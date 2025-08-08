"Заморозка" можлива: Туск вийшов з серйозною заявою про війну в Україні

Про кінець війни говорити рано, але позитивні зрушення в сторону перемир'я вже є.

Туск вийшов із заявою після розмови з Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Що повідомив Туск:

Війну в Україні можуть заморозити

Зеленський позитивно налаштований у питанні встановлення перемир'я чи миру

Україна хоче залученості європейських держав до мирного врегулювання

У війні країни-агресорки Росії проти України може настати тимчасова "заморозка". Про це, як пише The Guardian, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським вранці 8 серпня, Туск заявив, що є певні сигнали про замороження конфлікту.

"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливо, заморожування конфлікту – я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту – може відбутися радше раніше, ніж пізніше", – наголосив він.

Польський чиновник оцінив Зеленського у ході розмови, як обережного, але оптимістично налаштованого. Туск зауважив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб і європейські країни, зокрема Польща, взяли участь у формуванні майбутнього перемир'я.

"Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", - додав він.

Туск не вперше натякає на наближення призупинення війни

Нещодавно премʼєр-міністр Польщі заявив, що є багато ознак того, що найближчим часом війна РФ проти України "може бути призупинена".

"Є хороший шанс, є багато ознак того, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації", - сказав він під час виступу в Технологічному інституті ВПС у Варшаві.

Перемир'я в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що російська пропозиція щодо "повітряного перемир’я" може створити Україні значні труднощі, оскільки ворог отримає можливість активізувати використання наземної техніки на фронті.

Напередодні стало відомо, що припинення вогню в Україні до кінця року в Європейському Союзі вважають неможливим через відсутність відповідної волі у країни-агресорки Росії.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія не має наміру погоджуватись на перемир’я з Україною, оскільки нібито "має стратегічну перевагу". Водночас проблемою встановлення "режиму тиші" у Кремлі вважають продовження військової підтримки України з боку західних країн.

Про персону: Дональд Туск До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

