Вже в процесі: нардеп повідомив про хід переговорів України про вступ до ЄС

Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС оцінив готовність Києва до прямих переговорів.

https://glavred.net/politics/uzhe-v-processe-deputat-soobshchil-o-hode-peregovorov-ukrainy-o-vstuplenii-v-es-10763912.html Посилання скопійоване

Україна вже має досвід переговорів про членство в ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Що сказав Галайчук:

Україна фактично перебуває в процесі переговорів щодо вступу в ЄС

Скринінгові сесії допомагають оцінити наближення до норм Євросоюзу

Використання фронтлоудінгу дозволило обійти блокування Угорщини

Україна вже фактично розпочала переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук.

Він зауважив, що протягом тривалого часу, імплементуючи Угоду про асоціацію, Україна вже мала досвід як переговорів щодо її укладання, так і щодо її виконання. І цей досвід був непростий через обговорення чутливих питань, зокрема, доступу до єдиного ринку.

відео дня

"З того моменту, як Україна формально набула статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, Єврокомісія щорічно почала публікувати окремі звіти щодо України – про виконання тих чи інших зобов'язань. Усім, хто займається процесом переговорів, відомі так звані скринінгові сесії. Їхня мета — визначити ступінь наближення України до європейських норм, рівень виконання тих чи інших зобов'язань за відповідними кластерами", - зазначив нардеп.

За його словами, це також є частиною переговорного процесу, адже під час таких сесій обговорювалися конкретні приклади – особливо те, що стосувалося торгівлі, доступу до ринків, державних закупівель, участі в них різних компаній тощо.

Тому Галайчук переконаний, що Україна готова до переговорів, адже має певний досвід.

"Більше того, у зв'язку із блокуванням Угорщиною Єврокомісія вдалася до інноваційного шляху фактичного відкриття переговорів – так званого frontloading. Ще у грудні минулого року ми обмінялися інформацією про переговорні позиції, бенчмарки і перейшли майже до формального виконання. Таким чином ми вже знаходимося в цьому процесі і сподіваємося, що зможемо пройти його швидко", - підсумував він.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Коли Україна має намір підписати договір про вступ до ЄС

Главред писав, що за словами віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, Україна планує вже у 2027 році вийти на підписання угоди про вступ до Європейського Союзу.

До липня Україна має намір відкрити всі шість переговорних кластерів з ЄС. Цей етап стане важливою відправною точкою для подальшого просування переговорного процесу.

Вступ України до ЄС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Володимира Зеленського, спроби Росії розколоти Європу не принесуть результату, а Україна продовжує рух до повноправного членства в Європейському Союзі.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевнив Зеленського у підтримці Словаччиною вступу України до ЄС і готовності допомагати нашій країні на цьому шляху.

Напередодні стало відомо, що у Франції вважають, що процес приєднання України до Європейського Союзу має відбуватися за стандартною процедурою без будь-яких "спрощених" або прискорених механізмів.

Читайте також:

Про персону: Вадим Галайчук Вадим Галайчук — народний депутат України IX скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Займається питаннями адаптації українського законодавства до норм ЄС та супроводом євроінтеграційних законопроєктів. Також є головою української частини Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС, що є майданчиком для міжпарламентської співпраці України та Євросоюзу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред