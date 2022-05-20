Якщо Путін застосує ядерну зброю, Захід може вдарити по ЧФ або військам РФ в Україні - Ходжес

В оточенні Путіна можуть заблокувати застосування ядерної зброї - Ходжес / Колаж Getty Images, Reuters

Російський президент Володимир Путін навряд чи піде на реалізацію сценарію ядерного удару. Допоки він може загрожувати таким варіантом розвитку подій, у нього залишається єдина перевага. Якщо ядерну зброю буде застосовано, важелів для тиску у РФ не буде. Захід у відповідь може завдати руйнівного удару по Чорноморському флоту або військам Росії в Україні. Перемога над Москвою повинна бути здобута на полі бою, тому потрібно вчасно надати військову допомогу Києву. Про це заявив американський генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними силами США у Європі Бен Ходжес.

У інтерв'ю Голос Америки він припустив, що Путін, швидше за все, не застосує ядерну зброю, тому що не отримає у такому випадку будь-яких переваг.

читайте такожРФ розглядає можливість капітуляції у війні - Ходжес"Я не вірю, що він може дійсно використовувати ядерну зброю, тому що це не надасть йому жодних переваг. Якби це було справжньою перевагою, він використовував би це", - вважає Ходжес.

За його словами, тема ядерної зброї використовується Росією тоді, коли вона залишається єдиною перевагою Москви. Але якщо воно буде задіяно, тоді такий фактор тиску вже не можна буде використовувати.

"Якщо це чинить тиск на згуртованість і готовність країн надавати допомогу Україні, то загроза використання ядерної зброї дає йому певні важелі впливу", - пояснив військовий.

Як стверджує Ходжес, якщо Путін піде на ядерний удар, то Захід відповість, а жодних переваг або шансів у Путіна і його правлячого режиму не залишиться.

Військовий вважає, що відповідь Заходу, швидше за все, "буде неядерною, але руйнівною". Йдеться про нищівний удар по Чорноморському флоту РФ та військам Росії в Україні. Отже, застосування ядерної зброї призведе до наслідків для російської держави.

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Росія повинна бути переможена на полі бою

Крім того, він акцентував увагу на тому, що рішення про ядерний удар ухвалюється не особисто Путіним. Ймовірно, є люди, які виступлять проти такого кроку.

"Також, думаю, навколо Путіна є люди, які думають, що життя після Путіна існує. Тому, я думаю, використання ядерної зброї малоймовірне", - уточнив генерал.

При цьому Бен Ходжес підкреслив, що Путін так просто не здасться і свою поразку не визнає. Потрібно здобути військову перемогу над військами Росії. Тому не можна зволікати з постачанням Україні потрібних озброєнь і ресурсів.

Загрози Росії ядерною зброєю

Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир в'ятрович сказав, що Путін може завдати ядерного удару або по Україні, або по одній з країн НАТО. За його словами, Путін може зважитися на такий крок і вдарити по союзній Києву Польщі, територією якої йде допомога українській державі.

У американському Інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія може анексувати захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб не допустити звільнення регіонів під час контрнаступу армії України.

Посол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що якщо Україна вступить до НАТО, загроза атомної війни повинна знизитися. На його думку, у такому випадку Путін зрозуміє - ядерний удар по українській державі призведе до аналогічної відповіді.

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