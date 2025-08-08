Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

США готуються до зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна, час вже визначено - ЗМІ

Анна Косик
8 серпня 2025, 08:04
298
У США ще не визначились з місцем, де зустрінуться лідери.
США готуються до зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна, час вже визначено - ЗМІ
Переговори України США і Росії на найвищому рівні вже на носі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • У США триває підготовка до тристоронньої зустрічі лідерів
  • Переговори Трампа, Зеленського і Путіна можуть відбутися наступного тижня
  • Попри те, що Путін затягує процес переговорів, США хочуть побудувати діалог з РФ

Білий дім працює над організацією зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомили джерела Суспільного в адміністрації Трампа.

Вони стверджують, що переговори на найвищому рівні можуть відбутися вже наступного тижня. При цьому наразі все ще залишається невідомим місце їх проведення.

відео дня

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила те, що Трамп відкритий до зустрічей з очільниками як і України, так і країни-агресорки Росії.

"Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час", - наголосила вона.

У США хочуть побачити дії РФ, а не лише вірити словам

Водночас у Держдепі США вважають, що для дипломатичного вирішення конфлікту потрібно залучити усі сторони до діалогу навіть попри те, що російський диктатор Путін постійно затягує процес перемовин. Про це, як передає DRM News, сказав речника Держдепу Томмі Піггот.

"Це не питання довіри, це питання дій. Президент описав те, наскільки він розчарований діями, які ми бачили з боку Росії впродовж останніх тижнів. Він говорив про необхідність побачити дії, а не лише слова... Залучення сторін до переговорів є ключем до дипломатичного вирішення цього конфлікту", - додав він.

Зустріч Трампа, Зеленського і Путіна - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом.

Напередодні, як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що існує "дуже хороша перспектива" проведення незабаром зустрічі на вищому рівні з Росією, яка може призвести до припинення війни в Україні.

Раніше посол України заявив, що Україна вважає, що саме Туреччина є найкращою країною-посередницею для організації переговорів за участі президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Інші новини:

Про персону: Керолайн Левітт

Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін новини України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Два міста в небезпеці: в ISW попередили, куди планують прорватися окупанти

Два міста в небезпеці: в ISW попередили, куди планують прорватися окупанти

10:13Фронт
Пожежа спалахнула біля потужного об'єкту: Крим атакували українські дрони

Пожежа спалахнула біля потужного об'єкту: Крим атакували українські дрони

09:09Війна
Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час

Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

Китайський гороскоп на сьогодні 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

Китайський гороскоп на сьогодні 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

Українцям почали виписувати штрафи за утримання тварин вдома: що відомо

Українцям почали виписувати штрафи за утримання тварин вдома: що відомо

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

Останні новини

10:13

Два міста в небезпеці: в ISW попередили, куди планують прорватися окупанти

09:49

"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

09:09

Пожежа спалахнула біля потужного об'єкту: Крим атакували українські дрони

09:08

Чому після відвідування цвинтаря треба мити руки: священник пояснивВідео

09:04

Наземна війна триватиме: у Forbes пояснили, на що розраховує Путін

Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – ЗагороднійТрамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – Загородній
09:00

Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час

08:57

Ольга Сумська показала фігуру в купальнику - який у неї вигляд

08:10

Чергове Трамп-шоу навколо переговорівПогляд

08:04

США готуються до зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна, час вже визначено - ЗМІ

Реклама
07:31

Термін ультиматуму Путіну спливає: Трамп сказав, чи буде в Україні припинено вогоньВідео

07:10

Хто втік з в’язниці: тільки найуважніші зможуть розгадати загадку

06:42

Армія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, постраждали жінки

06:10

Зустріч Віткофа і подальша короткострокова перспектива для завершення війниПогляд

05:45

Всесвіт на їхньому боці: три знаки зодіаку отримають те, про що довго мріяли

05:05

Як правильно – "будь ласка" чи "будь-ласка": вчителька дала остаточну відповідьВідео

04:30

Як створювати вау-ефект: дизайнер назвав ідеальні поєднання кольорів в інтер'єріФото

04:02

Звідки птахи знають дорогу на південь: науковиця озвучила неочевидний факт

03:30

У житті чотирьох знаків зодіаку розпочнеться новий рівень 8 серпня: хто у списку

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні сови на дереві за 9 секунд

01:36

"На межі": Сирський пролив світло на ситуацію на найскладнішій ділянці фронту

Реклама
01:20

Увірветься минуле: ТОП-3 знаки, які ризикують вернутися до колишніх у серпні

01:04

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

00:39

Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним радникам з безпеки

00:00

Трамп відкрито висловився про зустріч із Путіним: що ховається за його словами

07 серпня, четвер
23:22

Як завершиться війна в Україні: Сирський заговорив про перемогуВідео

23:08

Сторінки життя Миколи Леонтовича: що приховувала радянська влада

23:03

Кримінальні фільми на реальних подіях: топ-5 нових релізів

22:04

У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19: медики попередили про нову хвилю вірусу

21:57

Відбудеться важлива зустріч з представником Трампа і Європою: Зеленський розкрив деталіВідео

21:46

Дипломат розкрив сценарій: як РФ готує пастку для України, і це не лише переговори

21:40

Що потрібно зробити у свій день народження жінкам, щоб притягнути успіх

21:19

В Індії призупиняють закупівлі нафти з РФ через Трампа - Bloomberg

21:17

"Артерію, сухожилля": Максима Галкіна збила машина в Латвії

21:15

Чому у магазинах немає круглих цін: експертка здивувала відповіддю

21:10

ЦПК Шабуніна звинувачують у конфлікті інтересів через роботу на підозрюваного у держзраді співробітника НАБУ

20:59

Українська ведуча публічно видала адресу Софії Ротару - деталі

20:52

Серпень не кінець сезону: дачник розповів, що посадити, щоб отримати врожай

20:25

Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: у Міноборони розповіли про плани на півроку

19:41

Усик отримує ультиматум від WBO: що стоїть на кону

19:39

Чи повернуться біженці в Україну: демограф назвала три причини їхнього приїзду додому

Реклама
19:15

Яке число на малюнку: лише геній зможе його прочитати

19:10

Чому ніякої зустрічі у форматі Трамп-Зеленський-Путін не буде?Погляд

18:49

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

18:47

Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

18:31

Гурт Latexfauna представив саундтрек до пригодницького фільму "Троє"Відео

17:58

Від свіжого не відрізниш: шеф-кухар розповів, як реанімувати черствий хліб

17:58

Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

17:49

Чому в неділю не можна рубати дрова: священник дав точне поясненняВідео

17:18

Велика проблема у серпні: чому огірки ростуть гачком та чим їх підгодувати

17:16

Кого потрібно запросити додому цього дня: важливі прикмети 8 серпня

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти