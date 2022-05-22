Україна вимагає зброї: розмови з РФ не допоможуть, треба повернути її в адекватний стан - Подоляк

Росія розуміє виключно мову сили, тому Україна вимагає зброї - Подоляк / Колаж military.az, Офіс президента

РФ та вище керівництво держави розуміють тільки мову сили. Інтелектуальні діалоги не допоможуть у спілкуванні з "гопником", який говорить погрозами. Російські війська в Україні ненавидять всі люди. Україна вимагає зброї, щоб повернути Росію в адекватний стан. Українська армія, на відміну від військових підрозділів ворога, не бомбить мирні російські міста. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У інтерв'ю Настоящее время він сказав про те, що Росія демонструє поведінку "гопника" і розуміє тільки силу. Механізми діалогу тут не працюють. Саме з цієї причини Україна вимагає надання зброї - щоб привести РФ до стану адекватного розуміння ситуації.

читайте також"Україна не торгує суверенітетом": Подоляк різко відповів на статтю в The New York Times"Який ще інструмент є, щоб цих людей повернути в адекватний стан? Гопник боїться сили. Ось він прийшов, почав понтитися, йому вибили зуби. Він відразу стає мирним і поступливим, відразу починає чути, включає слуховий апарат. Допоки, доки він з зубами, у нього вуха не працюють. Це і є проблема отримання нами зброї: вона нам необхідна для того, щоб повернути слух Російської Федерації", - зазначив чиновник.

При цьому російські війська зайшли на територію чужої держави, і вбивають чужих громадян, розповідаючи про нібито "звільнення". Армію РФ в Україні ненавидять.

"Але ж у прямому ефірі очевидно, що їх ніхто не підтримує на жодній території, їх просто ненавидять. Ось цю всю армію, що зайшла в Україну, її не переварюють всі люди. Це очевидно", - сказав Подоляк.

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Також він додав, що Україна була мирною державою без наступальної зброї, і, на відміну від російських окупаційних військ, не бомбить мирні міста РФ.

"Наступальна зброя - це крилаті ракети, якими, як ви бачите, користується тільки Росія. Вона бомбить наші міста. Ми ж не бомбимо російські міста, у нас немає крилатих ракет, ми не робимо так, щоб ночами російські громадяни в якому-небудь Саратові, Ярославлі, Володимирі, Іванові прокидалися під звуки сирен. Ні, ми цього не робимо", - підкреслив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що ЗСУ можуть піти в масштабний контрнаступ вже в середині червня. До кінця травня-початку червня очікується надходження важкого озброєння від Заходу. Після цього Україна сформує підрозділи з метою проведення наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і українським військовим підрозділам, і окупантам РФ потрібно поповнення резервів. Перевагу отримає та сторона, яка діятиме в більш оперативному порядку. На його думку, контрнаступ ЗСУ можливий в середині-другій половині червня. Все залежить від того, чи будуть на балансі української армії потрібні обсяги важких озброєнь.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що армія України готова до контрнаступу для звільнення своїх територій. Однак ЗСУ терміново потребують постачань важких озброєнь, щоб ліквідувати перевагу РФ у військовій техніці. У найближчі місяці сили оборони України планують витіснити окупантів з півдня і сходу країни.

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