Обмін територіями і виведення військ: у WSJ дізналися деталі мирного плану Путіна

Анна Ярославська
8 серпня 2025, 10:40
Трамп може закликати Україну і союзників прийняти пропозицію РФ.
Обмін територіями і виведення військ: у WSJ дізналися деталі мирного плану Путіна
Укладання угоди залишається малоймовірним — позиції сторін надто різні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Ви дізнаєтеся:

  • У чому полягає план Путіна
  • Чому укладення угоди малоймовірне
  • Як діятиме Трамп у разі провалу переговорів

Білий дім працює над організацією зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Детальніше про те, де відбудеться зустріч президентів США і Росії, читайте в матеріалі: США готуються до зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна, час уже визначено - ЗМІ.

У чому полягає план Путіна

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого європейського дипломата й українського чиновника, Путін може запропонувати Росії офіційно взяти під контроль частину окупованої нею української території в обмін на виведення своїх військ з інших районів України.

"Прагнучи до угоди, Трамп може закликати Україну і союзників прийняти цю пропозицію", - йдеться в матеріалі.

За словами чиновника, Київ та інші європейські уряди, найімовірніше, відкинуть цей план, що зіграє на руку Путіну, оскільки Трамп, якого рідко цікавлять деталі мирного врегулювання, може потім звинуватити Україну в продовженні бойових дій.

Крім того, Трамп може припинити розвідувальну і військову підтримку України, а також повністю вийти з дипломатичного процесу.

Якщо Трамп зустрінеться з Путіним і піде ні з чим, йому доведеться вирішити, або посилити тиск на Росію, або виконати неодноразові погрози відмовитися від мирного процесу.

У будь-якому разі війна затягується.

Трамп розчарований у Путіні

Дональд Трамп вступив на посаду президента США, будучи впевненим, що його взаєморозуміння з Путіним допоможе йому закінчити війну.

За словами офіційних осіб США та інших осіб, знайомих з їхнім листуванням, Трамп і Путін провели безліч телефонних розмов і обмінялися численними повідомленнями через посередників.

Як правило, їхні бесіди були дружніми. Трамп часто говорив про свою мету - відродження російсько-американських відносин, заснованих на економічному співробітництві. Путін же перераховував свої претензії та основні бажання. Головним чином, йшлося про міжнародне визнання контролю Росії над Кримом і Донбасом.

За словами нинішніх і колишніх американських чиновників, розмови Путіна і Трампа іноді тривають годинами через довгі монологи господаря Кремля і необхідність перекладу. При цьому Трамп уважно слухав Путіна.

Розчарування Трампа щодо президента РФ почало проявлятися відкрито на саміті НАТО в червні, коли він назвав відмову свого російського колеги припинити війну "помилковою".

Телефонна розмова 3 липня тривала лише годину - набагато коротша, ніж їхні попередні бесіди. За словами високопоставленого представника адміністрації, у розмові не було тієї теплоти, з якою вони зазвичай спілкувалися один з одним.

Чиновники адміністрації та близькі довірені особи президента заявили, що цього року між Трампом і Путіним не відбулося жодної серйозної сварки. Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що була "серія моментів", які в кінцевому підсумку переконали Трампа в тому, що "Путін намагався його обдурити".

Як діятиме Трамп

Хоча укладення угоди малоймовірне, оскільки підходи сторін, як і раніше, розходяться, ті, хто знає Трампа, підозрюють, що він продовжить домагатися найціннішої угоди свого президентства. Успіх або невдача угоди можуть визначити його спадщину.

"Він хоче бути тим, хто укладає угоди. Це його бренд", - сказав Марк Шорт, старший помічник Білого дому на першому терміні Трампа.

Що змусить Путіна зупинити вторгнення - думка експерта

Російська військова агресія може припинитися тільки тоді, коли Україна створить на лінії фронту так звану "мертву зону", яку неможливо буде перетнути без загибелі. Про це заявив політтехнолог і аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, тільки абсолютна неефективність будь-яких атак зможе переконати російського диктатора в провалі його планів.

"[Необхідно] створення на лінії фронту реальної "мертвої зони", щоб жоден штурмовик, жоден зразок бронетехніки чи іншого транспортного засобу не міг її перетнути без гарантії знищення. Щоб навіть ворожі безпілотники її не перелітали", - наголосив експерт.

Кочетков вважає, що тільки тоді, коли навіть високі зарплати не зможуть заманити контрактників на війну, мобілізовані почнуть масово уникати фронту, а відправлені на передову ув'язнені гинутимуть без шансів, - у Кремля не залишиться аргументів для продовження агресії.

"Ось тоді - так, агресія Росії дійсно зупиниться. Але для цього нам потрібно створювати "армію дронів", але не таку, якою зухвало пишається наша влада в публічних виступах, а справжню", - зазначив політтехнолог.

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, за даними ЗМІ, адміністрація Трампа зробила Кремлю надзвичайно вигідну пропозицію. Детальніше читайте в матеріалі: Заморозка війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру.

Тим часом Трамп заявив, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним. Після цього відбудуться тристоронні переговори з російським лідером і президентом України Володимиром Зеленським.

Кремль підтвердив домовленість про зустріч Путіна і Трампа. Орієнтовно переговори намічені на наступний тиждень, але терміни можуть змінитися.

Можливість тристоронньої зустрічі за участю Зеленського Москва не коментувала.

Зазначимо також, що 8 серпня спливає термін ультиматуму, який Трамп поставив Путіну. Глава Білого дому заявив, що припинення вогню у війні в Україні залежить від російського лідера.

"Це залежатиме від Володимира Путіна. Подивимося, що він скаже. Це буде залежати від нього. Я дуже розчарований", - сказав президент США.

Про персону: Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

