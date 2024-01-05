"Росія не зупиниться": у Латвії попередили про загрозу

Північноатлантичному альянсу слід розробити довгострокову стратегію стримування країни-агресора Росії, вважає глава МЗС Латвії Крішьяніс Каріньш.

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Агресія Росії Путіна триватиме навіть у разі виходу ЗСУ на кордони 1991 року - МЗС Латвії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, GoogleMaps

Країна-окупант Росія, як і раніше, буде шукати нові цілі для агресії, причому незалежно від того, як завершиться повномасштабна війна проти України. НАТО слід розробити довгострокову стратегію стримування Москви. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш.

В інтерв'ю Financial Times він нагадав, що Кремль дотримується імперіалістичної ідеології і загроза з боку Росії буде навіть у тому випадку, якщо Путін піде, а Україна вийде на кордони 1991 року.

"Росія не зупиниться, Росію можна тільки зупинити. Зупинка Росії в Україні не означає, що все завершено. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати", - зазначив Каріньш. відео дня

Крішьяніс Каріньш також підкреслив, що НАТО потрібно працювати над довгостроковою стратегією стримування РФ.

Війна Росії і НАТО

Раньше у Росії оголосили про готовність воювати з НАТО - заступник глави МЗС Сергій Рябков заявив, що Москва "готова, як вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами". При цьому "дипломат" не бачить можливості відновлення відносин з колективним блоком безпеки Заходу.

Росія вторгнеться в країни НАТО, якщо Україна не вистоїть, вважає президент Володимир Зеленський. За його словами, за таких обставин вже американцям доведеться воювати із РФ.

Якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників щодо НАТО, сказав президент США Джо Байден. Глава Білого дому закликав Конгрес якомога швидше вирішити питання з фінансуванням військової допомоги Києву.

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