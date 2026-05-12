Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Мільйон за пісню: Гайтана відмовилася виступити на благодійному вечорі

Олена Кюпелі
12 травня 2026, 10:50оновлено 12 травня, 12:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Українська співачка запросила астрономічну суму за виступ на благодійному концерті.
Гайтана
Гайтана попросила великий гонорар / колаж: Главред, фото: instagram.com, Гайтана

Коротко:

  • Скільки запросила Гайтана за виступ
  • Про який концерт йдеться

Українська співачка Гайтана відмовилася виступити безкоштовно на благодійному концерті та запросила астрономічну суму за одну пісню.

Про це розповів український гуморист Антон Тимошенко в шоу "Наодинці з гламуром".

відео дня

За його словами, Гайтані запропонували виступити на концерті "Нашебачення". Це благодійний захід, де збирають кошти на потреби українських військових. У концерті взяли участь багато українських артистів, серед яких LAUD, Даша Астаф'єва, Джамала, Тіна Кароль та багато інших. Усі музиканти виступили безкоштовно.

Тим часом Гайтана не стала співати безкоштовно, а запросила гонорар у розмірі 20 тисяч євро (трохи більше 1 млн гривень).

"Ви думаєте, у нас є гроші, щоб їм щось заплатити? Ні! Це абсолютно донативний благодійний конкурс. Це наша основна вимога, що ми не можемо нічого заплатити артистам. Тому приходять тільки ті, хто на це погоджується. В основному, погоджуються. Ну, Гайтана сказала — 20 тисяч євро, або скільки там. Ми такі… навіть якби вона сказала тисячу доларів… Тому ми розраховували тільки на людей, які розуміють, чому це важливо", — додав артист.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що представниця України на Євробаченні-2026 у Відні LELEKA, у неділю, 10 травня, з'явилася на бірюзовій доріжці — церемонії відкриття Євробачення 2026.

Раніше також стало відомо, що український телеведучий Андрій Доманський став громадянином країни-агресора. Після початку повномасштабного вторгнення шоумен також влаштувався на роботу в підсанкційний "Совкомбанк".

Вас також може зацікавити:

Про особу: Гайтана

Гайтана-Лурдес Ессамі — українська співачка та авторка пісень конголезького походження, яка поєднує у своїй творчості манеру соул-виконання з танцювальною стилістикою пісень, що містять елементи джазу, блюзу, фанк-, соул- та фольк-музики. Авторка більшості власних пісень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Гайтана новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна запропонувала Путіну продовжити перемир’я після 11 травня — Сибіга

Україна запропонувала Путіну продовжити перемир’я після 11 травня — Сибіга

12:10Політика
Євробачення 2026: кому букмекери пророкують перемогу і коли вони помилялися

Євробачення 2026: кому букмекери пророкують перемогу і коли вони помилялися

11:46Stars
Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразки

Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразки

10:38Зірки
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українською

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українською

Останні новини

13:24

Корабель РФ із секретним вантажем для КНДР затонув за загадкових обставин - CNN

13:24

РФ території не потрібні: експерт спрогнозував майбутнє зруйнованих міст України

12:57

Де дивитися Євробачення 2026: трансляції першого півфіналу та головні фаворитиВідео

12:44

"Залишаться руїни та розбрат": названо єдиний шанс на відновлення Донбасу

12:39

Бронювання можуть скасувати не для всіх українців: нардеп повідомила деталі

Вадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 рокуВадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 року
12:29

Люди масово ховають вдома готівку та консерви: що відбувається

12:13

Окуповані міста можуть зникнути з карти: Жданов розкрив моторошний план РФ

12:10

Україна запропонувала Путіну продовжити перемир’я після 11 травня — Сибіга

11:55

До сліз: "Бумбокс" презентував довгоочікуваний кліп на пісню "Залишайся"

Реклама
11:46

Євробачення 2026: кому букмекери пророкують перемогу і коли вони помилялисяВідео

11:37

Як довго дитина може спати з батьками: психолог назвала критичний вік

11:19

Кімнатні рослини, що захищають від цвілі: топ-4 для вологої ванної кімнати

11:06

Сонячні панелі часто використовують неправильно: у чому помилка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 травня: Телець - сюрприз, Водоліям - змішані емоції

10:50

Мільйон за пісню: Гайтана відмовилася виступити на благодійному вечоріВідео

10:45

Коли в Україні відзначають День сім'ї у 2026 році: дата свята та традиції

10:38

Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразкиВідео

10:30

Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

10:23

Як Україна завжди потрапляє до фіналу Євробачення: Кондратюк назвав причину успіху

10:11

Циклони принесуть на Одещину дощі та грози: коли погода погіршиться

Реклама
09:58

"Ми будемо діяти дзеркально": Зеленський пригрозив Росії через атакуФото

09:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 травня (оновлюється)

09:27

Вже в процесі: нардеп повідомив про хід переговорів України про вступ до ЄС

09:17

Гроші, успіх і щасливі зміни: кому з китайських знаків пощастить у травні

09:07

Росія стягує Ту-95 і Ту-160, може завдати удару Кинжалами і Калібрами: коли очікувати атаку

09:00

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов

08:40

Подорожчають мінімум на 30%: ціни на які продукти перепишуть в Україні

08:35

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Путін зробив несподівану заяву щодо війни: The Guardian назвало п’ять причин нової риторики

08:14

Ядерний блеф Кремля: Яковина - про те, чому "Сармат" так і не злетів до 9 травняПогляд

08:06

Ворог встиг: в ISW попередили, як росіяни використали перемир'я на фронті

06:55

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнуванняФото

06:13

Рослина для появи дитини: що варто посадити біля дому для поповнення сім'ї

05:50

Життя розділиться на "до" та "після": чотири знаки зодіаку на порозі змін

05:11

Культові трофеї часів СРСР: за чим радянські люди стояли у нескінченних чергах

04:20

Гороскоп Таро на червень 2026 року: кому випаде рідкісний шанс доліВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-геймера за 34 с

03:50

Більшість робить це помилково: коли популярний режим прання не є фективнийВідео

03:15

"Жив там понад 100 днів": де в Україні знаходиться таємна база ГітлераВідео

02:50

Клінічна смерть відкрила страшну правду: доля людства на межі

Реклама
02:24

Три знаки зодіаку увійдуть у щасливу еру - у кого закінчиться "чорна смуга"

01:48

Україна могла "здати Донбас" в обмін на мир: в ОП відповіли на вкид Мендель

00:49

На киян чекає різка зміна погоди: синоптики попередили про несподіванку

11 травня, понеділок
23:56

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

23:41

Україна запропонувала абсолютно новий формат перемир'я з Росією - про що йдеться

23:35

Майже всі припускаються помилки під час сушіння білизни після прання: що сильно псує речіВідео

22:51

Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

22:46

Чоловік випадково знайшов у лісі золотий скарб VI століття: що там булоВідео

22:45

РФ готує масований удар: Жданов назвав, чим і коли може бити ворог

22:07

"Росія готує нові атаки": Зеленський попередив про плани Кремля щодо війни

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти