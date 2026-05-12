Полтавщину заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату

Головне:
- Атмосферні фронти принесуть на Полтавщину дощі та місцями грози
- Температурний режим у регіоні коливатиметься в межах норми
Погода у Полтаві та області до кінця поточного тижня матиме нестійкий характер через проходження низки атмосферних фронтів. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook.
Відмічатиметься хмарна з проясненнями погода, часом проходитимуть дощі різної інтенсивності, місцями з грозою. Температурний режим коливатиметься в межах кліматичної норми.
Погода на Полтавщині 13 травня
У середу у Полтавській області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень буде короткочасний дощ і місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі знизиться до 9-14 градусів тепла, а вдень залишиться на рівні 20-25 градусів тепла. У Полтаві вночі синоптики прогнозують 10-12 градусів тепла, вдень 22-24 градуси тепла.
Коли в Україні похолодає - прогноз синоптика
Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, холодний атмосферний фронт буде перетинати територію України завтра, 13 травня. Через це очікується зниження температури повітря.
Вдень буде +11+16 градусів. Діденко зауважила, що тепло повернеться в Україну, але не одразу. Температура повітря почне підніматися вже ближче до вихідних, 16-17 травня.
Погода в Україні - останні новини
Раніше Главред писав, що 12 травня у Дніпрі та Дніпропетровській області прогнозується переважно спокійна весняна погода без істотних опадів. Протягом доби очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями.
Нещодавно синоптики попередили, що погода в Одеській області протягом робочого тижня 12-15 травня буде визначатися циклонами. 12-13 травня можливий поривчастий вітер, подекуди грози.
Нагадаємо, 13 травня синоптики прогнозують в Україні переважно комфортну погоду. В усіх регіонах, окрім заходу та північного сходу країни, будуть помірні дощі, грози, вдень місцями значні дощі.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
