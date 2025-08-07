Рус
"Час завершувати війну": Зеленський заявив про зустрічі на рівні лідерів

7 серпня 2025, 13:55
Зеленський також поговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Ключові тези:

  • Зустрічі на рівні лідерів можуть відбутись вже найближчим часом
  • Можуть відбутись два двосторонні формати та один тристоронній
  • Європа має бути учасницею відповідних процесів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вчора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом. Про це він написав в Telegram.

За його словами, йдеться про два двосторонні формати та один тристоронній.

"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну", - йдеться у повідомленні.

Президент також додав, що говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття", - наголосив він.

Зеленський зауважив, що війна саме у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів.

"Скоординували наші позиції з Німеччиною. Домовилися ще переговорити з Фрідріхом. Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів – Україна та вся Європа, Сполучені Штати", - підсумував президент.

Завершення війни в Україні

Російський опозиційний політик, у минулому депутат Державної думи РФ, єдиний, хто свого часу проголосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов заявив, що перемир'я не означатиме закінчення війни, але воно може розпочати припинення активних бойових дій.

Він також вірить, що Україна рано чи пізно поверне окуповані території.

Переговори про завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться найближчими днями. Сторони розпочали її опрацювання.

Також відомо, що Кремль продовжує затягувати будь-які потенційні переговори щодо припинення вогню з Україною. Це відбувається навіть на тлі погроз президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі мита до 8 серпня.

Посол України в Анкарі Наріман Джелял говорив, що Україна вважає, що саме Туреччина є найкращою країною-посередницею для організації переговорів за участі президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про персону: Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України мирні переговори Фрідріх Мерц
