Від зустрічі міністрів оборони країн Заходу чекаємо потужної зброї - Зеленський

Володимир Зеленський / Вікіпедія, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський очікує від прийдешньої онлайн-зустрічі міністрів оборони понад 40 держав світу, яка відбудеться 23 травня, рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню MLRS. Про це він заявив 21 травня під час зустрічі з португальським прем'єр-міністром Антоніу Кошту.

"Такі зустрічі - це вже позитивний результат. Ми очікуємо позитиву щодо поставок MLRS. У мене немає секретів. Ми звертаємося до всіх країн з постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію", ‒ зазначив президент.

Зеленський звернувся до влади країн, які бояться надавати Україні важке озброєння ‒ нібито через його можливе використання для наступу на Росію. Зеленський нагадав, що українці ведуть війну на своїй території.

"Якщо хтось із країн Європи звик, що Донбас – це "окупована територія Росії", то я хочу сказати, що це не дуже хороша звичка. Це наша територія", - підсумував президент.

Довідка. MLRS (Multiple Launch Rocket System). У число найбільш ефективних західних систем залпового вогню входить установка, розроблена в США за широкої участі країн НАТО. Перші серійні машини цього типу надійшли на озброєння американської армії ще в 1983 році.

Пускова установка MLRS, змонтована на шасі бойової машини піхоти Bradley, являє собою металеву коробчасту ферму з двома споряджаються на заводі транспортно-пусковими контейнерами з шістьма напрямними для некерованих ракетних снарядів. Комплекс включає також апаратуру управління і транспортно-заряджаючу машину, за допомогою якої порожні контейнери замінюються після відстрілу всіх снарядів протягом п'яти хвилин. Система управління вогнем складається з пульта управління з дисплеєм, розміщеного в броньованій кабіні екіпажу з 3 осіб, навігаційного приладу і обчислювального пристрою для розрахунку вихідних даних.

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Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний розповів про те, що українські артилеристи в захваті від 155-мм гаубиць M777, отриманих від США для протистояння російським військам. Відповідний репортаж зі стрільб він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Окремі вітання і вдячність від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Перш за все, вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя", — підкреслив Залужний.

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