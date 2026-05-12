Росія стягує Ту-95 і Ту-160, може завдати удару Кинжалами і Калібрами: коли очікувати атаку

Окупанти нарощують сили та можуть атакувати Україну з повітря найближчими днями.

Ту-95МС, Ту-160 і "Кинжали" у бойовій готовності — РФ готує новий обстріл

Коротко:

РФ готує масований удар по заходу та центру України

Ворог стягує стратегічні Ту-160 і Ту-95МС на західні аеродроми

Атака ракетами та дронами очікується у найближчі кілька діб

Російська окупаційна армія завершує підготовку до завдання масованого ракетно-дронового удару по території України. Атака планується в найближчі кілька діб.

Як повідомляє моніторинговий канал ЄРадар, окупанти здійснюють передислокацію літаків стратегічної авіації з Далекого Сходу на аеродроми у західній частині Росії.

Наразі відомо, що до нанесення удару будуть залучені:

до трьох Ту-160;

до 7 Ту-95МС;

помірна кількість ударних БПЛА.

Також можливе залучення літаків МіГ-31К (носії ракет "Кинжал") та носіїв "Калібрів" (акваторія Чорного та Каспійського морів). Ймовірно, будуть застосовуватися й балістичні ракети "Іскандер-М/КN-23".

Що стане ціллю атаки РФ

"Цілі – без змін. Західні та центральні частини України", – йдеться в повідомленні.

Українців закликали зробити запаси води та резервні джерела живлення.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Перемир'я між РФ та Україною – останні новини

Як писав Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, і обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Росією та Україною може тривати й після 11 травня.

Під час відеозвернення 11 травня Зеленський заявив, що країна-агресор Росія не зацікавлена у припиненні бойових дій та готується до нових атак.

За його словами, повної тиші на фронті сьогодні не було, оскільки бойові дії тривали. Він додав, що всі факти порушень режиму тиші були зафіксовані.

Названо терміни нового масованого удару Росії

Країна-агресор РФ після завершення перемир'я може готувати нову хвилю масованих ударів по Україні. Ворог упродовж останнього тижня накопичував ракети та дрони. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Росіяни давно готуються до атаки. Уже два тижні вони стримують активність і накопичують боєкомплект, хоча раніше вони систематично завдавали удари приблизно раз на тиждень. Тобто весь цей час вони накопичували боєкомплект", — зазначив експерт.

За словами Коваленка, за час умовного режиму тиші Росія може накопичити щонайменше близько 750 дронів різних типів. Крім того, він звернув увагу, що запаси боєприпасів і безпілотників формувалися і протягом двох тижнів до оголошеного "перемир'я", зокрема після масованої атаки 25 квітня і до 9 травня, тому зараз у РФ вже є значний накопичений ресурс.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

