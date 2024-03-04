Затримка допомоги від Заходу: в ІSW попередили про жорстокі атаки РФ по інфраструктурі

В останні тижні дедалі більше російських безпілотників і ракет досягли своїх цілей.

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Україна під загрозою обстрілів РФ, через нестачу західної зброї / колаж: Главред, фото: ДСНС

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що затримання в наданні західної допомоги Україні в галузі безпеки, можуть зробити її енергетичну інфраструктуру більш вразливою до російських ударів.

Аналітики ISW посилаються на інтерв’ю видання Financial Times із виконавчим директором приватної енергетичної компанії ДТЕК Максимом Тимченком. В розмові він попередив, що затримання безпекової допомоги послабили здатність України протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру.

Тимченко поінформував, що спершу Україна була готова захистити енергетичну інфраструктуру на початку зими 2023-2024 років, але в останні тижні дедалі більше російських безпілотників і ракет досягли своїх цілей.

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Виконавчий директор ДТЕК уточнив, що 2024 року російські війська вже 160 разів обстріляли українську енергетичну інфраструктуру. Внаслідок атак понад мільйон домогосподарств і підприємств зазнали знеструмлень.

В ISW вказали, що окупанти завдали кількох масштабних ударів по Україні у грудні 2023 року, в січні та лютому 2024 року, ймовірно, змусивши тамтешні сили використати значну кількість перехоплювачів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні: що відомо

Нагадаємо, що у США намагаються виділити допомогу Україні в обхід спікера Джонсона. енат ухвалив законопроєкт на суму 95 мільярдів доларів про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, але Джонсон ясно дав зрозуміти, що не голосуватиме за нього.

Експерт Валентин Бадрак розкрив, чи можуть США дозволити Україні програти. Він вважає, що на ситуацію впливає багато чинників. Усе залежить від того, хто і що буде радити президенту США. Розрахунок Байдена виявився хибним, і ця стратегічна помилка коштувала Україні дорого.

У США знайшли джерело фінансування для України 4 мільярди доларів допомоги. Міністерство оборони все ще має близько 4 мільярдів доларів з президентських фондів, які можуть бути використані для допомоги Україні.

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