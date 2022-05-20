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У Зеленського назвали необхідну для успішного контрудару ЗСУ зброю

20 травня 2022, 20:59

Андрій Єрмак розповів про визвольну війну України.

ракета, війна, ЗСУ
ЗСУ потрібно більше РСЗВ, каже Андрій Єрмак / Фото facebook.com/kpszsu

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україні потрібні високоточні ракети, дрони, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та багато іншого.

Він сказав про це, виступаючи в аналітичному центрі Atlantic Council.

"І дуже важливо, ми досі чекаємо MLRS (реактивні системи залпового вогню – ред.). Я це слово вивчив, як і багато українців, на все життя. Ми їх ще чекаємо", - сказав він.

"У нас з Росією занадто різні потенціали. Тому визвольна війна України, війна за свободу не повинна перетворитися на війну до останнього українця", сказав він, зазначивши, що :"У разі успіху кремлівський гурток історичної реконструкції продовжить будувати свою імперію".

Україна, сказав Єрмак, захищає не тільки себе, не тільки демократичні цінності. "Вона захищає звичний для Заходу спосіб життя. Адже, незважаючи на надії короткозорих політиків, він не збережеться. Він зникне, якщо ми не переможемо. Тоді виборці стануть ставити їм незручні запитання. Зокрема про зраджених героїв", - сказав він.

"Нам потрібна зброя. Без обмежень. Негайно. Я хотів би повторити ще раз: ми дуже вдячні за ленд-ліз. Але дозволю собі бейсбольний термін: це перша база. Адже ми налаштовані не просто на home run. Якщо вірити Вікіпедії, наша мета більше - grand slam. Треба рухатися далі. Всі бази повинні бути зайняті", - заявив глава Офісу президента.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США планують передати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони допоможуть нейтралізувати загрозу ракетних і авіаційних ударів РФ по українських містах.

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