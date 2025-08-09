'Путін хоче зіскочити': Зеленський про головну мету Кремля на переговорах

Росія хоче провести другий поділ України, попередив Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський прокоментував наміри диктатора Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне зі звернення Зеленського:

Україна не допустить повторного захоплення своїх територій Росією

Путіну дозволили захопити Крим, це призвело до подальших окупацій

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна не допустить повторного захоплення своїх територій Росією, а завершення війни повинно бути засноване на умовах справедливого і надійного миру.

"Тактику Путіна всі добре бачать: він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них, він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич", - заявив він.

Глава держави нагадав про те, що коли Путіну дозволили захопити Крим, це призвело до подальших окупацій частин Донецької та Луганської областей. Тоді він не поніс належного покарання за агресію, що зрештою призвело до повномасштабного вторгнення і захоплення нових українських територій.

Президент упевнений, що зараз Путін хоче, щоб йому "пробачили" захоплення півдня Херсонської області, частини Запоріжжя, всієї Луганщини, Донбасу і Криму. Ми не дозволимо Росії провести другий поділ України. А якщо дозволити - буде і третій. Саме тому Україна твердо стоїть на своїх позиціях.

"Наша мета - завершити війну на умовах гідного миру, з чіткими і надійними гарантіями безпеки. І наші партнери готові підтримувати нас у цьому", - каже він.

Зеленський зазначив, що Путін "намагається продати припинення бойових дій якомога дорожче", розраховуючи отримати максимум політичних вигод від зупинки насильства.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

Переговори Зеленського з Путіним: думка експерта

Політичний аналітик Максим Розумний прокоментував імовірність можливої зустрічі між президентами Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

На його думку, для Путіна така зустріч була б образливою, оскільки він не сприймає Зеленського як рівного собі партнера.

"У російському медіапросторі створено такий образ Зеленського, що будь-яка очна зустріч із ним виглядала б для Путіна як приниження. Це не тільки пропагандистський аспект, а й фактор, що впливає на дипломатичні рішення", - підкреслив експерт.

Раніше Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

