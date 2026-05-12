Як Україна завжди потрапляє до фіналу Євробачення: Кондратюк назвав причину успіху

Олена Кюпелі
12 травня 2026, 10:23
Український продюсер розповів, як Україні вдається завжди потрапляти до фіналу "Євробачення".
Ігор Кондратюк про фінал "Євробачення"

Україна вважається однією з найуспішніших країн, оскільки тричі здобувала перемогу на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення — у 2004, 2016 та 2022 роках. Більше того, ми жодного разу не опинилися на останньому місці і завжди проходили до фіналу конкурсу.

Про те, як Україні вдається постійно потрапляти до фіналу, Главреду розповів популярний український продюсер з величезним досвідом Ігор Кондратюк.

За словами продюсера, українські представники на Євробаченні завжди виступають у фіналах, тому що нас добре підтримують глядачі в Європі.

Ігор Кондратюк

"Це єдина правильна відповідь, на мою думку! А підтримують тому, що наші учасники пишуть і виконують непогані пісні. Все-таки ми – співаюча нація", – додає Кондратюк.

Ігор Кондратюк

Раніше Главред повідомляв, що представниця України на Євробаченні-2026 у Відні LELEKA, у неділю, 10 травня, з'явилася на бірюзовій доріжці – церемонії відкриття Євробачення 2026.

Раніше також LELEKA поділилася враженнями від церемонії відкриття Євробачення 2026 року у Відні.

Про особу: Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк — український телеведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року — співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

