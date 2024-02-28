4 мільярди доларів допомоги: в США знайшли джерело фінансування для України

В Пентагоні відзначили, що продовжують шукати шляхи для забезпечення підтримки України у війні проти Росії

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Пентагон розглядає можливість надання Україн 4 млрд доларів допомоги / Колаж Главред, фото: Офіс президента, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Пентагон розглядає можливість використання останнього джерела фінансування військової допомоги для підтримки зусиль України у протистоянні проти Росії, навіть без гарантій відновлення цих коштів Конгресом. Про це повідомляє CNN.

Журналісти вказують, що Міністерство оборони все ще має близько 4 мільярдів доларів з президентських фондів, які можуть бути використані для допомоги Україні, що дозволяє Пентагону використовувати свої власні ресурси для постачання військової техніки до Києва.

"Але раніше Пентагон неохоче витрачав ці гроші, що залишилися, без гарантій, що Конгрес відшкодує їх через запит адміністрації на додаткове фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, тому що використання запасів Міністерства оборони без плану поповнення цих запасів може вплинути на боєготовність армії США", - наголошують в матеріалі.

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Однак, зазначається, що в умовах зростаючої потреби України у військовій допомозі США, а також відмови республіканців у Палаті представників проводити голосування про додаткове фінансування, високопосадовці оборонного відомства можуть розглядати використання внутрішніх фінансових резервів для направлення як мінімум частини із 4 мільярдів доларів на допомогу Україні у боротьбі з Росією.

"Ніяких рішень ще не прийнято, підкреслили чиновники. Але розмови про цей варіант та інші потенційні плани "Б" стають все більш нагальними протягом останніх кількох тижнів, оскільки ситуація на полі бою в Україні стає все більш складною, зазначили чиновники", - наголосили автори статті.

Відповідаючи на запитання про можливість використання решти 4 мільярдів доларів, речник Міністерства оборони підполковник Гаррон Гарн заявив: "Міністерство оборони продовжує закликати Конгрес ухвалити додатковий бюджет, щоб підтримати Україну в скрутний для неї час і поповнити наші запаси".

Чиновники заявили, що міністерство може витратити частину з цих 4 мільярдів доларів, навіть якщо не знайде грошей всередині країни, які можна було б використати для їх поповнення. Але для Пентагону не буде безпрецедентним знайти додаткові, несподівані джерела фінансування.

Прес-секретар Пентагону генерал Патрік Райдер у відповідь на питання про використання цих коштів для допомоги України відзначив, що в США будуть шукати шляхи для підтримки Україні.

"Ми будемо продовжувати шукати шляхи, як ми можемо підтримати Україну в її боротьбі за свободу і збереження суверенітету", - сказав Райдер.

Представник оборонного відомства повідомив CNN, що наступний пакет допомоги для України, якщо він буде наданий, "обов'язково включатиме критично важливі боєприпаси". Також, за його словами, ведуться дискусії про те, як і де розмістити військову техніку, щоб її можна було якнайшвидше відправити в Україну після того, як будуть знайдені додаткові джерела фінансування.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога США для України

У середині лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект, що передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. Однак, республіканці в Палаті представників відмовляються розглядати даний законопроект пояснюючи це загостренням ситуації на кордоні з Мексикою.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, в разі відсутності допомоги від США, Україні доведеться вибирати міста і населені пункти, за які ЗСУ будуть боротися. Усе буде залежати від ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський описав можливі кроки України у разі, якщо США не схвалять допомогу. Він вказав, що тоді доведеться шукати додаткові ресурси і можливості.

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