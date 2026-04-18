Йшов вулицею і розстрілював людей: що відомо про київського стрілка

У Києві ліквідували чоловіка, який відкрив стрілянину по цивільних. Ним виявився 58-річний уродженець Москви. Це офіційно підтвердив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї. У цей момент у квартирі, де він зареєстрований, виникла пожежа. Чоловік забарикадувався у супермаркеті та взяв людей у заручники. В ході штурму його ліквідували.
"Я вважаю принциповим: держава має діяти жорстко і рішуче, коли йдеться про загрозу життю людей. У таких ситуаціях немає простору для компромісів є лише обов’язок захистити громадян", - сказав Кравченко.
