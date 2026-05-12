Мільйон за пісню: Гайтана відмовилася виступити на благодійному вечорі

Українська співачка запросила астрономічну суму за виступ на благодійному концерті.

Гайтана попросила великий гонорар

Українська співачка Гайтана відмовилася виступити безкоштовно на благодійному концерті та запросила астрономічну суму за одну пісню.

Про це розповів український гуморист Антон Тимошенко в шоу "Наодинці з гламуром".

За його словами, Гайтані запропонували виступити на концерті "Нашебачення". Це благодійний захід, де збирають кошти на потреби українських військових. У концерті взяли участь багато українських артистів, серед яких LAUD, Даша Астаф'єва, Джамала, Тіна Кароль та багато інших. Усі музиканти виступили безкоштовно.

Тим часом Гайтана не стала співати безкоштовно, а запросила гонорар у розмірі 20 тисяч євро (трохи більше 1 млн гривень).

"Ви думаєте, у нас є гроші, щоб їм щось заплатити? Ні! Це абсолютно донативний благодійний конкурс. Це наша основна вимога, що ми не можемо нічого заплатити артистам. Тому приходять тільки ті, хто на це погоджується. В основному, погоджуються. Ну, Гайтана сказала — 20 тисяч євро, або скільки там. Ми такі… навіть якби вона сказала тисячу доларів… Тому ми розраховували тільки на людей, які розуміють, чому це важливо", — додав артист.

Про особу: Гайтана Гайтана-Лурдес Ессамі — українська співачка та авторка пісень конголезького походження, яка поєднує у своїй творчості манеру соул-виконання з танцювальною стилістикою пісень, що містять елементи джазу, блюзу, фанк-, соул- та фольк-музики. Авторка більшості власних пісень.

