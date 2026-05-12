Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Заступник мера влаштував стрілянину: у Кіровоградській області жорсткий скандал

Ангеліна Підвисоцька
12 травня 2026, 14:41
google news Підпишіться
на нас в Google
Вже відомо, що в результаті стрілянини поранено двох людей.
стрілянина в Кіровоградській області
У Кіровоградській області в міській раді сталася стрілянина / Колаж: Главред, фото: Світловодська міська рада

Що відомо:

  • У Кіровоградській області сталася стрілянина в мерії
  • Вогонь відкрив заступник мера
  • В результаті стрілянини є постраждалі

У Кіровоградській області у Світловодській міській територіальній громаді сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь у приміщенні міськради. Про це повідомляють у мережі.

Як повідомляється, стрілянину в будівлі комітету міськради відкрив перший заступник мера Сергій Савич. У цей момент у приміщенні перебували працівники та громадяни.

відео дня

Стверджується, що Савич поводився агресивно, погрожував і нецензурно висловлювався на адресу секретаря міськради Максима Бакуменка.

"Сьогодні в приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни", - йдеться в офіційному повідомленні міськради.

Також повідомляється, що Савич вів пряму трансляцію в соціальних мережах.

В результаті стрілянини є постраждалі

Прес-секретарка Нацполіції Юлія Гірдвіліс заявила, що в результаті атаки було поранено двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна. Попередньо, стрілянина велася з травматичної зброї.

"Попередньо відомо, що стався конфлікт між працівниками міськради, в результаті чого один з них зробив кілька пострілів. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували. На місці працюють поліцейські, встановлюються всі обставини. Деталі пізніше", - сказала прес-секретарка Нацполіції.

Стрілянина в Києві - останні новини

Як писав Главред, 22 квітня в Дарницькому районі Києва сталася стрілянина - водій автомобіля кілька разів вистрілив у бік пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Стрільця затримали.

18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті "Велмарт". Під час штурму стрільця було вбито бійцями спецназу КОРД.

ЗМІ писали про те, що стрільця звати Васильченко Дмитро Васильович. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, потім – у Голосіївському районі Києва.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви. Чоловік використовував зареєстровану зброю. Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.

22 квітня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу з журналістами розкрив нові подробиці теракту. Детальніше читайте в матеріалі: Нові подробиці, ганьба поліції та жорсткі рішення: що заявив Клименко про теракт у Києві.

Скільки зброї у володінні українців — що кажуть у поліції

У володінні українців перебуває 1 166 001 одиниця зброї. Про це заявив голова Національної поліції Іван Виговський в інтерв'ю РБК-Україна. Однак складно визначити точну кількість незареєстрованої зброї.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022–2026 роках правоохоронці вилучили майже 20 тисяч одиниць зброї, зокрема близько 6,4 тисячі автоматів, 4,5 тисячі нарізної зброї, 3,4 тисячі переробленої та 2,4 тисячі іншої вогнепальної зброї. Також було вилучено 2,8 тисячі гранатометів, 63 тисячі гранат, 5,7 млн патронів, 6,4 тисячі кілограмів вибухових речовин і 5,8 тисячі кілограмів пороху.

Виговський зазначив, що значна частина зброї потрапляє в цивільний обіг із прифронтових регіонів.

Інші новини:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване у 2006 році як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але у 2010 році агентство "РБК-Україна" вийшло зі складу російського холдингу, а у 2015-му повністю перейшло під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", однак програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має відношення до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Кіровоградська область стрільба
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Євробачення 2006: онлайн-трансляція першого півфіналу

Євробачення 2006: онлайн-трансляція першого півфіналу

17:15Зірки
США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

16:28Світ
Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

16:00Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Останні новини

17:31

Україна та США близькі до укладення історичної угоди щодо дронів - CBS News

17:15

Євробачення 2006: онлайн-трансляція першого півфіналу

17:15

Люди стривожені: колишня продавчиня розкрила правду про секонд-хендиВідео

16:54

"Пів міста зібралося, машини поставали": рибалка в Умані зловив справжнього гігантаВідео

16:49

В Україні майже на третину впали ціни на популярну ягоду - скільки коштує

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов
16:38

Крадуть зріст і додають кілограми: стилістка назвала небезпечні речі у гардеробіВідео

16:33

"Хочу зняти капелюха": син відомого українського актора поповнив лави ЗСУ

16:28

США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

16:24

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026": де дивитися півфінали та гранд-фінал

Реклама
16:11

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

16:00

Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

16:00

Щохвилини з’являються нові версії людини: теорія підкорила мережу

15:43

Вже не 22 травня: коли Літній Миколай за новим стилем

15:37

Циклон несе похолодання з дощами на Львівщину: коли різко погіршиться погода

15:30

Меган і Гаррі показали дітей у Діснейленді: як вони виглядають

15:29

"Злякалася": змарнілий Меладзе чесно показав, як виглядає зараз

15:26

Єрмак може опинитися під вартою: ВАКС призначить йому запобіжний захід

15:21

Виглядати дорого за копійки: дизайнер назвав "хитрі" прийоми

15:10

У трьох знаків зодіаку починається світла смуга: на кого чекає успіх з 12 травня

14:43

Полтавщину заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату

Реклама
14:41

Заступник мера влаштував стрілянину: у Кіровоградській області жорсткий скандал

14:40

Міг затягнути під воду: хлопчик "змагався" з величезним сомом вагою 32 кг

14:29

Народне шоу знову в топі: "Караоке на майдані" переглянуло майже 600 тисяч глядачів

14:29

"Народжувати не хочу": Глущенко відверто висловилася про нового чоловіка

14:28

Гороскоп Таро на завтра, 13 травня: Тельцям — нова інформація, Ракам — уважність

14:20

Чому 13 травня не можна вбивати комарів: яке церковне свято

14:18

Росія готова припинити війну "будь-якої миті" за однієї умови - Пєсков

13:56

У РФ після перемир'я пролунали потужні вибухи: що атакували дрони

13:56

Знайшли на підлозі в калюжі крові: у Росії помер зірка серіалу "Вороніни"

13:46

Відійшла у вічність: на сторінці дружини Цекало з'явилася нова заява

13:44

Китайський гороскоп на завтра, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

13:40

Нерозгадана таємниця NASA: загадковий політ астронавта після смертіВідео

13:24

Корабель РФ із секретним вантажем для КНДР затонув за загадкових обставин - CNN

13:24

РФ території не потрібні: експерт спрогнозував майбутнє зруйнованих міст України

12:57

Де дивитися Євробачення 2026: трансляції першого півфіналу та головні фаворитиВідео

12:44

"Залишаться руїни та розбрат": названо єдиний шанс на відновлення Донбасу

12:39

Бронювання можуть скасувати не для всіх українців: нардеп повідомила деталі

12:29

Люди масово ховають вдома готівку та консерви: що відбувається

12:13

Окуповані міста можуть зникнути з карти: Жданов розкрив моторошний план РФ

12:10

Україна запропонувала Путіну продовжити перемир’я після 11 травня — Сибіга

Реклама
11:55

До сліз: "Бумбокс" презентував довгоочікуваний кліп на пісню "Залишайся"

11:46

Євробачення 2026: кому букмекери пророкують перемогу і коли вони помилялисяВідео

11:37

Як довго дитина може спати з батьками: психолог назвала критичний вік

11:19

Кімнатні рослини, що захищають від цвілі: топ-4 для вологої ванної кімнати

11:06

Сонячні панелі часто використовують неправильно: у чому помилка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 травня: Телець - сюрприз, Водоліям - змішані емоції

10:50

Мільйон за пісню: Гайтана відмовилася виступити на благодійному вечоріВідео

10:45

Коли в Україні відзначають День сім'ї у 2026 році: дата свята та традиції

10:38

Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразкиВідео

10:30

Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти