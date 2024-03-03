'Хибний розрахунок Байдена': експерт розкрив, чи можуть США дозволити Україні програти

Розрахунок Байдена виявився хибним і ця стратегічна помилка коштувала Україні дорого - загинули тисячі українців.

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Чи дозволить США Україні програти війну / колаж: Главред, фото: Білий Дім, 53 окрема механізована бригада

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, директором Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, письменником Валентином Бадраком. Він розповів, чи можуть США дозволити Україні програти та до чого зводиться інтерес США у цій війні.

"США - це не абстракція, а конкретні імена. Якщо брати Байдена і генерала Міллі, то вони хотіли б, щоб Україна просто трималася. Не вигравала і не програвала, а просто трималася. Але розрахунок Байдена виявився хибним, і ця стратегічна помилка коштувала Україні дорого - загинули тисячі українців. Та Байдену байдужі українці, як і Путіну росіяни. А Трампу ще більше не до України. Хоча можуть бути варіанти. Бо Трамп був саме тим президентом, який ввів санкції проти Китаю, а стримування Китаю може бути частиною стримування Росії", - пояснив експерт.

Бадрак вважає, що на ситуацію впливає багато чинників. Усе залежить від того, хто і що буде радити президенту США.

"Курт Волкер визнав, що Байден щодо України найбільше дослухався до нинішнього директора ЦРУ Вільяма Бернса та свого радника Джейка Саллівана. А Бернс у рангу посла США в Росії у 2008 році не радив давати Україні ПДЧ, тобто відштовхнув нашу країну від НАТО. Звісно, така людина не могла порадити революційно озброїти Україну", - зазначив експерт.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що у Держдепі США розкрили головну проблему ЗСУ на фронті. Українським військовим доводиться економити боєприпаси, оскільки Конгрес США так і не ухвалив пакет військової допомоги для України.

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