Полтавщину заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату

Синоптики попередили про різку зміну погоди в області.

Погода на Полтавщині 13 травня

Атмосферні фронти принесуть на Полтавщину дощі та місцями грози

Температурний режим у регіоні коливатиметься в межах норми

Погода у Полтаві та області до кінця поточного тижня матиме нестійкий характер через проходження низки атмосферних фронтів. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook.

Відмічатиметься хмарна з проясненнями погода, часом проходитимуть дощі різної інтенсивності, місцями з грозою. Температурний режим коливатиметься в межах кліматичної норми.

Синоптична карта

Погода на Полтавщині 13 травня

У середу у Полтавській області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень буде короткочасний дощ і місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі знизиться до 9-14 градусів тепла, а вдень залишиться на рівні 20-25 градусів тепла. У Полтаві вночі синоптики прогнозують 10-12 градусів тепла, вдень 22-24 градуси тепла.

Погода в Полтаві 13 травня

Коли в Україні похолодає - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, холодний атмосферний фронт буде перетинати територію України завтра, 13 травня. Через це очікується зниження температури повітря.

Вдень буде +11+16 градусів. Діденко зауважила, що тепло повернеться в Україну, але не одразу. Температура повітря почне підніматися вже ближче до вихідних, 16-17 травня.

Наталія Діденко

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

