніх справ.

Говорячи про плани на цей рік, президент Латвії припустив можливість пропозицій певних законодавчих ініціатив, однак не став розкривати конкретних подробиць.

"Я можу тільки сказати, що діятиму в рамках трьох пріоритетів, які я одного разу позначив у своєму виступі в Сеймі в день інавгурації під час вступу на посаду - безпека, освіта та конкурентоспроможність", - пояснив Ринкевич.

Нагадаємо, що білоруси влаштували провокацію біля кордону Латвії. Прикметно, що після інциденту білоруські прикордонники заклали дірку в загородженні, щоб нелегали не повернулися в Білорусь.

Латвія до лютого 2024 року посилює охорону кордону з Білоруссю. Наказ передбачає посилений нагляд на латвійсько-білоруському кордоні прикордонниками за підтримки збройних сил і поліції.

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