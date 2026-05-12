Заступник мера влаштував стрілянину: у Кіровоградській області жорсткий скандал

Вже відомо, що в результаті стрілянини поранено двох людей.

У Кіровоградській області в міській раді сталася стрілянина

У Кіровоградській області у Світловодській міській територіальній громаді сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь у приміщенні міськради. Про це повідомляють у мережі.

Як повідомляється, стрілянину в будівлі комітету міськради відкрив перший заступник мера Сергій Савич. У цей момент у приміщенні перебували працівники та громадяни.

Стверджується, що Савич поводився агресивно, погрожував і нецензурно висловлювався на адресу секретаря міськради Максима Бакуменка.

"Сьогодні в приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни", - йдеться в офіційному повідомленні міськради.

Також повідомляється, що Савич вів пряму трансляцію в соціальних мережах.

Прес-секретарка Нацполіції Юлія Гірдвіліс заявила, що в результаті атаки було поранено двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна. Попередньо, стрілянина велася з травматичної зброї.

"Попередньо відомо, що стався конфлікт між працівниками міськради, в результаті чого один з них зробив кілька пострілів. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували. На місці працюють поліцейські, встановлюються всі обставини. Деталі пізніше", - сказала прес-секретарка Нацполіції.

Скільки зброї у володінні українців — що кажуть у поліції

У володінні українців перебуває 1 166 001 одиниця зброї. Про це заявив голова Національної поліції Іван Виговський в інтерв'ю РБК-Україна. Однак складно визначити точну кількість незареєстрованої зброї.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022–2026 роках правоохоронці вилучили майже 20 тисяч одиниць зброї, зокрема близько 6,4 тисячі автоматів, 4,5 тисячі нарізної зброї, 3,4 тисячі переробленої та 2,4 тисячі іншої вогнепальної зброї. Також було вилучено 2,8 тисячі гранатометів, 63 тисячі гранат, 5,7 млн патронів, 6,4 тисячі кілограмів вибухових речовин і 5,8 тисячі кілограмів пороху.

Виговський зазначив, що значна частина зброї потрапляє в цивільний обіг із прифронтових регіонів.

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване у 2006 році як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але у 2010 році агентство "РБК-Україна" вийшло зі складу російського холдингу, а у 2015-му повністю перейшло під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", однак програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має відношення до російської структури, пише Вікіпедія.

