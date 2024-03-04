УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Затримка допомоги від Заходу: в ІSW попередили про жорстокі атаки РФ по інфраструктурі

Юлія Закрепа
4 березня 2024, 10:59
В останні тижні дедалі більше російських безпілотників і ракет досягли своїх цілей.
Затримка допомоги від Заходу: в ІSW попередили про жорстокі атаки РФ по інфраструктурі
Україна під загрозою обстрілів РФ, через нестачу західної зброї / колаж: Главред, фото: ДСНС

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що затримання в наданні західної допомоги Україні в галузі безпеки, можуть зробити її енергетичну інфраструктуру більш вразливою до російських ударів.

Аналітики ISW посилаються на інтерв’ю видання Financial Times із виконавчим директором приватної енергетичної компанії ДТЕК Максимом Тимченком. В розмові він попередив, що затримання безпекової допомоги послабили здатність України протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру.

Тимченко поінформував, що спершу Україна була готова захистити енергетичну інфраструктуру на початку зими 2023-2024 років, але в останні тижні дедалі більше російських безпілотників і ракет досягли своїх цілей.

відео дня

Виконавчий директор ДТЕК уточнив, що 2024 року російські війська вже 160 разів обстріляли українську енергетичну інфраструктуру. Внаслідок атак понад мільйон домогосподарств і підприємств зазнали знеструмлень.

В ISW вказали, що окупанти завдали кількох масштабних ударів по Україні у грудні 2023 року, в січні та лютому 2024 року, ймовірно, змусивши тамтешні сили використати значну кількість перехоплювачів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні: що відомо

Нагадаємо, що у США намагаються виділити допомогу Україні в обхід спікера Джонсона. енат ухвалив законопроєкт на суму 95 мільярдів доларів про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, але Джонсон ясно дав зрозуміти, що не голосуватиме за нього.

Експерт Валентин Бадрак розкрив, чи можуть США дозволити Україні програти. Він вважає, що на ситуацію впливає багато чинників. Усе залежить від того, хто і що буде радити президенту США. Розрахунок Байдена виявився хибним, і ця стратегічна помилка коштувала Україні дорого.

У США знайшли джерело фінансування для України 4 мільярди доларів допомоги. Міністерство оборони все ще має близько 4 мільярдів доларів з президентських фондів, які можуть бути використані для допомоги Україні.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ військова допомога
Реклама

Головне за день

Росіяни зібрали 122 тисячі солдат на важливому напрямку: в ЗСУ розкрили план РФ

Росіяни зібрали 122 тисячі солдат на важливому напрямку: в ЗСУ розкрили план РФ

11:44 Україна
"У Росії надзвичайно багато КАБів": в ЗСУ назвали ключовий спосіб захисту від бомб

"У Росії надзвичайно багато КАБів": в ЗСУ назвали ключовий спосіб захисту від бомб

11:22 Україна
Кораблі РФ ховаються: у ВМС назвали потужну зброю, яка змінила ситуацію в морі

Кораблі РФ ховаються: у ВМС назвали потужну зброю, яка змінила ситуацію в морі

10:23 Україна
Всі головні новини

Популярне

Королеві Каміллі доведеться піти - дружина Чарльза III кидає свої обов'язки 49839

Королеві Каміллі доведеться піти - дружина Чарльза III кидає свої обов'язки

Негода повертається: в Україну вриваються снігопади 43004

Негода повертається: в Україну вриваються снігопади

Гороскоп Таро з 4 лютого по 10 березня: Рак - слухайте інших, Терези - кріпіться 34689

Гороскоп Таро з 4 лютого по 10 березня: Рак - слухайте інших, Терези - кріпіться

Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря: вона затягнеться на тиждень 21701

Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря: вона затягнеться на тиждень

Останні новини

12:05

"Ракетну атака" по авіабазі РФ у Криму: окупанти в паніці

11:44

Росіяни зібрали 122 тисячі солдат на важливому напрямку: в ЗСУ розкрили план РФ

11:41

Як помити пластикові вікна без розводів: проста і корисна порада для господинь

11:38

Алла Пугачова показала, як танцює під українську народну піснюВідео

11:36

Хід війни може змінитися: що дасть Україні знищення російської авіації

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:29

Гороскоп на завтра 5 березня: Тельцю - багато нервів, Діві - вирішення давньої проблеми

11:22

"У Росії надзвичайно багато КАБів": в ЗСУ назвали ключовий спосіб захисту від бомб

11:13

"Відмовлюся від престолу": спадкоємець короля Чарльза приголомшив вибором

11:10

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Собакам - невдоволення, Зміям - веселощі

Реклама
10:59

Затримка допомоги від Заходу: в ІSW попередили про жорстокі атаки РФ по інфраструктурі

10:50

Росіяни можуть зупинити наступ по всьому фронту: полковник ЗСУ назвав дату

10:31

Церковне свято 5 березня: чому не варто ходити в магазин цього дня

10:23

Кораблі РФ ховаються: у ВМС назвали потужну зброю, яка змінила ситуацію в морі

10:06

"Буде багато змін": боєць ГУР оцінив найгірший сценарій для України в 2024 році

10:05

"За це зрадила країну": Аллу Пугачову зацькували в РФ

09:50

ГУР зламало сервери Міноборони РФ: отримали доступ до секретних документів

09:44

Справа 15 хвилин: як намагнітити викрутку в домашніх умовах

09:28

Хто не зобов'язаний з'являтися до ТЦК, навіть якщо отримав повістку: перелік категорій

08:59

У Самарській області РФ підірвали залізничний міст: у ГУР розкрили деталі операції

08:42

Українці роблять фатальну помилкуПогляд

Реклама
08:35

Китай і Туреччина спонукають до переговорів: ISW визначив приховані мотиви РФ

07:59

Пентагон закупить тисячу безпілотних винищувачів: у WSJ розкрили плани США

07:35

Тільки люди з найгострішим зором знайдуть літеру С серед G: загадка на швидкість

06:57

У Китаї назвали війну в Україні "кризою" та видали заяву про переговори з РФ

06:28

"Загроза від РФ": армія Німеччини патрулюватиме повітряний простір над країнами Балтії

06:05

Європейці почали розуміти, що США можуть їх покинутиПогляд

05:30

Телефон буде тримати заряд цілий день: як заощадити батарею

04:51

Нічні кошмари можуть бути надзвичайно корисними: сомнолог здивувала відповіддю

04:50

Балістика дістане до Москви: експерт натякнув на нову українську розробкуВідео

03:30

"Нам нічим воювати": коли ЗСУ зможуть вигнати ворога з України - БадракВідео

02:37

Зʼявилось перше підтвердження застосування ЗСУ французьких AASM в Авдіївці

02:02

"Дивний і старий": 22-річна модель розкрила чудернацькі схильності Ді Капріо

01:31

Рідина для миття посуду стане в 2 рази кращою: що додати в пляшку

00:07

Там жорстокі штурми: росіяни атакують два населених пункти на сході - Євлаш

03 березня, неділя
23:27

Племінник Ольги Сумської розкрив подробиці особистого життя

23:07

"Це надзвичайно складно": Зеленський заявив про значний дефіцит артилерії в ЗСУ

22:36

Королеві Каміллі доведеться піти - дружина Чарльза III кидає свої обов'язки

22:15

Тонна вибухівки рознесе ціль у РФ: названо об'єкти для ударів українськими БПЛАВідео

22:09

Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря: вона затягнеться на тиждень

21:47

Віталій Портников. Лавров нападає на МолдовуВідеоблоги

Реклама
21:23

У Туреччині заговорили про "припинення війни" РФ з Україною: що пропонує Анкара

21:15

Любовний гороскоп з 4 до 10 березня: Тельцю - необдумане рішення, Раку - плітки

20:10

У ЗСУ назвали нові цілі РФ: які міста на сході під загрозою

19:43

Негода повертається: в Україну вриваються снігопади

19:32

Макрон піднімає ставки, і Путіна це зачепилоПогляд

19:16

Місячний календар на 4 березня: які проблеми зі здоров'ям можуть загостритися

19:14

"Злив" розмови й передача Києву ракет Taurus: Пісторіус оцінив "виверти Путіна"

19:14

В Одесі раптово зросла кількість загиблих: з-під завалів дістали тіла дітейФото

19:08

Боксер Узєлков засвітив непублічну кохану на фото

19:04

Що потрібно зробити вдома 4 березня, щоб пішли всі біди: прикмети дня

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти