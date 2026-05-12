Мільйон за пісню: Гайтана відмовилася виступити на благодійному вечорі

Українська співачка Гайтана відмовилася виступити безкоштовно на благодійному концерті та запросила астрономічну суму за одну пісню.
Про це розповів український гуморист Антон Тимошенко в шоу "Наодинці з гламуром".
За його словами, Гайтані запропонували виступити на концерті "Нашебачення". Це благодійний захід, де збирають кошти на потреби українських військових. У концерті взяли участь багато українських артистів, серед яких LAUD, Даша Астаф'єва, Джамала, Тіна Кароль та багато інших. Усі музиканти виступили безкоштовно.
Тим часом Гайтана не стала співати безкоштовно, а запросила гонорар у розмірі 20 тисяч євро (трохи більше 1 млн гривень).
"Ви думаєте, у нас є гроші, щоб їм щось заплатити? Ні! Це абсолютно донативний благодійний конкурс. Це наша основна вимога, що ми не можемо нічого заплатити артистам. Тому приходять тільки ті, хто на це погоджується. В основному, погоджуються. Ну, Гайтана сказала — 20 тисяч євро, або скільки там. Ми такі… навіть якби вона сказала тисячу доларів… Тому ми розраховували тільки на людей, які розуміють, чому це важливо", — додав артист.
Раніше Главред повідомляв, що представниця України на Євробаченні-2026 у Відні LELEKA, у неділю, 10 травня, з'явилася на бірюзовій доріжці — церемонії відкриття Євробачення 2026.
Раніше також стало відомо, що український телеведучий Андрій Доманський став громадянином країни-агресора. Після початку повномасштабного вторгнення шоумен також влаштувався на роботу в підсанкційний "Совкомбанк".
Про особу: Гайтана
Гайтана-Лурдес Ессамі — українська співачка та авторка пісень конголезького походження, яка поєднує у своїй творчості манеру соул-виконання з танцювальною стилістикою пісень, що містять елементи джазу, блюзу, фанк-, соул- та фольк-музики. Авторка більшості власних пісень.
