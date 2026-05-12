'Злякалася': змарнілий Меладзе чесно показав, як виглядає зараз

Російський композитор Костянтин Меладзе вперше за довгий час опублікував фото в Instagram і показав, як виглядає зараз. Знімок артиста-мовчуна налякав шанувальників.
Щоб відзначити важливу дату, Меладзе виклав селфі з чорно-білим фільтром. Композитор затиснув у губах сигарету. Костянтин не став приховувати вікові зміни на обличчі за допомогою зайвої обробки, давши шанувальникам можливість розглянути себе зблизька. Що цікаво, у кутку знімка зʼявилося намальоване червоне серце.
"Дякую", — написав Меладзе, подякувавши шанувальникам за привітання з днем народження.
Знімок композитора викликав неоднозначну реакцію в мережі. Незважаючи на те, що шанувальники поспішили приєднатися до привітань, багато коментаторів відзначили лякаючий ефект чорно-білого фільтра на фотографії, який асоціюється з трагічними новинами. Також вони помітили, що знаменитість значно постарів і схуд.
"Коли бачу чорно-біле фото, то завжди лякаюся"
"Мене завжди лякають чорно-білі фото знаменитостей у соцмережах"
"Я злякалася через те, що фото чорно-білі"
Про особу: Костянтин Меладзе
Костянтин Меладзе — композитор, аранжувальник, поет-пісняр і музичний продюсер, повідомляє Вікіпедія. Старший брат співака Валерія Меладзе. Засновник дівочої поп-групи ВІА Гра. Його пісні виконували Софія Ротару, Алла Пугачова, Верка Сердючка та ін. Меладзе був продюсером і композитором кіномюзиклів "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Попелюшка", "Сорочинський ярмарок". Брав участь як наставник, продюсер і композитор у різних телешоу — "Фабрика зірок", "Голос країни", "Хочу V ВІА Гру", "Х-фактор" тощо.
