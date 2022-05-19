Важка зброя Заходу для ударів по армії Росії: танки з Польщі вже у ЗСУ у Харківській області

Польські танки вже на балансі армії України на Харківщині / Скріншот t.me/military_az

Армія України продовжує отримувати важке озброєння від західного світу для боротьби з російськими окупаційними військами. Танки, які раніше прибули з Польщі, вже передані українським військовим підрозділам до Харківської області. Бойові машини обладнані елементами бойового захисту 4с20 комплексу "Контакт-1".

Як повідомляє Telegram-канал Azerbaijani armed forces 24/7, танки Т-72М1 и Т-72М1R вже прибули до Харківської області. Танки виглядають підготовленими до бою.

"Польські танки передані ЗСУ виглядають досить пристойно в плані стану. Т-72М1 и Т-72М1R з уже встановленими елементами динамічного захисту 4С20 комплексу "Контакт-1", які були передані чеською компанією STV Group. Відео знято у Харківській області вчора", - підкреслюється в повідомленні.

Польща передала Україні 200 танків для ЗСУ

На початку травня Defence Express інформував, що Польща передала армії України понад 200 танків, можливості яких такі ж, як і у сучасних Т-72АМТ української модифікації.

Як уточнювали журналісти, ЗСУ отримали на баланс модернізовані М1R. Після оновлення танк отримав новий тепловізійний приціл, а також прилади нічного бачення, цифрову систему зв'язку з новою системою для запуску двигуна.

читайте такожАрмія Росії від Херсона до Харкова поступово стала переходити в оборону - АрестовичТакож вказувалося, що Польща проводити оновлення Т-72М1R стали тільки нещодавно. Отже, частина переданих танків відноситься до версії Т-72М1. Вона краще базових Т-72. У М1 встановлюється приціл з лазерним далекоміром ТПД-К1 і посиленою верхньою лобовою деталлю.

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ЗСУ звільняють Харківську область від армії Росії

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний 5 травня заявив про початок проведення українськими військами контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

ЗСУ звільнили низку населених пунктів на півночі Харківщини. Вдалося вибити загарбників і з окупованих Циркунів, звідки вони обстрілювали Харків.

Бійці 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони вийшли на ділянка кордону України з Росією у Харківській області. Військові 15 травня опублікували відповідне відео.

Експерти американського Інституту досліджень війни (ISW) вважають, що війська РФ, швидше за все, спробують утримати лінію на захід від міста Вовчанськ у Харківській області з метою захисту лінії зв'язку від Бєлгорода до Ізюма. На даному напрямку просуватися вони вже не можуть через невдачі в наступі в бік Ізюма. Фахівці прогнозують, що загарбники можуть остаточно залишити свої позиції на Харківщині, а найближчим часом можливий початок контрнаступу сил оборони України в районі Ізюма.

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