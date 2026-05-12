Циклон несе похолодання з дощами на Львівщину: коли різко погіршиться погода

На Львівщині оголосили жовтий рівень небезпеки.

Прогноз погоди на Львівщині на 13 травня

У середу, 13 травня, погоду на Львівщині формуватиме тилова частина циклону над Балтійським морем. Область накриє похолодання та небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ, а під час опадів можливе погіршення видимості на автошляхах. Вітер північно-західний, його швидкість становитиме 9-14 м/с.

Температура вночі на Львівщині коливатиметься в межах 1-6° тепла, проте на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0-2°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 11-16° тепла.

Погода у Львові 13 травня

У Львові середа також буде хмарною з проясненнями, проте опадів не прогнозують. Швидкість північно-західного вітру сягатиме 9-14 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 2-4° тепла, на поверхні ґрунту очікується заморозок 0-2°. Вдень повітря прогріється до 13-15° тепла.

Попередження про небезпечні явища

Через нічні заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі по всій території Львівщини та у Львові протягом 13-15 травня оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз пожежної небезпеки

Незважаючи на ймовірні опади, на Львівщині 13 травня зберігається вкрай неоднорідна та загрозлива ситуація з пожежною небезпекою. На більшій частині території області прогнозують надзвичайний (5-й клас) та високий (4-й клас) рівні небезпеки, у горах вона буде відсутня. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження вогню в екосистемах при наявності відкритого джерела займання.

Попередження про пожежну небезпеку / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Якою буде погода впродовж тижня - прогноз синоптика

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що погода в Україні з 11 по 17 травня буде нестійкою та дощовою з відносно невисокими температурами. За його словами, у цей період над Східною Європою переважатиме знижений атмосферний тиск і активна циклонічна діяльність.

На початку тижня пройдуть дощі, місцями грози, особливо на Лівобережжі. Температура коливатиметься від +2…+8° у західних регіонах вночі до +20…+25° вдень на сході та півдні.

У середині тижня (13-14 травня) очікується похолодання та значні опади, у Карпатах - мокрий сніг. З 14 травня погода тимчасово стабілізується, але на заході зберігатимуться нічні заморозки.

Наприкінці тижня (15-17 травня) знову посиляться дощі та грози, місцями з градом і шквалами, а температура поступово підвищиться до +22…+27°.

Як повідомляв Главред, погода на Полтавщині до кінця тижня залишатиметься нестійкою через проходження атмосферних фронтів. Очікується хмарність із проясненнями, періодичні дощі різної інтенсивності та місцями грози.

Також холодний атмосферний фронт 13 травня накриє Україну, спричинивши зниження температури та дощі. За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, вдень буде +11…+16°, на сході тепліше - до +24°.

Крім цього, 12-15 травня в Одеській області погода формуватиметься циклонами, очікуються дощі, місцями грози та поривчастий вітер. У центральних і південних районах температура вночі становитиме +7…+12°, вдень +15…+20°. На півночі буде прохолодніше.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

