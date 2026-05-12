У терористичній Росії повідомили про те, що 8 травня у віці 87 років помер заслужений артист РФ Вадим Александров.
Як пишуть російські пропагандисти, актор прославився завдяки ролям у серіалах "Фізрук", "Татові доньки", "Вороніни" та багатьох інших.
За словами його родичів, актор помер кілька днів тому. Справжньою причиною смерті стала важка травма голови внаслідок падіння.
"Три дні я до нього не приїжджав, а коли зайшов у квартиру, побачив, що він лежить у коридорі, була кров. Мабуть, він захотів поїсти, пішов на кухню, послизнувся і вдарився", — розповів член сім'ї Вадима Александрова.
Родич також підтвердив, що актор довго боровся з раком, але хвороба не була прямою причиною смерті. "У нього була онкологія, але вона тут ні до чого. Він став схуднути на очах за останні пару місяців. Дуже схуд, у нього вже було просто відраза до життя", — підсумував близька людина артиста. Прощання з Вадимом Александровим відбудеться 13 травня в Люблінському крематорії в Москві.
Про особу: Вадим Александров
Вадим Александров — російський актор. Радянський і російський актор театру та кіно, Заслужений артист РФ (1994). Відомий за ролями у фільмах "Той самий Мюнхгаузен", "Екіпаж", а також серіалах "Вороніни" та "Моя прекрасна няня".
