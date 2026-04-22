Стрілянина в Києві: водій відкрив вогонь по пішоходу

Чоловік переходив проїжджу частину в недозволеному місці. Водій дістав зброю та зробив кілька пострілів.

Конфлікт на дорозі в Києві закінчився стріляниною / Колаж: Главред, фото: kyiv.npu.gov.ua

У Дарницькому районі Києва сталася стрілянина — водій автомобіля кілька разів вистрілив у бік пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці. Стрільця затримали.

Як повідомили в поліції Києва, на вулиці Каменській між порушником, який їхав за кермом автомобіля, і пішоходом стався конфлікт.

"Останній переходив проїжджу частину в невстановленому місці, і водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та зробив кілька пострілів у бік чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту киянин отримав поранення ніг і спини.

Стрільця затримали. Ним виявився місцевий житель. У чоловіка вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Теракт у Києві 18 квітня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті "Велмарт". Одночасно зі стріляниною в квартирі нападника спалахнула пожежа.

Стрільцем виявився 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков, який мешкав у українській столиці.

Під час штурму стрільця було вбито бійцями спецпідрозділу КОРД.

Варто зазначити, що екіпаж патрульних, який прибув на виклик про стрілянину, маючи при собі табельну вогнепальну зброю (пістолети Форт 17) і всі законні підстави для її застосування, фактично втік з місця події.

20 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загальна кількість загиблих зросла до семи осіб. У лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі. Постраждали 14 осіб, серед яких була й дитина.

Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.

22 квітня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу з журналістами розкрив нові подробиці теракту.

Чи нададуть українцям право володіти зброєю Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що підтримує ухвалення закону про цивільну зброю. Вже наступного тижня мають розпочатися консультації з народними депутатами. "Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто мисливська зброя, гладкоствольна, нарізна - це все треба класифікувати. І людина повинна пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю", - підкреслив Клименко. Міністр додав, що йдеться про цілу систему — зміни до кримінального законодавства, визначення щодо самооборони, тири, місця зберігання. "Ми готові до цього діалогу. Хочемо, щоб ця система була. Щоб у людей було право на збройний самозахист. І, головне, щоб ця людина була підготовлена", - зазначив Клименко. Він додав, що вже обговорив це питання з народними депутатами і вже з наступного тижня розпочнуться консультації. Міністр зазначив, що вони проводитимуться із залученням громадськості, експертів, журналістів, і додав, що "треба вислухати всі думки, щоб дійти до ефективного рішення".

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

