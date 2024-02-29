У США намагаються виділити допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

У Палаті представників хочуть прийняти петицію про звільнення, яка розблокує голосування.

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США планують прийняти пакет допомоги без згоди Джонсона / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, командування ОС ЗСУ

США намагаються домогтися прийняття великого пакета допомоги Україні без згоди спікера Палати представників Майка Джонсона. Про це заявив республіканець Брайан Фіцпатрік, повідомляє Axios.

"Ми повинні щось зробити. Це екзистенційно, це чутливо до часу. Хай то буде наш продукт чи хтось інший, нам просто потрібно доставити їм гроші", - сказав Фіцпатрік.

Фітцпатрік сказав, що він ще не вирішив, яку версію допомоги Україні спробує винести на розгляд петиція про звільнення. Сенат ухвалив законопроєкт на суму 95 мільярдів доларів про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, але Джонсон ясно дав зрозуміти, що не голосуватиме за нього в Палаті представників.

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Для прийняття якої знадобиться 218 підписів. Така петиція вимагатиме підтримки з боку невеликої кількості республіканців з урахуванням наявності підписів більшості демократів у Палаті представників.

Однак не варто очікувати, що це відразу ж розблокує голосування і Україна отримає очікувану допомогу. Адже для подібного знадобитися 30 днів, перш ніж петицію можна буде поставити на голосування, каже Фіцпатрік.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога США для України

У середині лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект, що передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. Однак, республіканці в Палаті представників відмовляються розглядати даний законопроект пояснюючи це загостренням ситуації на кордоні з Мексикою.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, в разі відсутності допомоги від США, Україні доведеться вибирати міста і населені пункти, за які ЗСУ будуть боротися. Усе буде залежати від ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський описав можливі кроки України у разі, якщо США не схвалять допомогу. Він вказав, що тоді доведеться шукати додаткові ресурси і можливості.

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