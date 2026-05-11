Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразки

Україна вважається однією з найуспішніших країн на "Євробаченні", оскільки тричі здобувала перемогу — у 2004, 2016 та 2022 роках — і має багато призових місць.

Україна має гучні перемоги на Євробаченні 2026

Коротко:

Як виступає Україна

Головні перемоги України на Євробаченні

Які шанси на перемогу України на Євробаченні у 2026 році

Україна — постійна учасниця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Україна почала брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення" у 2003 році. Дебют відбувся в Ризі, Латвія, де країну представляв Олександр Пономарьов із піснею "Hasta la Vista", посівши 14-те місце.

До речі, наша країна вважається однією з найуспішніших країн, оскільки здобула перемогу тричі — у 2004, 2016 та 2022 роках. Більше того, ми жодного разу не опинилися на останньому місці фіналу і завжди проходили до фіналу конкурсу.

Перший прорив України на Євробаченні

У другий рік своєї участі Україна виграла конкурс з піснею Руслани "Wild Dances". Ця пісня буквально розірвала головну сцену конкурсу і досі є впізнаваним і улюбленим треком усіх українців.

Цікаво, що у 2015 році Україна пропустила конкурс і не брала участі в Євробаченні.

Перемоги, що увійшли в історію

Уже в 2016 році потужну заявку на перемогу зробила Джамала з піснею "1944" і виграла конкурс.

Джамала виграла Євробачення 2016 / Фото Апостроф

Перші рядки пісні були написані в 2014 році українською мовою, у рік, коли терористична Росія анексувала український Крим. У пісні йдеться про депортацію кримських татар 1944 року. Джамала передала Європі та всьому світу потужний меседж про те, як чужа країна порушує суверенітет незалежної держави, відбирає її території та залишається безкарною.

У 2022 році, у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Україна здобула перемогу на Євробаченні-2022 з результатом у 631 бал завдяки хіп-хоп-групі Kalush з піснею "Stefania", встановивши рекорд Євробачення за голосами глядачів — 439 балів (93,8% від усіх можливих).

Пісня була написана задовго до початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Як писав лідер і соліст гурту Олег Псюк у своєму Instagram: "Стефанія — так звуть мою маму. Цю пісню присвятив їй, і цю пісню ми будемо представляти на Євробаченні. Це щирий і душевний трек, у якому є український етнокод. Європа дуже кайфує від цього стилю".

Пісня "Стефанія" і про те, як її бачить автор / Скріншот Instagram/kalush.official

Після 24 лютого 2022 року для багатьох українців пісня Kalush Orchestra Stefania набула нового змісту. Наприклад, у ній є рядок "Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе", який ніби говорить нам, що попри руйнування в містах і селах, люди поспішають до батьківського дому, до своєї Батьківщини.

Найболючіші поразки України на Євробаченні

Друге місце Україні у 2007 році принесла Верка Сердючка з піснею "Dancing Lasha Tumbai". Під час голосування п’ять країн поставили "Dancing" найвищу оцінку — 12 балів. Від російських телеглядачів пісня отримала 8 балів. Пізніше низка пропагандистських російських ЗМІ образилася, адже їм здалося, що вони почули "Раша Гудбай" замість "Лаша Тумбай". Тоді Андрій Данилко спростував ці слова і сказав, що незрозуміле всім словосполучення — звичайна абракадабра.

Верка Сердючка посіла 2 місце / Скріншот відео

22 травня у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2021" виступив український гурт Go-A, виконавши композицію "Шум". Тоді Україна посіла 5 місце. За результатами голосування телеглядачів "Євробачення 2021" Україна посіла друге місце після Італії, але за результатами голосування міжнародного журі — лише Литва поставила 12 балів.

Основа цієї пісні — обряд, який українці проводили навесні: шумом закликали весну.

На початку червня 2021 року пісня потрапила до списку ста найпопулярніших у США пісень і в чарті Billboard Global Excl US посіла 80-те місце. Це був перший випадок в історії України, коли україномовна пісня досягла світової популярності та потрапила до цього чарту[

пісня українського гурту Go A, з якою вони представляли Україну на 65-му пісенному конкурсі "Євробачення" / Фото Вікіпедія

Melovin також представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2018 у Лісабоні з піснею "Under the Ladder". Тоді він посів сімнадцяте місце і набрав лише 130 балів.

Співак тоді представив на міжнародній сцені незвичайний номер. На сцені була використана конструкція у вигляді рояля, на який співак піднімався, а номер супроводжувався вогняними ефектами.

Чи є шанс у України знову перемогти на Євробаченні

Цього року Україну представляє співачка LELÉKA з піснею Ridnym.

Згідно з прогнозами букмекерів, Україна може увійти до першої десятки, а то й посісти 11-те місце. Тим часом, це лише прогноз, який часто не справджується.

За оновленими даними Eurovisionworld, Україна зараз посідає 11-те місце серед фаворитів "Євробачення-2026".

Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться у вівторок, 12 травня. Другий півфінал – у четвер, 14 травня, а гранд-фінал "Євробачення-2026" заплановано на суботу, 16 травня.

Попередньо всі прямі ефіри розпочинатимуться о 22:00 за київським часом, або о 21:00 за центральноєвропейським часом.

