"Ми будемо діяти дзеркально": Зеленський пригрозив Росії через атаку

РФ порушила перемир'я і завдала ударів по Україні. В результаті атаки є поранені та загиблі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Ворог випустив понад 200 ударних дронів, понад 80 авіабомб. "Прильоти" були зафіксовані в Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Київській областях та в Києві.
Росіяни пошкодили об'єкт енергетики, багатоквартирні будинки, дитячий садок і цивільний локомотив на залізниці.
"Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія має закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні і мають продовжувати діяти та посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру", — підкреслив президент.
Коли буде новий масований обстріл — думка експерта
Країна-агресор РФ після завершення перемир'я може готувати нову хвилю масованих ударів по Україні. Ворог протягом останнього тижня накопичував ракети та дрони. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.
"Росіяни давно готуються до атаки. Уже два тижні вони стримують активність і накопичують боєкомплект, хоча раніше вони систематично наносили удари приблизно раз на тиждень. Тобто весь цей час вони накопичували боєкомплект", — зазначив експерт.
За словами Коваленка, за час умовного режиму тиші Росія може накопичити щонайменше близько 750 дронів різних типів. Крім того, він звернув увагу, що запаси боєприпасів і безпілотників формувалися і протягом двох тижнів до оголошеного "перемир'я", зокрема після масованої атаки 25 квітня і до 9 травня, тому зараз у РФ вже є значний накопичений ресурс.
Перемир'я на 9-11 травня – останні новини
Як повідомляв Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, і обидві сторони погодилися на припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.
Згодом Україна офіційно дозволила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Рішення прийнято за підсумками міжнародних переговорів. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито не готова до обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Від Києва нібито не надходило нових пропозицій щодо реалізації домовленостей.
