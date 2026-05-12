Бронювання можуть скасувати не для всіх українців: нардеп повідомила деталі

Що сказала Шуляк:
- Чутки про повне скасування бронювань не відповідають дійсності
- Працівники критичних підприємств та комунальники збережуть бронь
В Україні нещодавно з'явилися чутки про скасування усіх бронювань. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це в етері Вечір.LIVE заявила голова комітету ВРУ з питань організації державної влади Олена Шуляк.
За її словами, бронювання залишаться не лише для працівників промислового комплексу, але й критичних підприємств. До них відносяться і комунальні підприємства.
Зараз в Україні триває підготовка до нового опалювального сезону, тому працівники комунальної сфери вкрай важливі для стабільності і легшого проходження зими.
"У нас попереду дуже багато робіт, які пов'язані, наприклад, з роботою тих же комунальних служб. Дуже багато робіт, які пов'язані з тим, щоб готувати країну до нового опалювального сезону... Тому точно велика кількість людей, які зараз були заброньовані і працюють, так і будуть продовжувати працювати", - наголосила депутатка.
Чи можуть в Україні знизити мобілізаційний вік
Главред писав, що за словами нардепа Руслана Горбенка, у Верховній Раді наразі не планують знижувати мобілізаційний вік, однак ситуація може з часом змінитися.
У разі загострення ситуації та можливої масштабної мобілізації з боку Росії підхід може бути переглянутий. У такому випадку будуть працювати всі гілки влади для обговорення, що треба робити і як до цього підготуватися.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Міністерство оборони України працює над комплексним оновленням системи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб усунути помилки, які виникали під час медичних оглядів, та підвищити якість формування мобілізаційного ресурсу.
Раніше повідомлялося, що в Україні можуть розглянути законодавчі зміни, які допоможуть територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки ефективніше розшукувати військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації.
Напередодні посол України у Великій Британії Валерій Залужний представив концепцію "розумної" мобілізації, яка має допомогти країні вистояти у тривалій війні.
Про персону: Олена Шуляк
Олена Шуляк — український політик. Голова партії "Слуга народу" з 15 листопада 2021 року. Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пише Вікіпедія.
