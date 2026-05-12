Де дивитися Євробачення 2026: трансляції першого півфіналу та головні фаворити

Євробачення 2026 розпочинається вже сьогодні — на глядачів та єврофанів чекає незабутня пригода у світі музики. Главред розповість, де дивитися перший півфінал Євробачення та хто може стати тріумфатором вечора.
Де дивитися перший півфінал Євробачення
Пряма трансляція головної музичної події року розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію можна буде подивитися як на телебаченні, так і онлайн:
- на каналі "Суспільне Культура"
- на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення"
- на YouTube-каналі "Євробачення Україна"
- на "Радіо Промінь"
Перший півфінал Євробачення-2026 коментуватимуть Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.
Хто виступить у першому півфіналі Євробачення
У першому півфіналі Євробачення 2026 виступлять представники 17 країн, але лише 15 з них боротимуться за путівку до гранд-фіналу. Відкриє конкурс виступ представника Молдови, а останніми на сцені з’являться учасники з Сербії. Україна не братиме участі в першому півфіналі — виступ LELEKA відбудеться 14 травня у другому півфіналі конкурсу.
Фаворити першого півфіналу Євробачення 2026
Беззаперечними фаворитами першого півфіналу за версією букмекерів Eurovision World стали представники Фінляндії. Лінда Лампеніус і Пете Паркконен тривалий час утримують лідерство і є головними претендентами на перемогу в гранд-фіналі, тому успіх у першому півфіналі у них практично вирішений.
На п'яти їм наступає Греція — артист Akylas також активно зміцнює свої позиції, щоб претендувати на кришталевий мікрофон цього року. До п'ятірки фаворитів також входять Ізраїль, Швеція та Хорватія — найімовірніше, ці країни пройдуть до гранд-фіналу без особливих проблем.
А ось журналісти та глядачі, які побували на шоу журі — повному прогоні конкурсу, що відбувається за вечір до прямого ефіру і під час якого оцінки виставляє професійне журі, — не погодилися з оцінками букмекерів. Преса віддала свої симпатії представнику Греції, поставивши Фінляндію лише на друге місце. До п'ятірки також увійшли Молдова, Португалія та Швеція.
Глядачі в той же час несподівано віддали свої симпатії Молдові. На другому місці опинилася Фінляндія, а до п'ятірки потрапили Греція, Польща та Швеція. Таким чином, інтрига в першому півфіналі закрутилася неабияка, і свою розв'язку вона отримає вже сьогодні ввечері.
Також історія України на Євробаченні — це літопис гучних успіхів і неймовірної стабільності. Розповідаємо, як нашій країні вдалося стати ключовим гравцем конкурсу, через які випробування пройшли наші представники і в чому полягає феномен унікального досягнення України.
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
