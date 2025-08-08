Рус
"Ми це рішення ухвалимо": в НБУ зробили гучну заяву про відмову від долара

Даяна Швець
8 серпня 2025, 15:36
296
Усе питання зводиться до того, від якої валюти ведеться розрахунок офіційного курсу та за допомогою якої валюти НБУ згладжує коливання на ринку.
'Ми це рішення ухвалимо': в НБУ зробили гучну заяву про відмову від долара
Пишний розповів, коли гривню можуть прив’язати до євро / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Про що сказав Пишний:

  • Перехід на євро можливий, але не найближчим часом
  • Рішення про зміну валюти ухвалиться після глибокого аналізу

Уже не один рік тривають дискусії про те, чи варто Україні зараз відмовлятися від орієнтації гривні на долар. Однак, як пояснив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю РБК-Україна, для більшості громадян така зміна не матиме відчутного ефекту.

Пишний пояснює, що Нацбанк ухвалює рішення, виходячи з потреб економіки та принципів стабільності, а головне зараз - підтримка стратегічних напрямків розвитку та ефективне управління ризиками.

відео дня

"Якщо це потрібно буде робити, ми це рішення ухвалимо, і ви навіть не відчуєте цього. У нас немає курсової привʼязки, вона була до жовтня 2023 року. Тож, по суті, питання лише у курсоутворюючій валюті. Якщо простіше, то до якої валюти обраховується офіційний курс гривні першопочатково та до якої валюти можуть згладжувати курсові коливання інтервенції НБУ", - каже голова НБУ.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінився курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

За словами Пишного, це радше технічний аспект, який вирішується на рівні внутрішньої операційної моделі Нацбанку після ретельного аналізу.

"Це рішення не швидке і не буде ухвалене завтра чи післязавтра. Але ми щодня моніторимо ситуацію", - зазначив Пишний.

Він додав, що НБУ зберігає стійкість, водночас залишаючись гнучким і готовим до змін.

"При ухваленні рішень ми глибоко занурюємося в аналіз ситуації, аналізуємо різні сценарії розвитку і обираємо найкращий з точки зору балансу ризиків", - Пишний.

Курс валют - останні новини України

Прогнози інвестиційної компанії Dragon Capital вказують на можливе зростання курсу долара в Україні. Згідно з їхніми розрахунками, до кінця 2025 року курс може сягнути 43,5 гривні за долар, а до кінця 2026 року — 46 гривень.

Главред зазначав, що фінансовий аналітик Андрій Шевчишин стверджує, що з початку 2025 року по липень євро помітно зміцнився відносно долара. Зростання склало приблизно 13-15%.

Водночас, експерт Олександр Хмелевський стверджує, що наразі ситуація на валютному ринку України залишається стабільною. На його думку, суттєвих змін, порівняно з попередніми місяцями, не відбулося.

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НБУ курс валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара валютний ринок курс євро новини України курс НБУ
