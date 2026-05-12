Ворог встиг: в ISW попередили, як росіяни використали перемир'я на фронті

Анна Косик
12 травня 2026, 08:06
Армія РФ не гаяла часу попри оголошення режиму припинення вогню.
лиманское направление, бпла молния
Ворожі війська, ймовірно, готувалися до перемир'я / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Головне:

  • РФ використала паузу на фронті для накопичення резервів та сил
  • Ворог посилив атаки артилерією та дронами "Молнія"
  • Аналітики прогнозують швидке завершення перемир'я

Армія країни-агресорки Росії під час перемир'я не припинила повністю бойові дії. Речник однієї з українських бригад, яка діяла на Лиманському напрямку, повідомив, що ворог використав режим припинення вогню.

Про це в новому звіті розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Військовий зауважив, що підрозділи противника за час оголошеного перемир'я підтягнули резерви, накопичили особовий склад та продовжували артилерійські і дронові удари.

Крім цього, за словами речника, росіяни посилили удари безпілотниками типу "Молнія". Ймовірно, їх ворог накопичив перед домовленістю про припинення вогню.

"Молнія" / Інфографіка: Главред

Чи може перемир'я між Україною і РФ продовжитися

На основі цих фактів та взаємних звинувачень України та РФ іншої сторони у порушенні перемир'я аналітики зробили висновок, що режим припинення вогню не буде довготривалим.

"Перемир’я без чітких механізмів забезпечення дотримання, надійного моніторингу та визначених процедур врегулювання суперечок навряд чи буде тривалим", - йдеться у звіті.

Що планують зробити росіяни на фронті до кінця травня

Главред писав, що за словами речниці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольги Косенко, російські окупанти планують посилити штурми на Краматорському напрямку.

Перед ними стоїть завдання вийти на околиці Краматорська до кінця травня. Вже зараз активність ворога на цьому напрямку дуже низька, однак росіяни намагаються посилити зусилля.

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп вважає, що оголошене перемир'я між Росією та Україною може продовжитися і після 11 травня.

Раніше повідомлялося, що під час оголошеного Росією "перемир’я" з 9 по 11 травня бойові дії на окремих ділянках фронту продовжувалися, але загальний темп операцій дещо знизився.

Напередодні стало відомо, що 9 травня, попри чинне триденне перемир'я, російські окупанти завдали удару безпілотником по житловому масиву Харкова. Ворожий дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

