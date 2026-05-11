Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Руслан Іваненко
11 травня 2026, 23:56
Інфляція в Україні може перевищити 10 відсотків за умови подальшого зростання цін на енергоносії.
Хліб, м’ясо та овочі можуть суттєво подорожчати через зростання собівартості виробництва / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • В Україні очікують зростання цін на продукти
  • Хліб і м’ясо можуть суттєво подорожчати
  • Овочі борщового набору можуть зрости в 2 рази

В Україні прогнозують прискорення харчової інфляції та суттєве зростання цін на основні продукти — від хліба й м’яса до овочів і фруктів. За оцінками експертів, у разі збереження високих цін на пальне та ускладнення ситуації на енергетичних ринках, інфляція може перевищити 10%. Про це пише liga.net.

Ключовим чинником подорожчання залишається зростання вартості пального, яке вже вплинуло на собівартість перевезень і виробництва. Після підвищення цін на паливо вартість продуктів зростатиме насамперед у категоріях із високою часткою логістичних витрат та енергоресурсів.

"Після чергового зростання цін на паливо зростуть і ціни на продукти. Найбільший тиск відчуватимуть товари з високим паливним компонентом у виробництві або доставленні. Це можуть бути продукти харчування, імпортні товари, а також окремі категорії побутової хімії, у виробництві яких використовуються нафтопродукти", – каже директор департаменту аналітичних досліджень "Райффайзен банку" Олександр Печерицин.

За оцінками аграрного експерта Івана Томича, паливо формує до 10–17% собівартості продовольства, що робить агросектор особливо чутливим до коливань цін.

Овочі та фрукти: очікується різке зростання

Найближчими місяцями прогнозується подорожчання овочів борщового набору — картоплі, капусти, цибулі, моркви та буряка. Після весняного зниження цін через розпродаж запасів очікується осінній стрибок вартості.

Експерти припускають, що через скорочення посівних площ та зростання витрат виробництва ціни можуть зрости вдвічі.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначає: очікується суттєве подорожчання овочів восени.

Щодо фруктів, ситуація також залишається напруженою. Через погодні ризики та зниження врожаю кісточкових культур можливий дефіцит абрикосів, персиків, черешень та вишень.

"Абрикоси й персики через втрату врожаю можуть стати дефіцитними, а ціни на них залежатимуть від імпорту", – каже Гопка.

М’ясо та хліб: стабільного зниження не очікується

За останній рік м’ясо вже подорожчало на 15–20%, і тенденція до зростання, за прогнозами, збережеться. Основним фактором є подорожчання кормів і виробничих витрат.

"Ринок м’яса, ймовірно, й надалі демонструватиме тенденцію до подорожчання. Найбільше за останній період зросли ціни на яловичину, але свинина й курятина також залишаються дорогими через високі витрати виробників", – зазначає Гопка.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Водночас хліб може подорожчати приблизно на 25%, прогнозує Іван Томич.

Молочні продукти зростають повільніше

На тлі загальної інфляції молочна продукція демонструє відносно стабільну динаміку. За рік ціни зросли помірно: молоко — на 7,3%, сметана — на 5,7%, сири — на 5,3%, масло — на 1,9%.

"До закінчення літа ціни на молочну групу не повинні змінюватися в напрямку помітного зростання, але це не гарантія. Можуть бути й відхилення. Але в цей період ціни будуть стабільними", – прогнозує Томич.

Загальний прогноз

Експерти пов’язують подальшу динаміку цін із ситуацією на енергетичних ринках і погодними умовами. У разі стабілізації геополітичної ситуації можливе уповільнення інфляції, однак за загострення конфліктів та несприятливого врожаю інфляційний тиск посилиться і може перевищити 10%.

Які продукти можуть подешевшати в травні — думка експерта

У травні в Україні очікується поступове зниження цін на окремі продукти харчування через зростання пропозиції на ринку, зокрема сезонної продукції. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, поява українських тепличних овочів уже впливає на ринок і сприяє поступовому здешевленню.

"Упродовж травня ця тенденція лише посилюватиметься, оскільки на ринку зростатиме кількість сезонної продукції. Найбільше, за прогнозами, можуть подешевшати овочі та яйця", — зазначив Марчук.

Водночас він додав, що суттєвих змін у вартості м’яса наразі не прогнозується. Щодо молочної продукції, можливі короткострокові коливання цін, однак із початком літа експерт очікує поступове зниження вартості цієї категорії товарів.

Як повідомляв Главред, в Україні різко подорожчала минулорічна білоголова капуста. Причиною є сезонне скорочення пропозиції. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Крім того, на ринку фіксується подорожчання минулорічної моркви. Її вартість зросла до 9-16 грн/кг, що приблизно на 22% більше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Також через надлишок пропозиції та слабкий попит дешевшає тепличний огірок. Виробники реалізують продукцію в межах 30–60 грн/кг.

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

