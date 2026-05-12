Знайшли на підлозі в калюжі крові: у Росії помер зірка серіалу "Вороніни"

У віці 87 років помер заслужений артист РФ Вадим Александров.

https://glavred.net/starnews/nashli-na-polu-v-krovi-v-rf-skonchalsya-zvezda-voroninyh-10763996.html Посилання скопійоване

Помер популярний російський актор Александров / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що сталося з актором

Якими ролями він прославився

У терористичній Росії повідомили про те, що 8 травня у віці 87 років помер заслужений артист РФ Вадим Александров.

Як пишуть російські пропагандисти, актор прославився завдяки ролям у серіалах "Фізрук", "Татові доньки", "Вороніни" та багатьох інших.

відео дня

За словами його родичів, актор помер кілька днів тому. Справжньою причиною смерті стала важка травма голови внаслідок падіння.

Помер Вадим Александров / Фото Стархіт

"Три дні я до нього не приїжджав, а коли зайшов у квартиру, побачив, що він лежить у коридорі, була кров. Мабуть, він захотів поїсти, пішов на кухню, послизнувся і вдарився", — розповів член сім'ї Вадима Александрова.

Родич також підтвердив, що актор довго боровся з раком, але хвороба не була прямою причиною смерті. "У нього була онкологія, але вона тут ні до чого. Він став схуднути на очах за останні пару місяців. Дуже схуд, у нього вже було просто відраза до життя", — підсумував близька людина артиста. Прощання з Вадимом Александровим відбудеться 13 травня в Люблінському крематорії в Москві.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, українська співачка Гайтана відмовилася виступити безкоштовно на благодійному концерті і запросила астрономічну суму за одну пісню.

Раніше також дружина російського продюсера Олександра Цекало Дарина Ервін, яка стрімко втрачає вагу останнім часом, повідомила, що померла.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Вадим Александров Вадим Александров — російський актор. Радянський і російський актор театру та кіно, Заслужений артист РФ (1994). Відомий за ролями у фільмах "Той самий Мюнхгаузен", "Екіпаж", а також серіалах "Вороніни" та "Моя прекрасна няня".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред