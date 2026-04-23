У Львові — стрілянина: спецназ штурмував багатоповерхівку, стрільця затримано

На місце прибув загін спецпризначенців, який затримав чоловіка.

https://glavred.net/ukraine/vo-lvove-strelba-specnaz-shturmoval-mnogoetazhku-strelok-zaderzhan-10758917.html Посилання скопійоване

У Львові сталася стрілянина у багатоповерхівці

Коротко:

У Львові сталася стрілянина у багатоповерхівці

Стрільця оперативно затримали

Обійшлося без постраждалих

Обставини інциденту з'ясовуються

У четвер, 23 квітня, у Львові сталася стрілянина в одній із багатоповерхівок. Відомо, що чоловік 1981 року народження стріляв у квартирі.

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна розповіла, що на місце інциденту прибув спецназ поліції.

відео дня

Чоловіка, який зробив кілька пострілів, затримали.

Поранених немає, на місці працює слідчо-оперативна група.

У коментарі Новини.LIVE речниця Нацполіції Львівщини Аліна Подрейко повідомила, що правоохоронці отримали виклик про стрілянину в квартирі.

Як пише Oboz.ua з посиланням на речницю Національної поліції Юлію Гірдвіліс, чоловік, який стріляв, має психічне порушення.

На інцидент відреагував мер Львова Андрій Садовий.

"Щодо пострілів, які були чутні у Львові. Чекаємо на інформацію від правоохоронних органів. Прошу: користуйтеся лише офіційними джерелами і без паніки", - йдеться у повідомленні.

Стрілянина в Києві - останні новини

Як писав Главред, 22 квітня в Дарницькому районі Києва сталася стрілянина - водій автомобіля кілька разів вистрілив у бік пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Стрільця затримали.

18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Під час штурму стрільця було вбито спецпризначенцями КОРД.

ЗМІ писали про те, що стрільця звати Васильченко Дмитро Васильович. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, потім – у Голосіївському районі Києва.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви. Чоловік використовував зареєстровану зброю.

Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.

22 квітня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу з журналістами розкрив нові подробиці теракту. Детальніше читайте в матеріалі: Нові подробиці, ганьба поліції та жорсткі рішення: що заявив Клименко про теракт у Києві.

Скільки зброї на руках в українців У володінні українців перебуває 1 166 001 одиниця зброї. Злочини зі зброєю, яку роздавали на початку війни, не скоюються. Про це заявив голова Національної поліції Іван Виговський в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, точну кількість незареєстрованої зброї поки що визначити складно. З початку повномасштабного вторгнення у 2022–2026 роках правоохоронці вилучили майже 20 тисяч одиниць зброї, зокрема близько 6,4 тисячі автоматів, 4,5 тисячі нарізної зброї, 3,4 тисячі переробленої та 2,4 тисячі іншої вогнепальної зброї. Також було вилучено 2,8 тисячі гранатометів, 63 тисячі гранат, 5,7 млн патронів, 6,4 тисячі кілограмів вибухових речовин і 5,8 тисячі кілограмів пороху. Виговський зазначив, що значна частина зброї потрапляє в цивільний обіг із прифронтових регіонів. За словами глави Нацполіції, повномасштабна війна істотно вплинула на криміногенну ситуацію в Україні та загострила питання безпеки громадян. Водночас правоохоронці продовжують працювати над запобіганням незаконному обігу зброї.

Інші новини:

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред