Де дивитися Євробачення 2026: трансляції першого півфіналу та головні фаворити

Уже сьогодні, 12 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення 2026.

Євробачення 2026 — перший півфінал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євробачення

Євробачення 2026 розпочинається вже сьогодні — на глядачів та єврофанів чекає незабутня пригода у світі музики. Главред розповість, де дивитися перший півфінал Євробачення та хто може стати тріумфатором вечора.

Пряма трансляція головної музичної події року розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію можна буде подивитися як на телебаченні, так і онлайн:

Перший півфінал Євробачення-2026 коментуватимуть Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.

Коментатори Євробачення 2026 / фото: Суспільне

Хто виступить у першому півфіналі Євробачення

У першому півфіналі Євробачення 2026 виступлять представники 17 країн, але лише 15 з них боротимуться за путівку до гранд-фіналу. Відкриє конкурс виступ представника Молдови, а останніми на сцені з’являться учасники з Сербії. Україна не братиме участі в першому півфіналі — виступ LELEKA відбудеться 14 травня у другому півфіналі конкурсу.

Учасники першого півфіналу Євробачення 2026 / фото: instagram.com, Євробачення

Беззаперечними фаворитами першого півфіналу за версією букмекерів Eurovision World стали представники Фінляндії. Лінда Лампеніус і Пете Паркконен тривалий час утримують лідерство і є головними претендентами на перемогу в гранд-фіналі, тому успіх у першому півфіналі у них практично вирішений.

На п'яти їм наступає Греція — артист Akylas також активно зміцнює свої позиції, щоб претендувати на кришталевий мікрофон цього року. До п'ятірки фаворитів також входять Ізраїль, Швеція та Хорватія — найімовірніше, ці країни пройдуть до гранд-фіналу без особливих проблем.

Перший півфінал Євробачення 2026 — прогноз букмекерів / Eurovision World

А ось журналісти та глядачі, які побували на шоу журі — повному прогоні конкурсу, що відбувається за вечір до прямого ефіру і під час якого оцінки виставляє професійне журі, — не погодилися з оцінками букмекерів. Преса віддала свої симпатії представнику Греції, поставивши Фінляндію лише на друге місце. До п'ятірки також увійшли Молдова, Португалія та Швеція.

Голосування журналістів за фаворитів першого півфіналу / escxtra.com

Глядачі в той же час несподівано віддали свої симпатії Молдові. На другому місці опинилася Фінляндія, а до п'ятірки потрапили Греція, Польща та Швеція. Таким чином, інтрига в першому півфіналі закрутилася неабияка, і свою розв'язку вона отримає вже сьогодні ввечері.

Голосування глядачів за фаворитів першого півфіналу eurovisionaudiencepoll.com​​​

Євробачення 2026 — перший півфінал:

Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

