Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Де дивитися Євробачення 2026: трансляції першого півфіналу та головні фаворити

Христина Трохимчук
12 травня 2026, 12:57
google news Підпишіться
на нас в Google
Уже сьогодні, 12 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення 2026.
Євробачення 2026 — перший півфінал
Євробачення 2026 — перший півфінал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євробачення

Ви дізнаєтеся:

  • Де дивитися перший півфінал Євробачення
  • Фаворити першого півфіналу Євробачення 2026

Євробачення 2026 розпочинається вже сьогодні — на глядачів та єврофанів чекає незабутня пригода у світі музики. Главред розповість, де дивитися перший півфінал Євробачення та хто може стати тріумфатором вечора.

Де дивитися перший півфінал Євробачення

Пряма трансляція головної музичної події року розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію можна буде подивитися як на телебаченні, так і онлайн:

відео дня

Перший півфінал Євробачення-2026 коментуватимуть Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.

Коментатори
Коментатори Євробачення 2026 / фото: Суспільне

Хто виступить у першому півфіналі Євробачення

У першому півфіналі Євробачення 2026 виступлять представники 17 країн, але лише 15 з них боротимуться за путівку до гранд-фіналу. Відкриє конкурс виступ представника Молдови, а останніми на сцені з’являться учасники з Сербії. Україна не братиме участі в першому півфіналі — виступ LELEKA відбудеться 14 травня у другому півфіналі конкурсу.

Учасники першого півфіналу
Учасники першого півфіналу Євробачення 2026 / фото: instagram.com, Євробачення

Фаворити першого півфіналу Євробачення 2026

Беззаперечними фаворитами першого півфіналу за версією букмекерів Eurovision World стали представники Фінляндії. Лінда Лампеніус і Пете Паркконен тривалий час утримують лідерство і є головними претендентами на перемогу в гранд-фіналі, тому успіх у першому півфіналі у них практично вирішений.

На п'яти їм наступає Греція — артист Akylas також активно зміцнює свої позиції, щоб претендувати на кришталевий мікрофон цього року. До п'ятірки фаворитів також входять Ізраїль, Швеція та Хорватія — найімовірніше, ці країни пройдуть до гранд-фіналу без особливих проблем.

Перший півфінал
Перший півфінал Євробачення 2026 — прогноз букмекерів / Eurovision World

А ось журналісти та глядачі, які побували на шоу журі — повному прогоні конкурсу, що відбувається за вечір до прямого ефіру і під час якого оцінки виставляє професійне журі, — не погодилися з оцінками букмекерів. Преса віддала свої симпатії представнику Греції, поставивши Фінляндію лише на друге місце. До п'ятірки також увійшли Молдова, Португалія та Швеція.

Голосування журналістів за фаворитів першого півфіналу
Голосування журналістів за фаворитів першого півфіналу / escxtra.com

Глядачі в той же час несподівано віддали свої симпатії Молдові. На другому місці опинилася Фінляндія, а до п'ятірки потрапили Греція, Польща та Швеція. Таким чином, інтрига в першому півфіналі закрутилася неабияка, і свою розв'язку вона отримає вже сьогодні ввечері.

Голосування глядачів за фаворитів першого півфіналу
Голосування глядачів за фаворитів першого півфіналу eurovisionaudiencepoll.com​​​

Євробачення 2026 — перший півфінал:

Євробачення 2026
Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Євробачення 2026 — останні новини

Раніше Главред повідомляв, що 12 травня стартує перший півфінал Євробачення-2026. На сцену вийдуть 17 учасників, 15 з яких змагатимуться за вихід у гранд-фінал. Дізнайтеся, чи виправдаються прогнози букмекерів і чи піднесе фінал 16 травня несподіваний сюрприз.

Також історія України на Євробаченні — це літопис гучних успіхів і неймовірної стабільності. Розповідаємо, як нашій країні вдалося стати ключовим гравцем конкурсу, через які випробування пройшли наші представники і в чому полягає феномен унікального досягнення України.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Євробачення-2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Єрмак може опинитися під вартою: ВАКС обиратиме йому запобіжний захід

Єрмак може опинитися під вартою: ВАКС обиратиме йому запобіжний захід

15:26Політика
Заступник мера влаштував стрілянину: у Кіровоградській області жорсткий скандал

Заступник мера влаштував стрілянину: у Кіровоградській області жорсткий скандал

14:41Україна
Росія готова припинити війну "будь-якої миті" за однієї умови - Пєсков

Росія готова припинити війну "будь-якої миті" за однієї умови - Пєсков

14:18Війна
Реклама

Популярне

Більше
Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Останні новини

15:21

Виглядати дорого за копійки: дизайнер назвав "хитрі" прийоми

15:10

У трьох знаків зодіаку починається світла смуга: на кого чекає успіх з 12 травня

14:43

Полтавщину заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату

14:41

Заступник мера влаштував стрілянину: у Кіровоградській області жорсткий скандал

14:40

Міг затягнути під воду: хлопчик "змагався" з величезним сомом вагою 32 кг

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов
14:29

Народне шоу знову в топі: "Караоке на майдані" переглянуло майже 600 тисяч глядачів

14:29

"Народжувати не хочу": Глущенко відверто висловилася про нового чоловіка

14:28

Гороскоп Таро на завтра, 13 травня: Тельцям — нова інформація, Ракам — уважність

14:20

Чому 13 травня не можна вбивати комарів: яке церковне свято

Реклама
14:18

Росія готова припинити війну "будь-якої миті" за однієї умови - Пєсков

13:56

У РФ після перемир'я пролунали потужні вибухи: що атакували дрони

13:56

Знайшли на підлозі в калюжі крові: у Росії помер зірка серіалу "Вороніни"

13:46

Відійшла у вічність: на сторінці дружини Цекало з'явилася нова заява

13:44

Китайський гороскоп на завтра, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

13:40

Нерозгадана таємниця NASA: загадковий політ астронавта після смертіВідео

13:24

Корабель РФ із секретним вантажем для КНДР затонув за загадкових обставин - CNN

13:24

РФ території не потрібні: експерт спрогнозував майбутнє зруйнованих міст України

12:57

Де дивитися Євробачення 2026: трансляції першого півфіналу та головні фаворитиВідео

12:44

"Залишаться руїни та розбрат": названо єдиний шанс на відновлення Донбасу

12:39

Бронювання можуть скасувати не для всіх українців: нардеп повідомила деталі

Реклама
12:29

Люди масово ховають вдома готівку та консерви: що відбувається

12:13

Окуповані міста можуть зникнути з карти: Жданов розкрив моторошний план РФ

12:10

Україна запропонувала Путіну продовжити перемир’я після 11 травня — Сибіга

11:55

До сліз: "Бумбокс" презентував довгоочікуваний кліп на пісню "Залишайся"

11:46

Євробачення 2026: кому букмекери пророкують перемогу і коли вони помилялисяВідео

11:37

Як довго дитина може спати з батьками: психолог назвала критичний вік

11:19

Кімнатні рослини, що захищають від цвілі: топ-4 для вологої ванної кімнати

11:06

Сонячні панелі часто використовують неправильно: у чому помилка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 травня: Телець - сюрприз, Водоліям - змішані емоції

10:50

Мільйон за пісню: Гайтана відмовилася виступити на благодійному вечоріВідео

10:45

Коли в Україні відзначають День сім'ї у 2026 році: дата свята та традиції

10:38

Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразкиВідео

10:30

Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

10:23

Як Україна завжди потрапляє до фіналу Євробачення: Кондратюк назвав причину успіху

10:11

Циклони принесуть на Одещину дощі та грози: коли погода погіршиться

09:58

"Ми будемо діяти дзеркально": Зеленський пригрозив Росії через атакуФото

09:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 травня (оновлюється)

09:27

Вже в процесі: нардеп повідомив про хід переговорів України про вступ до ЄС

09:17

Гроші, успіх і щасливі зміни: кому з китайських знаків пощастить у травні

09:07

Росія стягує Ту-95 і Ту-160, може завдати удару Кинжалами і Калібрами: коли очікувати атаку

Реклама
08:40

Подорожчають мінімум на 30%: ціни на які продукти перепишуть в Україні

08:35

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Путін зробив несподівану заяву щодо війни: The Guardian назвало п’ять причин нової риторики

08:14

Ядерний блеф Кремля: Яковина - про те, чому "Сармат" так і не злетів до 9 травняПогляд

08:06

Ворог встиг: в ISW попередили, як росіяни використали перемир'я на фронті

06:55

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнуванняФото

06:13

Рослина для появи дитини: що варто посадити біля дому для поповнення сім'ї

05:50

Життя розділиться на "до" та "після": чотири знаки зодіаку на порозі змін

05:11

Культові трофеї часів СРСР: за чим радянські люди стояли у нескінченних чергах

04:20

Гороскоп Таро на червень 2026 року: кому випаде рідкісний шанс доліВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти