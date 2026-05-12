Єрмак може опинитися під вартою: ВАКС призначить йому запобіжний захід

Президент України Володимир Зеленський не є фігурантом справи.

ВАКС призначить Єрмаку запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд України обиратиме запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Це офіційно підтвердили у ВАКС.

Єрмак підозрюється у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великих розмірах.

"Розгляд клопотання призначено на сьогодні, 12 травня, на 16:00. Засідання відбудеться за адресою: проспект Берестейський, 41", - йдеться в повідомленні.

Директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу повідомив, що слідство триває за різними напрямками, зокрема енергетика, оборонна сфера, закупівля дронів та озброєння.

"Не можу називати назви компаній, щоб не порушувати презумпцію невинуватості. Ми говорили про напрямок оборонки, він розслідується в рамках НАБУ. Розслідуються виробники та окремі виробники дронів", - сказав Кривонос.

Він уточнив, що президент України Володимир Зеленський не фігурує у справі.

Відомо, що САП наполягатиме на обранні Єрмаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 180 мільйонів гривень.

Андрію Єрмаку вручили повідомлення про підозру

Як повідомляв Главред, 11 травня колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку вручили повідомлення про підозру. Як повідомляють НАБУ та САП, його підозрюють у причетності до легалізації 460 млн гривень під час реалізації елітного будівельного проєкту поблизу Києва. Справу кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, фігуранта справ НАБУ Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупційних схемах в енергетичній сфері, знайшли в Ізраїлі. За наявною інформацією, він виїхав з України 10 листопада 2025 року. Журналісти "Української правди" поспілкувалися з Міндичем, і під час розмови він вперше висловився про розслідування НАБУ та прокоментував свої взаємини з президентом України Володимиром Зеленським.

У ніч на 15 лютого детективи НАБУ та прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час спроби перетину державного кордону. Про це повідомила "Українська правда", посилаючись на власні джерела.

Також НАБУ та САП розширили перелік підозрюваних у справі "Мідас". Участь у злочинній організації та відмиванні коштів інкримінують колишньому міністру енергетики, який обіймав посаду у 2021–2025 роках. У бюро офіційно не назвали прізвище фігуранта, однак, за даними ЗМІ, йдеться саме про Германа Галущенка.

Про особу: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року в Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом — членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрій Єрмак був призначений на посаду керівника Офісу президента України.

