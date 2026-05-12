Циклони принесуть на Одещину дощі та грози: коли погода погіршиться

Прогноз погоди в Одесі та області на середину травня обіцяє опади.

https://glavred.net/synoptic/ciklony-nesut-v-odesskuyu-oblast-dozhdi-i-grozy-kogda-pogoda-uhudshitsya-10763918.html Посилання скопійоване

Циклони принесуть в Одеську область дощі та грози до 15 травня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яких температурних рекордів чекати мешканцям Одеси цього тижня

Чому синоптики прогнозують різку зміну сонячних днів на грози

Як погодні контрасти травня відбилися на сільському господарстві

Погода в Одеській області протягом робочого тижня 12-15 травня буде визначатися циклонами. Детальний прогноз погоди на сьогодні опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом синоптиків, можливий дощ. 12-13 травня поривчастий вітер, подекуди грози.

відео дня

Температура повітря в центральних і південних районах коливатиметься вночі в межах 7-12°, вдень 15-20°. У північних районах – вночі 5-10°, вдень 12-15°. Температура морської води 11–13°.

Погода в Одесі та області 12-15 травня / t.me/HMC_Odesa

Погода на сьогодні

У вівторок, 12 травня, в Одеській області буде хмарно. Можливий дощ, гроза.

Вітер південний 9-14 м/с. Температура повітря вдень становитиме 15–20°, в Одесі 15-17°. На дорогах області видимість хороша.

Погода в Одесі / sinoptik.ua

Синоптики додали, що в першій декаді травня на території Одеської області спостерігалася контрастна за температурними показниками та переважно суха погода, лише 10 травня в результаті переміщення атмосферного фронту пройшли нерівномірні дощі.

У найхолодніші дні (1–3 травня) середньодобові показники були нижчими за норму на 6–8º і перебували в межах 6–9º. Середня за декаду температура повітря становила 11–13º, що на 1–3º нижче за норму.

Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалася до 22-26º, у прибережній зоні – до 20º тепла. Поверхня ґрунту нагрівалася до 49-59º.

Опади мали нерівномірний розподіл по території області. Їхня кількість перебувала в межах 2-16 мм (17-133% від декадної норми)

"Холодна з заморозками погода на початку декади була несприятливою для вегетації всіх сільськогосподарських культур, для плодових – небезпечною. Надалі, з істотним підвищенням температурного фону та припиненням заморозків, умови для розвитку польових культур покращилися. В результаті переважання сухої погоди протягом декади відбувалося зменшення запасів вологи в ґрунті. Однак нерівномірні дощі, що пройшли наприкінці декади (після визначення запасів вологи в ґрунті), поліпшили зволоження ґрунту в районах випадання найбільш інтенсивних опадів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на травень 2026 року в Одесі

Погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ні різких коливань температури, ні великої кількості опадів.

У середині місяця (з 11.05 по 20.05) погода не сильно зміниться — небо так само буде переважно сонячним з мінімальною кількістю хмар. Опадів синоптики не прогнозують.

Вдень повітря прогріватиметься до +18…+23°C, а в нічні години — до +11…+16°C.

У третій декаді травня (з 21.05 по 31.05) в Одесу прийдуть опади. Зокрема, 25-27 числа в місті час від часу йтиме невеликий дощ. 21 травня можлива гроза.

Температура повітря залишиться майже такою ж: вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+22°C, а вночі — +12…+14°C.

Погода в Україні — прогнози

Як писав Главред, погода в Україні впродовж тижня з 11 по 17 травня буде нестабільною та дощовою з відносно невисокими температурними показниками. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що місцями пройдуть сильні зливи у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру. Найнижчі температурні показники спостерігатимуться у західних областях. Саме тут в окремі дні можливі заморозки не тільки на поверхні ґрунту, а й у повітрі.

У Києві у вівторок, 12 травня, вночі без опадів; вдень дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

13 травня в столиці прогнозується дощ, вдень гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.

У Дніпрі та Дніпропетровській області 12 травня прогнозується переважно спокійна весняна погода без істотних опадів. Упродовж доби очікується мінлива хмарність з періодичними проясненнями, а температурні показники залишаться комфортними для середини травня.

Інші новини:

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред