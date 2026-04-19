Кривава бійня в Києві: з’явилися нові подробиці про стрільця, який влаштував теракт

Стрілець – уродженець Москви, служив у Збройних силах України з 1992 року, переважно в Одеській області.

З'явилися подробиці про теракт у Києві

Головне:

Чоловік, який скоїв теракт у Києві, раніше притягувався до відповідальності

Кривава стрілянина почалася після побутового конфлікту – сварки між сусідами

Терорист взяв зброю, підпалив квартиру і попрямував до супермаркету

У чоловіка, який скоїв теракт у Києві 18 квітня, не було українського громадянства, але стверджувати, що він був ворожим агентом, поки рано – це має перевірити Служба безпеки України.

Як повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, стрілець – уродженець Москви, служив у Збройних силах України з 1992 року, переважно в Одеській області в автомобільних військах. Голова Нацполіції уточнив, що цей чоловік вийшов на пенсію у 2005 році, після цього виїжджав до РФ, а з 2017 року мешкав у Бахмуті.

За його словами, правоохоронці проаналізували сторінки цього чоловіка в соцмережах. "Погляди у нього негативні... Не можна сказати, що він був на боці України", – підкреслив глава Нацполіції.

Також він додав, що сусіди характеризують цього чоловіка як людину потайливу. "Родичів у нього ми не бачимо взагалі – ні дітей, ні дружини".

Також голова Нацполіції додав, що чоловік, який скоїв теракт, раніше притягувався до відповідальності за заподіяння легких тілесних ушкоджень, у суді відбулося примирення сторін, і це стало підставою для закриття кримінального провадження, тому дозвіл на володіння зброєю також було видано.

Наразі, як зазначив Вигівський, вивчається медична документація про психічне здоров'я підозрюваного, яка стала підставою для видачі йому дозволу на зброю.

"Не було жодних підстав, щоб він потрапив у поле зору і були підстави позбавити його права на користування зброєю", – підкреслив глава Нацполіції.

Коментуючи, чи розглядається версія про те, що цей чоловік міг бути ворожим агентом, Виговський підкреслив, що зараз справу розслідує СБУ.

"Вони (СБУ) якраз будуть всі ці питання вивчати. Можливо й таке", – сказав він.

Також Вигівський додав, що, утримуючи заручників, жодних конкретних вимог цей чоловік не висував.

"Далі ми (поліція) проаналізуємо помилки… Ми хочемо донести все до суспільства, щоб люди розуміли: що ми вживаємо певних заходів, серйозно цим займаємося", – сказав глава Нацполіції, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про репутаційні втрати поліції та заходи, які будуть вжиті у зв’язку з цим.

Голова Нацполіції також запевнив, що навчання поліцейських відбувається постійно. Він додав, що наголошує підлеглим на важливості застосування зброї за наявності законних підстав та існуючої загрози громадянам або самим поліцейським.

Подробиці теракту в Києві: що відомо

Виклик до поліції, пов'язаний з діями чоловіка, який скоїв у суботу теракт у Києві, спочатку стосувався побутового конфлікту – сварки між сусідами, зазначає Виговський.

За його словами, спочатку виклик надійшов до поліції через конфлікт між громадянами на вулиці. "Поліцейські спочатку прибули просто як на побутову сварку", – сказав Вигівський.

Він уточнив, що у стрільця при собі був травматичний пістолет. "Він зробив постріли в бік сусіда, з яким у нього був конфлікт… після чого забіг у свою квартиру, взяв ту зброю, з якою потім пішов у супермаркет, і підпалив квартиру, обливши рідиною", – розповів керівник Нацполіції.

"Тому, коли поліцейські їхали на виклик, вони не розуміли, що там відбувається саме така ситуація", – зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи отримав хлопчик поранення саме від травматичної зброї, Вигівський сказав: "Швидше за все, так".

Що передувало

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, в результаті якої загинули 6 осіб. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину влаштував 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

