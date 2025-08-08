США готуються до зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна, час вже визначено - ЗМІ

У США ще не визначились з місцем, де зустрінуться лідери.

Переговори України США і Росії на найвищому рівні вже на носі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

У США триває підготовка до тристоронньої зустрічі лідерів

Переговори Трампа, Зеленського і Путіна можуть відбутися наступного тижня

Попри те, що Путін затягує процес переговорів, США хочуть побудувати діалог з РФ

Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомили джерела Суспільного в адміністрації Трампа.

Вони стверджують, що переговори на найвищому рівні можуть відбутися вже наступного тижня. При цьому наразі все ще залишається невідомим місце їх проведення.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила те, що Трамп відкритий до зустрічей з очільниками як і України, так і країни-агресорки Росії.

"Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час", - наголосила вона.

У США хочуть побачити дії РФ, а не лише вірити словам

Водночас у Держдепі США вважають, що для дипломатичного вирішення конфлікту потрібно залучити усі сторони до діалогу навіть попри те, що російський диктатор Путін постійно затягує процес перемовин. Про це, як передає DRM News, сказав речника Держдепу Томмі Піггот.

"Це не питання довіри, це питання дій. Президент описав те, наскільки він розчарований діями, які ми бачили з боку Росії впродовж останніх тижнів. Він говорив про необхідність побачити дії, а не лише слова... Залучення сторін до переговорів є ключем до дипломатичного вирішення цього конфлікту", - додав він.

Зустріч Трампа, Зеленського і Путіна - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Напередодні, як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що існує "дуже хороша перспектива" проведення незабаром зустрічі на вищому рівні з Росією, яка може призвести до припинення війни в Україні.

Раніше посол України заявив, що Україна вважає, що саме Туреччина є найкращою країною-посередницею для організації переговорів за участі президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про персону: Керолайн Левітт Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

