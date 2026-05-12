Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Циклони принесуть на Одещину дощі та грози: коли погода погіршиться

Анна Ярославська
12 травня 2026, 10:11
google news Підпишіться
на нас в Google
Прогноз погоди в Одесі та області на середину травня обіцяє опади.
Дощ
Циклони принесуть в Одеську область дощі та грози до 15 травня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яких температурних рекордів чекати мешканцям Одеси цього тижня
  • Чому синоптики прогнозують різку зміну сонячних днів на грози
  • Як погодні контрасти травня відбилися на сільському господарстві

Погода в Одеській області протягом робочого тижня 12-15 травня буде визначатися циклонами. Детальний прогноз погоди на сьогодні опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом синоптиків, можливий дощ. 12-13 травня поривчастий вітер, подекуди грози.

відео дня

Температура повітря в центральних і південних районах коливатиметься вночі в межах 7-12°, вдень 15-20°. У північних районах – вночі 5-10°, вдень 12-15°. Температура морської води 11–13°.

Погода в Одесі та області 12–15 травня
Погода в Одесі та області 12-15 травня / t.me/HMC_Odesa

Погода на сьогодні

У вівторок, 12 травня, в Одеській області буде хмарно. Можливий дощ, гроза.

Вітер південний 9-14 м/с. Температура повітря вдень становитиме 15–20°, в Одесі 15-17°. На дорогах області видимість хороша.

Погода в Одесі
Погода в Одесі / sinoptik.ua

Синоптики додали, що в першій декаді травня на території Одеської області спостерігалася контрастна за температурними показниками та переважно суха погода, лише 10 травня в результаті переміщення атмосферного фронту пройшли нерівномірні дощі.

У найхолодніші дні (1–3 травня) середньодобові показники були нижчими за норму на 6–8º і перебували в межах 6–9º. Середня за декаду температура повітря становила 11–13º, що на 1–3º нижче за норму.

Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалася до 22-26º, у прибережній зоні – до 20º тепла. Поверхня ґрунту нагрівалася до 49-59º.

Опади мали нерівномірний розподіл по території області. Їхня кількість перебувала в межах 2-16 мм (17-133% від декадної норми)

"Холодна з заморозками погода на початку декади була несприятливою для вегетації всіх сільськогосподарських культур, для плодових – небезпечною. Надалі, з істотним підвищенням температурного фону та припиненням заморозків, умови для розвитку польових культур покращилися. В результаті переважання сухої погоди протягом декади відбувалося зменшення запасів вологи в ґрунті. Однак нерівномірні дощі, що пройшли наприкінці декади (після визначення запасів вологи в ґрунті), поліпшили зволоження ґрунту в районах випадання найбільш інтенсивних опадів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на травень 2026 року в Одесі

Погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ні різких коливань температури, ні великої кількості опадів.

У середині місяця (з 11.05 по 20.05) погода не сильно зміниться — небо так само буде переважно сонячним з мінімальною кількістю хмар. Опадів синоптики не прогнозують.

Вдень повітря прогріватиметься до +18…+23°C, а в нічні години — до +11…+16°C.

У третій декаді травня (з 21.05 по 31.05) в Одесу прийдуть опади. Зокрема, 25-27 числа в місті час від часу йтиме невеликий дощ. 21 травня можлива гроза.

Температура повітря залишиться майже такою ж: вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+22°C, а вночі — +12…+14°C.

Погода в Україні — прогнози

Як писав Главред, погода в Україні впродовж тижня з 11 по 17 травня буде нестабільною та дощовою з відносно невисокими температурними показниками. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що місцями пройдуть сильні зливи у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру. Найнижчі температурні показники спостерігатимуться у західних областях. Саме тут в окремі дні можливі заморозки не тільки на поверхні ґрунту, а й у повітрі.

У Києві у вівторок, 12 травня, вночі без опадів; вдень дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

13 травня в столиці прогнозується дощ, вдень гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.

У Дніпрі та Дніпропетровській області 12 травня прогнозується переважно спокійна весняна погода без істотних опадів. Упродовж доби очікується мінлива хмарність з періодичними проясненнями, а температурні показники залишаться комфортними для середини травня.

Інші новини:

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів.

Чим займається:

  • складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;
  • публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;
  • оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;
  • веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери.

Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Одеса погода синоптик прогноз погоди Одеська область новини України новини Одеси Погода в Україні Погода на сьогодні Погода на тиждень
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразки

Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразки

10:38Зірки
Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

10:30Синоптик
"Ми будемо діяти дзеркально": Зеленський пригрозив Росії через атаку

"Ми будемо діяти дзеркально": Зеленський пригрозив Росії через атаку

09:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українською

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українською

Останні новини

11:06

Сонячні панелі часто використовують неправильно: у чому помилка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 травня: Телець - сюрприз, Водоліям - змішані емоції

10:45

Коли в Україні відзначають День сім'ї у 2026 році: дата свята та традиції

10:38

Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразкиВідео

10:30

Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

Вадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 рокуВадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 року
10:23

Як Україна завжди потрапляє до фіналу Євробачення: Кондратюк назвав причину успіху

10:11

Циклони принесуть на Одещину дощі та грози: коли погода погіршиться

09:58

"Ми будемо діяти дзеркально": Зеленський пригрозив Росії через атаку

09:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 травня (оновлюється)

Реклама
09:27

Вже в процесі: нардеп повідомив про хід переговорів України про вступ до ЄС

09:17

Гроші, успіх і щасливі зміни: кому з китайських знаків пощастить у травні

09:07

Росія стягує Ту-95 і Ту-160, може завдати удару Кинжалами і Калібрами: коли очікувати атаку

09:00

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов

08:40

Подорожчають мінімум на 30%: ціни на які продукти перепишуть в Україні

08:35

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Путін зробив несподівану заяву щодо війни: The Guardian назвало п’ять причин нової риторики

08:14

Ядерний блеф Кремля: Яковина - про те, чому "Сармат" так і не злетів до 9 травняПогляд

08:06

Ворог встиг: в ISW попередили, як росіяни використали перемир'я на фронті

06:55

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнуванняФото

06:13

Рослина для появи дитини: що варто посадити біля дому для поповнення сім'ї

Реклама
05:50

Життя розділиться на "до" та "після": чотири знаки зодіаку на порозі змін

05:11

Культові трофеї часів СРСР: за чим радянські люди стояли у нескінченних чергах

04:20

Гороскоп Таро на червень 2026 року: кому випаде рідкісний шанс доліВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-геймера за 34 с

03:50

Більшість робить це помилково: коли популярний режим прання не є фективнийВідео

03:15

"Жив там понад 100 днів": де в Україні знаходиться таємна база ГітлераВідео

02:50

Клінічна смерть відкрила страшну правду: доля людства на межі

02:24

Три знаки зодіаку увійдуть у щасливу еру - у кого закінчиться "чорна смуга"

01:48

Україна могла "здати Донбас" в обмін на мир: в ОП відповіли на вкид Мендель

00:49

На киян чекає різка зміна погоди: синоптики попередили про несподіванку

11 травня, понеділок
23:56

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

23:41

Україна запропонувала абсолютно новий формат перемир'я з Росією - про що йдеться

23:35

Майже всі припускаються помилки під час сушіння білизни після прання: що сильно псує речіВідео

22:51

Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

22:46

Чоловік випадково знайшов у лісі золотий скарб VI століття: що там булоВідео

22:45

РФ готує масований удар: Жданов назвав, чим і коли може бити ворог

22:07

"Росія готує нові атаки": Зеленський попередив про плани Кремля щодо війни

21:47

Позиції Путіна ослабли: гучна заява ЄС про ймовірність завершення війни

21:46

Навіщо робити фото у ванні перед виходом: хитрість, про яку знають одиниці

21:29

Ексглава Офісу президента Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП - що відомо

Реклама
21:20

Ознаки високого інтелекту: як вибір хобі видає рівень IQ

20:54

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

20:48

Мухи зникнуть надовго: натуральний засіб відлякає комах з першого разуВідео

20:33

Тепло повертається на Дніпропетровщину: наскільки зросте стовпчик термометра

20:07

Більше, ніж просто характер: у яких знаків зодіаку найпотужніша інтуїція

20:05

Золоте правило поливу огірків: урожай буде великим і не гірчитимеВідео

19:46

Буданов оцінив підготовку переговорів Зеленського з Путіним і назвав умову

19:12

"Давно готувались": названо терміни нового масованого удару Росії по Україні

19:10

"Путіну достатньо одного рішення": Невзлін про фальшиве перемир’я КремляПогляд

19:06

Штормовий вітер та сильні грози: справжня негода суне на Тернопільщину

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Рецепти
Святкове менюНапоїЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти