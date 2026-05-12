Україна запропонувала Путіну продовжити перемир’я після 11 травня — Сибіга

Росія відхилила пропозицію про припинення вогню та запустила ударні дрони.

Україна пропонувала Путіну продовжити перемир'я

Україна пропонувала Росії продовжити перемир'я після 11 травня. Однак РФ не підтримала цю пропозицію і запустила ударні дрони. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в мережі Х.

"Ми запропонували Москві продовжити дію часткового припинення вогню після 11 травня. Натомість цієї ночі Росія запустила понад 200 дронів проти України, атакуючи цивільну інфраструктуру, зокрема дитячий садок, поранивши щонайменше шістьох і вбивши щонайменше одну людину", — написав Сибіга. відео дня

Він додав, що російський диктатор відкидає пропозиції про мир. Потрібно посилювати тиск на РФ "ефективними далекобійними санкціями".

"Настав час зміцнити наші позиції та змусити Москву припинити війну. Путін повинен усвідомити, що для нього ситуація буде тільки погіршуватися. Його єдиним варіантом має бути припинення терору. Ми закликаємо до більш активної ролі Європи у мирному процесі, яка доповнюватиме основний дипломатичний напрям під керівництвом США", — підсумував глава МЗС.

Коли буде новий масований обстріл – думка експерта

РФ готує нову хвилю масованих ударів по Україні. Росіяни протягом останнього тижня накопичували ракети та дрони. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Росіяни давно готуються до атаки. Уже два тижні вони стримують активність і накопичують боєкомплект, хоча раніше вони систематично наносили удари приблизно раз на тиждень. Тобто весь цей час вони накопичували боєкомплект", — зазначив експерт.

За словами Коваленка, зараз у РФ може бути накопичено щонайменше близько 750 дронів різних типів. Крім того, він звернув увагу, що запаси боєприпасів і безпілотників формувалися і протягом двох тижнів до оголошеного "перемир'я", зокрема після масованої атаки 25 квітня і до 9 травня, тому зараз у РФ вже є значний накопичений ресурс.

Перемир'я на 9-11 травня – останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, і обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

Згодом Україна офіційно дозволила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Рішення прийнято за підсумками міжнародних переговорів. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито не готова до обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Від Києва нібито не надходило нових пропозицій щодо реалізації домовленостей.

Про особу: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його призначили заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

