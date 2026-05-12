Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Полтавщину заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату

Анна Косик
12 травня 2026, 14:43
google news Підпишіться
на нас в Google
Синоптики попередили про різку зміну погоди в області.
Полтавщину заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату
Погода на Полтавщині 13 травня / фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Атмосферні фронти принесуть на Полтавщину дощі та місцями грози
  • Температурний режим у регіоні коливатиметься в межах норми

Погода у Полтаві та області до кінця поточного тижня матиме нестійкий характер через проходження низки атмосферних фронтів. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook.

Відмічатиметься хмарна з проясненнями погода, часом проходитимуть дощі різної інтенсивності, місцями з грозою. Температурний режим коливатиметься в межах кліматичної норми.

відео дня
синоптическая карта
Синоптична карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Погода на Полтавщині 13 травня

У середу у Полтавській області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень буде короткочасний дощ і місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі знизиться до 9-14 градусів тепла, а вдень залишиться на рівні 20-25 градусів тепла. У Полтаві вночі синоптики прогнозують 10-12 градусів тепла, вдень 22-24 градуси тепла.

погода в полтаве 13 мая
Погода в Полтаві 13 травня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україні похолодає - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, холодний атмосферний фронт буде перетинати територію України завтра, 13 травня. Через це очікується зниження температури повітря.

Вдень буде +11+16 градусів. Діденко зауважила, що тепло повернеться в Україну, але не одразу. Температура повітря почне підніматися вже ближче до вихідних, 16-17 травня.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що 12 травня у Дніпрі та Дніпропетровській області прогнозується переважно спокійна весняна погода без істотних опадів. Протягом доби очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями.

Нещодавно синоптики попередили, що погода в Одеській області протягом робочого тижня 12-15 травня буде визначатися циклонами. 12-13 травня можливий поривчастий вітер, подекуди грози.

Нагадаємо, 13 травня синоптики прогнозують в Україні переважно комфортну погоду. В усіх регіонах, окрім заходу та північного сходу країни, будуть помірні дощі, грози, вдень місцями значні дощі.

Більше новин:

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода Полтавщина новини Полтави прогноз погоди Полтавська область Погода на завтра Погода в Полтаві
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Євробачення 2006: онлайн-трансляція першого півфіналу

Євробачення 2006: онлайн-трансляція першого півфіналу

17:15Зірки
США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

16:28Світ
Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

16:00Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Останні новини

17:31

Україна та США близькі до укладення історичної угоди щодо дронів - CBS News

17:15

Євробачення 2006: онлайн-трансляція першого півфіналу

17:15

Люди стривожені: колишня продавчиня розкрила правду про секонд-хендиВідео

16:54

"Пів міста зібралося, машини поставали": рибалка в Умані зловив справжнього гігантаВідео

16:49

В Україні майже на третину впали ціни на популярну ягоду - скільки коштує

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов
16:38

Крадуть зріст і додають кілограми: стилістка назвала небезпечні речі у гардеробіВідео

16:33

"Хочу зняти капелюха": син відомого українського актора поповнив лави ЗСУ

16:28

США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

16:24

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026": де дивитися півфінали та гранд-фінал

Реклама
16:11

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

16:00

Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

16:00

Щохвилини з’являються нові версії людини: теорія підкорила мережу

15:43

Вже не 22 травня: коли Літній Миколай за новим стилем

15:37

Циклон несе похолодання з дощами на Львівщину: коли різко погіршиться погода

15:30

Меган і Гаррі показали дітей у Діснейленді: як вони виглядають

15:29

"Злякалася": змарнілий Меладзе чесно показав, як виглядає зараз

15:26

Єрмак може опинитися під вартою: ВАКС призначить йому запобіжний захід

15:21

Виглядати дорого за копійки: дизайнер назвав "хитрі" прийоми

15:10

У трьох знаків зодіаку починається світла смуга: на кого чекає успіх з 12 травня

14:43

Полтавщину заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату

Реклама
14:41

Заступник мера влаштував стрілянину: у Кіровоградській області жорсткий скандал

14:40

Міг затягнути під воду: хлопчик "змагався" з величезним сомом вагою 32 кг

14:29

Народне шоу знову в топі: "Караоке на майдані" переглянуло майже 600 тисяч глядачів

14:29

"Народжувати не хочу": Глущенко відверто висловилася про нового чоловіка

14:28

Гороскоп Таро на завтра, 13 травня: Тельцям — нова інформація, Ракам — уважність

14:20

Чому 13 травня не можна вбивати комарів: яке церковне свято

14:18

Росія готова припинити війну "будь-якої миті" за однієї умови - Пєсков

13:56

У РФ після перемир'я пролунали потужні вибухи: що атакували дрони

13:56

Знайшли на підлозі в калюжі крові: у Росії помер зірка серіалу "Вороніни"

13:46

Відійшла у вічність: на сторінці дружини Цекало з'явилася нова заява

13:44

Китайський гороскоп на завтра, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

13:40

Нерозгадана таємниця NASA: загадковий політ астронавта після смертіВідео

13:24

Корабель РФ із секретним вантажем для КНДР затонув за загадкових обставин - CNN

13:24

РФ території не потрібні: експерт спрогнозував майбутнє зруйнованих міст України

12:57

Де дивитися Євробачення 2026: трансляції першого півфіналу та головні фаворитиВідео

12:44

"Залишаться руїни та розбрат": названо єдиний шанс на відновлення Донбасу

12:39

Бронювання можуть скасувати не для всіх українців: нардеп повідомила деталі

12:29

Люди масово ховають вдома готівку та консерви: що відбувається

12:13

Окуповані міста можуть зникнути з карти: Жданов розкрив моторошний план РФ

12:10

Україна запропонувала Путіну продовжити перемир’я після 11 травня — Сибіга

Реклама
11:55

До сліз: "Бумбокс" презентував довгоочікуваний кліп на пісню "Залишайся"

11:46

Євробачення 2026: кому букмекери пророкують перемогу і коли вони помилялисяВідео

11:37

Як довго дитина може спати з батьками: психолог назвала критичний вік

11:19

Кімнатні рослини, що захищають від цвілі: топ-4 для вологої ванної кімнати

11:06

Сонячні панелі часто використовують неправильно: у чому помилка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 травня: Телець - сюрприз, Водоліям - змішані емоції

10:50

Мільйон за пісню: Гайтана відмовилася виступити на благодійному вечоріВідео

10:45

Коли в Україні відзначають День сім'ї у 2026 році: дата свята та традиції

10:38

Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразкиВідео

10:30

Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти