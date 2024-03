Затримка допомоги від Заходу: в ІSW попередили про жорстокі атаки РФ по інфраструктурі

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що затримання в наданні західної допомоги Україні в галузі безпеки, можуть зробити її енергетичну інфраструктуру більш вразливою до російських ударів.

Аналітики ISW посилаються на інтерв’ю видання Financial Times із виконавчим директором приватної енергетичної компанії ДТЕК Максимом Тимченком. В розмові він попередив, що затримання безпекової допомоги послабили здатність України протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру.

Тимченко поінформував, що спершу Україна була готова захистити енергетичну інфраструктуру на початку зими 2023-2024 років, але в останні тижні дедалі більше російських безпілотників і ракет досягли своїх цілей.

Виконавчий директор ДТЕК уточнив, що 2024 року російські війська вже 160 разів обстріляли українську енергетичну інфраструктуру. Внаслідок атак понад мільйон домогосподарств і підприємств зазнали знеструмлень.

В ISW вказали, що окупанти завдали кількох масштабних ударів по Україні у грудні 2023 року, в січні та лютому 2024 року, ймовірно, змусивши тамтешні сили використати значну кількість перехоплювачів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.